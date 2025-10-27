Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Понедельник 27 октября

Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды

Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды
104

Куриный бульон – это не просто вкусное блюдо, но и настоящая находка для тех, кто страдает от простуды.

Терапевт Анна Хакимова поделилась с "Газетой.ru" полезными советами о том, как извлечь максимальную пользу из этого традиционного рецепта во время болезни. По словам врача, ключевым моментом является выбор ингредиентов и способ приготовления.

Наиболее эффективным будет бульон, приготовленный из цельной курицы, которая имела возможность свободно гулять на свежем воздухе. В таком мясе содержится значительное количество карнозина — вещества, обладающего мощными противовоспалительными свойствами. Именно карнозин помогает организму справляться с воспалительными процессами, что особенно актуально при простудах.

Чтобы сделать бульон еще более питательным и полезным, Хакимова рекомендует добавлять в него разнообразные овощи. Морковь, лук, сельдерей и перец не только обогатят вкус блюда, но и внесут в него важные антиоксиданты и пребиотики. Эти компоненты способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что особенно важно во время болезни, когда организм ослаблен.

Кроме того, куриный бульон помогает предотвратить обезвоживание, что является частой проблемой при простудах. Он насыщен веществами, которые поддерживают иммунную систему и помогают разжижать мокроту, что облегчает дыхание. Врач подчеркивает, что горячий пар от бульона может существенно снизить заложенность носа, а теплое питье поможет уменьшить боль в горле.

Важно отметить, что для достижения наилучшего эффекта бульон следует употреблять регулярно в течение болезни. Он не только утоляет голод, но и способствует восстановлению сил. Также стоит помнить о том, что бульон лучше всего готовить самостоятельно, так как магазинные варианты часто содержат добавки и консерванты, которые могут уменьшить его полезные свойства.

Анна Хакимова напомнила, что куриный бульон — это не только вкусная еда, но и целебное средство. С правильным подходом к его приготовлению и употреблению можно значительно облегчить симптомы простуды и поддержать организм в борьбе с болезнью. Поэтому в период простуд не забывайте о силе домашнего куриного бульона — это простое и доступное средство может стать вашим верным помощником на пути к выздоровлению.

27 октября 2025, 17:54
Фото: Freepik
Gazeta.ru✓ Надежный источник

