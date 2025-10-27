Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Понедельник 27 октября

Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла

Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла
116

В Алтайском крае произошёл трогательный случай, который стал примером мужества и заботы о дикой природе.

Майор полиции Владимир Донских и старший лейтенант Игорь Арзамасов, работающие в отделе по раскрытию экологических преступлений ГУ МВД России, стали героями, когда спасли редкого степного орла с серьёзной травмой крыла. Этот вид птиц занесён в Красную книгу России и находится на грани исчезновения, что делает их защиту особенно важной.

О происшествии рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. По её словам, полицейские возвращались из служебной командировки, когда заметили на полевой дороге крупную хищную птицу. Орёл не пытался улететь, а лишь старался отойти в сторону, что насторожило мужчин. Они подошли ближе и поняли, что перед ними степной орёл с перебитым крылом.

Понимая, что в дикой природе эта птица обречена на гибель, полицейские решили помочь. Они подкормили орла остатками еды из командировки и немедленно связались с ветеринарной клиникой для получения дальнейших указаний. Это решение стало первым шагом к спасению редкого пернатого.

После того как они договорились о приёме в клинике, Владимир и Игорь начали операцию по поимке птицы. Надев тактические перчатки, один из полицейских ловко схватил орла, после чего его поместили в служебный автомобиль. Ветеринарная помощь была оказана быстро: в лечебнице специалист осмотрел птицу и подтвердил наличие серьёзной травмы крыла. К сожалению, из-за этого повреждения степной орёл не сможет летать.

Несмотря на печальную новость о том, что птица не сможет вернуться в свою привычную среду обитания, в клинике ей была оказана необходимая помощь. Степной орёл получил все необходимые процедуры и уход, что увеличивало его шансы на дальнейшую жизнь. Через несколько дней после лечения птицу передали в зоопарк, где она будет находиться под наблюдением специалистов.

Этот случай подчеркивает важность защиты редких видов животных и необходимость участия каждого из нас в сохранении природы. Полицейские из Алтайского края продемонстрировали не только профессионализм, но и человечность, проявив заботу о беззащитном существе. Их действия стали ярким примером того, как важно обращать внимание на окружающий мир и помогать тем, кто в этом нуждается.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2025, 19:57
Фото: Freepik
Телеграм-канал Ирины Волк✓ Надежный источник

