Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования

Исследования показали, что простое изменение в привычках ходьбы может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Недавняя работа, проведенная Американским колледжем врачей, проанализировала данные более 33 тысяч участников из британской базы данных UK Biobank. Результаты, опубликованные в журнале Annals of Internal Medicine (AIM), подчеркивают важность продолжительных прогулок для поддержания здоровья сердца.

Участники исследования были разделены на группы в зависимости от длительности их прогулок. В частности, исследователи выделили тех, кто проходил менее 8 000 шагов в день, и классифицировали их по времени, проведенному в движении: от коротких прогулок продолжительностью менее 5 минут до более длительных, превышающих 15 минут. Выяснилось, что те, кто предпочитал более продолжительные прогулки, имели риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, который был в два–пять раз ниже по сравнению с теми, кто делал много коротких выходов на улицу.

Наиболее заметный эффект наблюдался среди малоподвижных людей, которые проходили менее 5 000 шагов в день. Даже одна осознанная прогулка длиной всего 15 минут смогла снизить вероятность сердечных заболеваний почти в три раза. Это открытие подчеркивает важность не только общего количества шагов, но и продолжительности физической активности. Ученые акцентируют внимание на том, что вместо того чтобы стремиться к определенному количеству шагов, следует сосредоточиться на том, чтобы проводить больше времени в активном движении без перерывов.

Данное исследование также подтверждает ранее полученные данные о том, что физическая активность имеет решающее значение для здоровья сердца. Важно отметить, что даже небольшие изменения в образе жизни могут оказать значительное влияние на общее состояние здоровья. Ученые рекомендуют включать продолжительные прогулки в повседневную рутину как один из простых и доступных способов улучшения физического состояния.

Кроме того, стоит упомянуть, что ранее проводимые исследования показали возможность определения биологического возраста и риска сердечно-сосудистых заболеваний по снимкам сетчатки глаза. Эти данные лишь подтверждают, что здоровье человека можно оценивать по множеству параметров, включая физическую активность и состояние сосудистой системы.

Результаты исследования подчеркивают важность долгих прогулок как эффективного средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Простая рекомендация — уделять время длительным прогулкам — может стать ключом к улучшению качества жизни и продлению ее продолжительности. В конечном итоге, такие изменения в привычках могут помочь многим людям избежать серьезных проблем со здоровьем и улучшить общее самочувствие.