Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Вторник 21 октября

00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами
135

Москвичей настоятельно предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с арендой квартир.

Злоумышленники начали активно воровать объявления о сдаче жилья, что вызывает серьезные опасения у жителей столицы. Об этом сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, подчеркнув, что такая практика может затронуть многих москвичей.

Мошенники используют хитроумные приемы, чтобы обмануть потенциальных арендаторов. Они крадут фотографии и тексты из реальных объявлений о сдаче в аренду дорогих квартир, после чего размещают их по значительно заниженной цене. Это привлекает внимание жертв, которые ищут доступное жилье. Как правило, злоумышленники предлагают внести задаток или полную оплату за первый и последний месяцы аренды, чтобы "забронировать" квартиру. После получения денег мошенник исчезает, оставляя жертву ни с чем.

Наиболее уязвимыми к такой схеме являются приезжие, студенты и молодые специалисты, которым срочно необходимо найти съемное жилье в условиях повышенного спроса. Именно они часто попадают в ловушку мошенников, не подозревая о рисках, связанных с онлайн-объявлениями.

Однако это не единственный способ обмана на рынке недвижимости. В сфере купли-продажи квартир также наблюдается рост мошеннических действий. Злоумышленники используют поддельные документы, такие как паспорта и доверенности, чтобы выдать себя за настоящих собственников жилья. В некоторых случаях они могут временно вселить жертву в квартиру, взять аванс и скрыться, оставив покупателя в неведении.

Силаев отметил, что наиболее изощренные схемы возникают тогда, когда мошенники действуют через недобросовестных риелторов или используют юридические лазейки. В результате они могут получить деньги за квартиру, которая не принадлежит им или уже находится в залоге. Это подчеркивает важность тщательной проверки документов перед заключением сделки.

В связи с растущими угрозами эксперты рекомендуют россиянам обращаться к юристам перед покупкой или арендой жилья. Юрист сможет не только проверить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), но и изучить историю объекта и перехода прав, предоставив экспертное заключение. Это поможет избежать серьезных финансовых потерь и защитить интересы покупателей и арендаторов.

Москвичам стоит проявлять особую осторожность при поиске жилья и не доверять слишком заманчивым предложениям. Проверка документов и консультация с профессионалами помогут минимизировать риски и обеспечить безопасность сделок на рынке недвижимости. В условиях современного мира, где мошенничество становится все более изощренным, важно быть бдительными и осведомленными о возможных угрозах.

Шоу-бизнес в Telegram

22 октября 2025, 00:53
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

По теме

Эксперт подробно рассказала об актуальной схеме мошенничества с квартирами

Россиян предупредили о росте числа звонков мошенников – есть способ обезопасить себя

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии
В общественном сознании, а иногда даже среди части медицинского сообщества, существует убеждение, что повышение "верхнего" (систолического) давления несет больший риск, чем рост "нижнего" (диастолического). Однако последние крупные исследования показывают: оценка опасности гипертонии критически зависит от возраста пациента, сообщил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале.

"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование

"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование
В российской системе образования вновь обсуждается идея, которая может кардинально изменить привычный школьный уклад. В Общественной палате РФ выступили с предложением о продлении полного среднего образования до 12 лет.

"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются

"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются
Существует распространенное заблуждение, что высокоинтеллектуальные люди должны отличаться исключительным самообладанием и спокойствием. Новое исследование неврологов переворачивает все с ног на голову: оказывается, чем выше интеллект человека, тем легче его вывести из себя.

Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей

Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей
Суставы – это основа нашей подвижности и активной жизни. С возрастом, а также при постоянных физических нагрузках, хрящевая ткань изнашивается, что приводит к боли, скованности и дискомфорту. К счастью, поддержать гибкость и прочность суставов можно не только с помощью аптечных препаратов, но и включив в свой рацион несколько простых и очень эффективных напитков.

"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем

"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем
Аврора Киба, известная своей нелюбовью к скучным и сдержанным публикациям, в очередной раз заставила публику говорить о себе. Молодая избранница Григория Лепса, которая не прочь подразнить подписчиков провокационными выходами, на этот раз выдала цитату о браке и мужчинах, вызвавшую настоящий ажиотаж в комментариях.

Выбор читателей

20/10ПндЗвездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 20/10ПндПриродные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 21/10ВтрВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 20/10ПндБывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 20/10Пнд75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 20/10Пнд"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком