Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей

Понедельник 27 октября

17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки 00:51Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения 21:11Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 18:10Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии 15:32Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты 12:28Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков 09:02"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 06:39Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство 03:18Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества 00:27Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления 21:33Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды 20:17Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню 19:24От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ 18:39Магия 10 000 шагов: 5 удивительных изменений, которые произойдут с вашим телом 17:40Эта проблема с деснами на 56% повышает риск повреждения мозга 16:53Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба 15:37Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно 13:29Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой 13:00Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях 11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление
Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей

Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей
24

Полина Диброва недавно поделилась своими мыслями о жизни после развода и о том, как она справляется с новыми обстоятельствами.

В интервью она отметила, что переезд стал важным шагом для нее и ее детей. "Мы с Дмитрием постарались сделать так, чтобы дети могли беспрепятственно посещать оба дома", — рассказала Полина. Это решение было принято с учетом интересов их троих детей, чтобы минимизировать стресс и сохранить семейные связи.

На недавней премьере фильма "Мажор в Дубае" Полина выглядела уверенно и стильно, что привлекло внимание светских хроникеров. Она уверенно заявила, что не собирается замыкаться в себе и хочет продолжать развиваться, путешествовать и получать новые впечатления. Полина считает, что любые перемены в жизни — это возможность начать заново, а не потеря.

Когда журналисты спросили ее о том, как она относится к понятию "мажор", Полина ответила, что это слово часто имеет негативный оттенок.

"Мажоры — это не всегда плохие люди, просто они родились в богатых семьях. Важно разбираться в каждом человеке индивидуально", — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о своих тратах, Полина отметила, что предпочитает жить по средствам, но иногда может потратить значительную сумму на впечатления или вещи, которые ей нравятся.

Полина также рассказала о своем стиле и увлечениях. Она предпочитает яркие цветовые сочетания в одежде и комфортный стиль в повседневной жизни. В последнее время у нее не так много времени на хобби, так как она активно занимается своим женским клубом Dibrova Club. На одном из мероприятий клуба она встретилась с новыми участницами — успешными женщинами из разных сфер жизни.

Несмотря на плотный график, Полина старается проводить время с детьми. Она рассказала, что осенью они часто готовят вместе: печь кексы и делать вареники стало их любимым занятием. Полина считает себя современной мамой и уважает личные границы своих детей. У них есть помощница по дому, но дети участвуют в домашних делах и помогают с уборкой.

Разговор коснулся и темы отношений с бывшим мужем Дмитрием, отмечает женский журнал Клео.ру. Полина подтвердила, что они продолжают поддерживать дружеские отношения ради детей. "Важно, чтобы они не переживали из-за нашего развода", — отметила она. Полина уверена, что хорошие отношения с бывшими партнерами необходимы для благополучия детей. Она понимает, что со временем может измениться распределение обязанностей и финансов, но сейчас главное — это забота о сыновьях.

Что касается планов на будущее, Полина выразила желание продолжать развиваться как личность и профессионал. Она хочет путешествовать и получать новые впечатления, а также работать над проектами, которые ей интересны. Полина уверена, что впереди много новых возможностей и открытий.

27 октября 2025, 17:24
Полина Диброва. Кадр: Rutube-канал "FAMETIME TV"
Клео.ру✓ Надежный источник

В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование

В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование
В последние годы в России наблюдается заметный рост интереса к уходовой косметике. Это подтверждают результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир", которое показало, что все больше россиян обращают внимание на средства по уходу за кожей и волосами.

"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников

"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников
История Ларисы Долиной, потерявшей крупную сумму денег в результате мошеннической схемы с продажей квартиры, получила шокирующее продолжение. Результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы, опубликованные изданием Baza, не только подтвердили факт психологического воздействия, но и раскрыли причину, по которой артистка оказалась такой легкой мишенью.

Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть

Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть
Верите ли вы, что в дате вашего рождения спрятан финансовый код? Нумерологи уверены: это не мистика, а чистая энергия чисел.

Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов

Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов
Эпидемия, о масштабах которой предпочитают молчать, уже давно набрала силу в России. Она касается не гриппа, а медикаментозного ринита – зависимости от обычных назальных спреев. Только за последний год россияне потратили на средства от насморка ошеломляющие 42 миллиарда рублей.

Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой

Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой
Недавнее исследование японских ученых из Университета Синсю показало, что эта скромная специя способна "включать" первую линию обороны организма, готовя его к отражению вирусных атак, например, гриппа. Ароматный кардамон, который мы привыкли добавлять в выпечку и кофе, оказался не просто пряностью, а мощным защитником нашего иммунитета, сообщил RidLife.

