Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей

Полина Диброва недавно поделилась своими мыслями о жизни после развода и о том, как она справляется с новыми обстоятельствами.

В интервью она отметила, что переезд стал важным шагом для нее и ее детей. "Мы с Дмитрием постарались сделать так, чтобы дети могли беспрепятственно посещать оба дома", — рассказала Полина. Это решение было принято с учетом интересов их троих детей, чтобы минимизировать стресс и сохранить семейные связи.

На недавней премьере фильма "Мажор в Дубае" Полина выглядела уверенно и стильно, что привлекло внимание светских хроникеров. Она уверенно заявила, что не собирается замыкаться в себе и хочет продолжать развиваться, путешествовать и получать новые впечатления. Полина считает, что любые перемены в жизни — это возможность начать заново, а не потеря.

Когда журналисты спросили ее о том, как она относится к понятию "мажор", Полина ответила, что это слово часто имеет негативный оттенок.

"Мажоры — это не всегда плохие люди, просто они родились в богатых семьях. Важно разбираться в каждом человеке индивидуально", — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о своих тратах, Полина отметила, что предпочитает жить по средствам, но иногда может потратить значительную сумму на впечатления или вещи, которые ей нравятся.

Полина также рассказала о своем стиле и увлечениях. Она предпочитает яркие цветовые сочетания в одежде и комфортный стиль в повседневной жизни. В последнее время у нее не так много времени на хобби, так как она активно занимается своим женским клубом Dibrova Club. На одном из мероприятий клуба она встретилась с новыми участницами — успешными женщинами из разных сфер жизни.

Несмотря на плотный график, Полина старается проводить время с детьми. Она рассказала, что осенью они часто готовят вместе: печь кексы и делать вареники стало их любимым занятием. Полина считает себя современной мамой и уважает личные границы своих детей. У них есть помощница по дому, но дети участвуют в домашних делах и помогают с уборкой.

Разговор коснулся и темы отношений с бывшим мужем Дмитрием, отмечает женский журнал Клео.ру. Полина подтвердила, что они продолжают поддерживать дружеские отношения ради детей. "Важно, чтобы они не переживали из-за нашего развода", — отметила она. Полина уверена, что хорошие отношения с бывшими партнерами необходимы для благополучия детей. Она понимает, что со временем может измениться распределение обязанностей и финансов, но сейчас главное — это забота о сыновьях.

Что касается планов на будущее, Полина выразила желание продолжать развиваться как личность и профессионал. Она хочет путешествовать и получать новые впечатления, а также работать над проектами, которые ей интересны. Полина уверена, что впереди много новых возможностей и открытий.