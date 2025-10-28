У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать

Если вы когда-то оформляли симки для всей семьи, старого планшета и сигнализации на даче, самое время провести ревизию. Уже с ноября операторы начнут "большую чистку" и могут внезапно оставить вас без связи.



С 1 ноября 2024 года российские операторы связи получают право в одностороннем порядке блокировать SIM-карты, если на одного человека оформлено более 20 номеров. До этой даты у абонентов есть время, чтобы самостоятельно навести порядок в своих договорах. Если этого не сделать, оператор сам выберет "лишние" симки и отключит их.

Но зачем понадобилось так резко ограничивать "коллекционеров" симок?

Борьба с "серыми" номерами

Главная цель нововведения — борьба с мошенничеством и спамом. Наверняка вам звонили "сотрудники банка" или приходили странные сообщения? Часто для таких схем используются так называемые "серые" SIM-карты. Их массово оформляют на одного человека (иногда даже без его ведома), а затем используют в незаконных целях.

Ограничив количество номеров на одного абонента, государство и операторы хотят:

Уменьшить количество спам-звонков. Меньше "левых" симок — меньше возможностей для мошенников.

Повысить безопасность. Снижается риск, что на ваше имя без вашего ведома оформят десяток номеров для сомнительных дел.

Навести порядок в базах данных. Операторы будут точно знать, кто пользуется их услугами.

Звучит логично и даже полезно. Но как понять, входите ли вы в зону риска и не заблокируют ли случайно нужный номер?

Кто в зоне риска? Давайте посчитаем

Казалось бы, 20 номеров — это очень много. Но давайте прикинем, как они могут незаметно накопиться:

Назначение SIM-карты Количество Личный телефон 1 Рабочий телефон 1 Планшет или 4G-модем 1 SIM-карта для автомобиля (сигнализация, навигатор) 1 Умные часы 1 Номера для детей (оформленные на вас) 2–3 Номера для пожилых родителей 1–2 Старые симки, которые вы не используете, но не закрыли 2+ Номер для онлайн-объявлений или регистрации 1

Как видите, у большой и "технологичной" семьи уже может набраться около десятка номеров. Если вы предприниматель или когда-то активно меняли операторов, лимит в 20 симок уже не кажется таким уж заоблачным. Скорее всего, большинство людей в безопасности, но проверить все же стоит.

Если после подсчетов у вас набралось подозрительно много номеров, не паникуйте. Вот простой план действий.

Что делать до 1 ноября? Простая инструкция

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, действовать нужно уже сейчас. Вот что рекомендуется сделать:

Проведите ревизию. Самый простой способ — зайти в личный кабинет на сайте или в приложении вашего оператора. Обычно там есть раздел с информацией о всех заключенных договорах. Если не нашли, можно обратиться с паспортом в салон связи. Оставьте только нужное. Посмотрите на список и решите, какие номера вам действительно необходимы. Возможно, вы найдете сим-карту, о которой давно забыли, но за которую до сих пор могут списываться деньги. Расторгните лишние договоры. Важно: просто выбросить SIM-карту недостаточно. Договор останется активным. Нужно лично прийти в офис оператора с паспортом и написать заявление о расторжении. Это бесплатно и занимает несколько минут.

А что будет, если ничего не делать? Оператор сам начнет блокировать номера, превышающие лимит. И нет гарантии, что он заблокирует именно ту симку, которая лежит в старом ящике, а не ту, что стоит в сигнализации на даче. Лучше взять процесс под свой контроль.

Так что небольшая цифровая уборка до 1 ноября пойдет всем только на пользу. Это отличный повод не только обезопасить себя от блокировки, но и избавиться от цифрового хлама.