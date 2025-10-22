Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами

Москвичей настоятельно предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с арендой квартир.

Злоумышленники начали активно воровать объявления о сдаче жилья, что вызывает серьезные опасения у жителей столицы. Об этом сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, подчеркнув, что такая практика может затронуть многих москвичей.

Мошенники используют хитроумные приемы, чтобы обмануть потенциальных арендаторов. Они крадут фотографии и тексты из реальных объявлений о сдаче в аренду дорогих квартир, после чего размещают их по значительно заниженной цене. Это привлекает внимание жертв, которые ищут доступное жилье. Как правило, злоумышленники предлагают внести задаток или полную оплату за первый и последний месяцы аренды, чтобы "забронировать" квартиру. После получения денег мошенник исчезает, оставляя жертву ни с чем.

Наиболее уязвимыми к такой схеме являются приезжие, студенты и молодые специалисты, которым срочно необходимо найти съемное жилье в условиях повышенного спроса. Именно они часто попадают в ловушку мошенников, не подозревая о рисках, связанных с онлайн-объявлениями.

Однако это не единственный способ обмана на рынке недвижимости. В сфере купли-продажи квартир также наблюдается рост мошеннических действий. Злоумышленники используют поддельные документы, такие как паспорта и доверенности, чтобы выдать себя за настоящих собственников жилья. В некоторых случаях они могут временно вселить жертву в квартиру, взять аванс и скрыться, оставив покупателя в неведении.

Силаев отметил, что наиболее изощренные схемы возникают тогда, когда мошенники действуют через недобросовестных риелторов или используют юридические лазейки. В результате они могут получить деньги за квартиру, которая не принадлежит им или уже находится в залоге. Это подчеркивает важность тщательной проверки документов перед заключением сделки.

В связи с растущими угрозами эксперты рекомендуют россиянам обращаться к юристам перед покупкой или арендой жилья. Юрист сможет не только проверить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), но и изучить историю объекта и перехода прав, предоставив экспертное заключение. Это поможет избежать серьезных финансовых потерь и защитить интересы покупателей и арендаторов.

Москвичам стоит проявлять особую осторожность при поиске жилья и не доверять слишком заманчивым предложениям. Проверка документов и консультация с профессионалами помогут минимизировать риски и обеспечить безопасность сделок на рынке недвижимости. В условиях современного мира, где мошенничество становится все более изощренным, важно быть бдительными и осведомленными о возможных угрозах.