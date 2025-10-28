Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 28 октября

Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов

158

Звучит как сценарий фильма, но для 60-летнего водителя грузовика из Японии это стало реальностью.

История этого человека – это история поразительной несправедливости. Пока он с юных лет познавал, что такое нужда, и в итоге стал водителем грузовика, чтобы свести концы с концами, его "двойник" жил совершенно другой жизнью. Тот, кого по ошибке отдали в состоятельную семью, получил все: престижное образование, финансовую поддержку и в конце концов занял пост директора в компании.

Два человека, родившиеся в один день в одной больнице, прожили 60 лет в чужих судьбах. Один боролся за выживание, другой пользовался привилегиями, которые по праву рождения принадлежали не ему.

Сомнения братьев и роковой ДНК-тест

Истина начала открываться благодаря младшим братьям из богатой семьи. Повзрослев, они стали замечать, что их "старший брат" совсем на них не похож. Сомнения росли, и в итоге они решили провести ДНК-экспертизу.

Результаты теста шокировали всех. Он подтвердил, что мужчина, которого они всю жизнь считали братом, не имеет с ними кровного родства. Но самое главное – экспертиза указала на их настоящего старшего брата. Им оказался тот самый 60-летний водитель, который даже не подозревал о своем происхождении.

Когда правда вскрылась, обманутый мужчина решил добиваться справедливости.

Цена ошибки: можно ли купить 60 лет жизни?

Мужчина подал в суд на больницу, которая допустила роковую ошибку много лет назад. Суд признал вину медицинского учреждения и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию.

Сумма составила 38 миллионов иен, что примерно равно 250 000 долларов США. Эти деньги, конечно, не могут вернуть ему 60 лет жизни, которые он мог бы прожить в достатке и с другими возможностями. Однако это стало признанием огромной ошибки и попыткой хоть как-то возместить ущерб. Эта история – яркое напоминание о том, как одна случайность может полностью изменить человеческую судьбу.

Шоу-бизнес в Telegram

28 октября 2025, 13:35
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"

Актеру было всего 40 лет. Печальная новость пришла для всех поклонников российского кино.

Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой

За семейной драмой Оксаны Самойловой и Джигана, кажется, следит вся страна. Факты говорят о том, что намерения у пары самые серьезные.

У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать

Если вы когда-то оформляли симки для всей семьи, старого планшета и сигнализации на даче, самое время провести ревизию. Уже с ноября операторы начнут "большую чистку" и могут внезапно оставить вас без связи. С 1 ноября 2024 года российские операторы связи получают право в одностороннем порядке блокировать SIM-карты, если на одного человека оформлено более 20 номеров.

Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком

Разбираемся, почему молоко нужно пить отдельно и как эта простая привычка может навредить вашему организму. Молоко с булочкой, пюре с молоком или даже просто стакан молока после обеда — эта привычка кажется абсолютно безобидной и даже полезной.

Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста"

Новость о том, что Алла Пугачева стала объектом судебного преследования, вышла далеко за рамки светской хроники. Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев подал уже шестой по счету иск против Примадонны, требуя беспрецедентную компенсацию — 1,5 миллиарда рублей.

