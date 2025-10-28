Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета

Врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном" призвали прекратить "гонения" на сливочное масло. Они не только реабилитировали этот продукт, но и назвали конкретную ежедневную порцию, которая, согласно исследованиям, помогает защититься от диабета.
Сливочное масло: почему страхи были преувеличены
Эксперты объяснили, почему гонения на сливочное масло были несправедливы. Нам нужны жиры, и молочный жир в этом смысле — один из самых комфортных для организма.
- Усвоение и вкус. По словам шеф-повара Глеба Астафьева, сливочное масло добавляет тот самый молочный жир, который очень приятен человеку, поскольку мы млекопитающие. Этот жир хорошо усваивается.
- Баланс холестерина. Доктор Мясников подчеркнул, что в вопросе холестерина не все так однозначно: сливочное масло действительно повышает «плохой» холестерин, но одновременно с этим повышает и уровень «хорошего» холестерина, стабилизируя общий баланс.
Полный отказ от жиров в диете вреден. Сливочное масло имеет право быть в вашем рационе.
Конкретная дозировка: защита от диабета
Самый неожиданный факт, озвученный в эфире, касается профилактической роли сливочного масла. Эксперты привели данные исследований, которые показывают его прямую связь со снижением риска метаболических нарушений.
- Порция. По словам специалистов, употребление сливочного масла в порции не менее пяти граммов в день (это примерно одна чайная ложка) позволяет снизить риск развития диабета почти на треть.
Важно помнить, что речь идет об умеренном, но регулярном употреблении. Идеальным дополнением, например, к пшенной каше, станут 30 граммов масла.
Что еще сказали эксперты: манка — не каша
Эксперты также провели ревизию круп, чтобы обеспечить по-настоящему здоровую диету:
- Аутсайдер — манка. Доктор Мясников и повар Астафьев единогласны: от манной каши стоит отказаться. Это очищенная и крупно молотая мука, в которой, по словам Мясникова, "фактически ничего, кроме крахмала, нет". Она бесполезна для современного человека.
- Чем заменить? В списке лидеров — перловка. Она обрабатывается минимально и содержит "вагон" клетчатки, что делает ее одной из самых полезных и недооцененных каш.
- Секрет приготовления. Чтобы сохранить пользу любой каши (перловки, гречки, овсянки), не переваривайте ее. Можно даже оставить крупу чуть-чуть недоваренной (альденте) или просто запаривать кипятком. Это сохранит полезные вещества внутри зерна.