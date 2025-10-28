Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов

Звучит как сценарий фильма, но для 60-летнего водителя грузовика из Японии это стало реальностью.



История этого человека – это история поразительной несправедливости. Пока он с юных лет познавал, что такое нужда, и в итоге стал водителем грузовика, чтобы свести концы с концами, его "двойник" жил совершенно другой жизнью. Тот, кого по ошибке отдали в состоятельную семью, получил все: престижное образование, финансовую поддержку и в конце концов занял пост директора в компании.

Два человека, родившиеся в один день в одной больнице, прожили 60 лет в чужих судьбах. Один боролся за выживание, другой пользовался привилегиями, которые по праву рождения принадлежали не ему.

Сомнения братьев и роковой ДНК-тест

Истина начала открываться благодаря младшим братьям из богатой семьи. Повзрослев, они стали замечать, что их "старший брат" совсем на них не похож. Сомнения росли, и в итоге они решили провести ДНК-экспертизу.

Результаты теста шокировали всех. Он подтвердил, что мужчина, которого они всю жизнь считали братом, не имеет с ними кровного родства. Но самое главное – экспертиза указала на их настоящего старшего брата. Им оказался тот самый 60-летний водитель, который даже не подозревал о своем происхождении.

Когда правда вскрылась, обманутый мужчина решил добиваться справедливости.

Цена ошибки: можно ли купить 60 лет жизни?

Мужчина подал в суд на больницу, которая допустила роковую ошибку много лет назад. Суд признал вину медицинского учреждения и обязал его выплатить пострадавшему компенсацию.

Сумма составила 38 миллионов иен, что примерно равно 250 000 долларов США. Эти деньги, конечно, не могут вернуть ему 60 лет жизни, которые он мог бы прожить в достатке и с другими возможностями. Однако это стало признанием огромной ошибки и попыткой хоть как-то возместить ущерб. Эта история – яркое напоминание о том, как одна случайность может полностью изменить человеческую судьбу.