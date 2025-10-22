Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Среда 22 октября

16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность
Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев

Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев
77

Промозглая погода октября ставит перед нами непростую дилемму: выбирать устойчивые тинты или комфортные помады? Клео.ру решили разобраться, какой вариант станет идеальным выбором для осенних губ.

Тинты: удобство и стойкость

Первое, что привлекает внимание в тинтах, — это их невероятная стойкость. Легкая формула удерживает цвет на губах долгое время, не смываясь даже после приема пищи или питья кофе. Это идеальный выбор для тех, кто ценит свободу движений и предпочитает минимум ухода за макияжем.

Одним из главных преимуществ тинтов является их прозрачная структура, создающая натуральный вид губ. Такой тренд набирает популярность благодаря своей естественной привлекательности. Тинты практически незаметны на коже, что позволяет избежать ощущения тяжести или дискомфорта.

Тем не менее, тинтам присущи и недостатки. Некоторые из них склонны подчеркивать сухие участки губ, делая заметными шелушения и микротрещины. Эта проблема усугубляется осенними погодными условиями, такими как ветер и отопление, ухудшающие состояние кожи губ.

Помады: уход и яркость

Современные помады предлагают целый ряд преимуществ, начиная с удобных формул и заканчивая полезными ингредиентами. Кремовые текстуры, содержащие витамины и натуральные масла, обеспечивают дополнительный уход и увлажнение губ, спасая их от суровых погодных условий.

Другое достоинство помад заключается в их способности скрывать небольшие дефекты, такие как морщины и шелушения, придавая гладкое и однородное покрытие. Даже тонкие линии становятся невидимы, и кожа выглядит свежей и ухоженной.

Однако помадам недостает той же долговечности, которую предоставляют тинты. Большинству из них потребуется регулярное обновление, особенно после приемов пищи или горячего напитка. Стойкость помад уступает аналогичному показателю тинтов, что заставляет задуматься о выборе оптимального решения.

Идеальная пара: сочетание тинта и помады

Опытные визажисты рекомендуют сочетать оба продукта, чтобы извлечь максимум пользы из каждого из них. Нанеся сначала тинт, который обеспечивает основу и устойчивость цвета, сверху наносится мягкая помада, обеспечивающая дополнительную влагу и смягчение губ.

Такая техника прекрасно работает в повседневной жизни, где важнее простота и эффективность. Утром наносят тинт, аккуратно удаляя излишки бумажным полотенцем, а в течение дня используют простой бальзам, предотвращая пересыхание кожи.

Для особых мероприятий и торжеств предлагаем воспользоваться техникой "лип-комбо": контурируем губы карандашом, наносим тинт для длительного эффекта, а завершите макияж увлажняющей помадой, придающей мягкую текстуру и глубину цвету. Теперь вам не понадобится брать с собой целую косметичку: простое повторное нанесение помады обеспечит свежий внешний вид на весь день.

При сочетании средств важно убедиться в их совместимости. Некоторые компоненты помад, такие как ланолин, могут снизить стойкость тинта. Перед использованием проверьте реакцию компонентов, нанеся немного средства на внутреннюю сторону запястья и подождав несколько минут.

Советы профессионалов

  • Всегда начинайте подготовку губ с легкого пилинга и нанесения питательного бальзама.
  • Дайте каждому слою подсохнуть в течение пары минут, прежде чем переходить к следующему.
  • Чтобы придать вашему вечернему образу объема и блеска, добавьте каплю блеска поверх комбинации помады и тинта.

Итак, осень — это не повод отказываться от красоты и комфорта одновременно. Правильный выбор сочетания средств подарит вашим губам сияние и свежесть на всю пору холодного сезона.

Шоу-бизнес в Telegram

22 октября 2025, 16:32
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования
Проблема детского диабета второго типа приобретает угрожающие масштабы. Если раньше сахарный диабет считался исключительно взрослым заболеванием, то сегодня он стремительно распространяется среди молодых пациентов.

Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками

Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками
Известная певица Лолита Милявская недавно поделилась шокирующей историей о том, как чуть не стала жертвой мошенников. Артистка рассказала о том, как злоумышленники, представившись сотрудниками транспортной компании, пытались обмануть ее во время ее поездки к стоматологу.

Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим

Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим
Выбор детского питания – это задача, с которой сталкиваются все родители. Каждый хочет, чтобы еда была не только вкусной и привлекательной для малыша, но и максимально полезной, безопасной и натуральной.

Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь

Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь
Волонтеры в Новокручининском поселке продемонстрировали настоящий героизм, когда им удалось спасти рысь, оказавшуюся в затруднительном положении. Инцидент стал настоящей новостью для местных жителей, о чем сообщалось в телеграм-канале "Благодар Новокручининский".

Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование

Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование
В последние годы кофе стал неотъемлемой частью жизни многих россиян, и его потребление продолжает расти.

