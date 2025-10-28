Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета

Сливочное масло долгое время оставалось одним из главных врагов здорового питания, будучи под строгим запретом из-за высокого содержания насыщенных жиров.



Врач Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном" призвали прекратить "гонения" на сливочное масло. Они не только реабилитировали этот продукт, но и назвали конкретную ежедневную порцию, которая, согласно исследованиям, помогает защититься от диабета.

Сливочное масло: почему страхи были преувеличены

Эксперты объяснили, почему гонения на сливочное масло были несправедливы. Нам нужны жиры, и молочный жир в этом смысле — один из самых комфортных для организма.

Усвоение и вкус. По словам шеф-повара Глеба Астафьева, сливочное масло добавляет тот самый молочный жир, который очень приятен человеку, поскольку мы млекопитающие. Этот жир хорошо усваивается.

Баланс холестерина. Доктор Мясников подчеркнул, что в вопросе холестерина не все так однозначно: сливочное масло действительно повышает «плохой» холестерин, но одновременно с этим повышает и уровень «хорошего» холестерина, стабилизируя общий баланс.

Полный отказ от жиров в диете вреден. Сливочное масло имеет право быть в вашем рационе.

Конкретная дозировка: защита от диабета

Самый неожиданный факт, озвученный в эфире, касается профилактической роли сливочного масла. Эксперты привели данные исследований, которые показывают его прямую связь со снижением риска метаболических нарушений.

Порция. По словам специалистов, употребление сливочного масла в порции не менее пяти граммов в день (это примерно одна чайная ложка) позволяет снизить риск развития диабета почти на треть.

Важно помнить, что речь идет об умеренном, но регулярном употреблении. Идеальным дополнением, например, к пшенной каше, станут 30 граммов масла.

Что еще сказали эксперты: манка — не каша

Эксперты также провели ревизию круп, чтобы обеспечить по-настоящему здоровую диету: