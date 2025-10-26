Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему

Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему
1

С помощью рекомендаций теледоктора каждый вполне способен сам рассчитать, есть ли необходимость в приеме сатинов.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале затронул одну из самых обсуждаемых тем в современной кардиологии — необходимость приема статинов людьми, которые пока считаются здоровыми и не имеют диагностированного атеросклероза.

Доктор Мясников четко обозначил свою позицию: для тех, у кого атеросклероз уже есть, вопрос о приеме статинов не стоит. Однако для профилактики у здоровых людей подход должен быть дифференцированным и основанным на оценке индивидуальных рисков.

Не общий холестерин, а LDL

Врач подчеркивает, что при оценке сердечно-сосудистых рисков ориентироваться следует не на общий уровень холестерина, а на концентрацию липопротеинов низкой плотности (LDL), так называемого "плохого" холестерина. Важным показателем для снижения рисков является и уровень липопротеинов высокой плотности (HDL) — "хорошего" холестерина: чем он выше, тем лучше.

Статины, по словам Мясникова, способны снижать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в среднем на 30%. Но здесь, как он отмечает с иронией, "есть нюанс".

Когда польза перевешивает побочные эффекты

Ключевой момент в назначении статинов здоровым людям — это соотношение потенциальной пользы и вероятности побочных явлений (например, мышечной слабости).

Доктор приводит показательный пример:

• Здоровая 40-летняя женщина: некурящая, с нормальным давлением и уровнем LDL 3,6 ммоль/л. Ее риск инфаркта в ближайшие 10 лет составляет 1%. Регулярный прием статинов снизит этот риск до 0,7%. При этом вероятность развития побочных эффектов (мышечная боль) для нее достигает 10%. С точки зрения практической пользы, снижение риска с 1% до 0,7% является незначительным.

Совсем другая картина наблюдается у пациентов с сопутствующими факторами риска:

• Мужчина 50 лет: курильщик, гипертоник. Его исходный риск инфаркта — 12%. Статины снизят этот риск на треть, до 7%. В этом случае польза от терапии очевидна.

Инструмент для самооценки: SCORE2

Для объективной оценки личных рисков Александр Мясников рекомендует использовать калькулятор SCORE2. Введя свои показатели (возраст, пол, наличие курения, гипертонии и уровень холестерина), можно определить свой процент риска развития фатальных ССЗ в течение 10 лет:

• Менее 5% — низкий риск.

• 5–7,4% — средний риск.

• 7,5–19,9% — высокий риск.

• Более 20% — очень высокий риск.

Рекомендации по назначению статинов в зависимости от LDL и рисков

Врач предлагает четкую схему принятия решений, основанную на уровне LDL и результатах калькулятора SCORE2:

1. Если LDL 4,9 ммоль/л и выше: статины показаны без дополнительных расчетов.

2. Если LDL 2,59–4,14 ммоль/л: необходим подсчет рисков по SCORE2.

– Риски низкие (менее 5%), отсутствие других факторов риска: только диета и физические нагрузки. Статины не назначаются.

– Риски 5–7,5%: решение принимается индивидуально, с учетом образа жизни и готовности пациента заниматься собой.

– Риски выше 7,5% (при наличии курения, гипертонии, лишнего веса, диабета): показаны статины.

3. Если LDL 4,14–4,8 ммоль/л:

– Если риски низкие (человек молод, не курит, нет других факторов): статины не назначаются.

– Если присутствует хотя бы один фактор риска (гипертония, курение, диабет): показаны статины.

Отдельно доктор Мясников обратился к азиатским подписчикам, напомнив, что многим представителям азиатской популяции (в частности, китайцам) статины назначаются в более низких дозировках, чем европейцам.

26 октября 2025, 18:30
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

