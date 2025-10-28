Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Вторник 28 октября

17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки 00:51Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения 21:11Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 18:10Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии 15:32Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты 12:28Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков 09:02"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 06:39Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство 03:18Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества 00:27Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления 21:33Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды 20:17Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню 19:24От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования

Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования
52

Исследования показали, что простое изменение в привычках ходьбы может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Недавняя работа, проведенная Американским колледжем врачей, проанализировала данные более 33 тысяч участников из британской базы данных UK Biobank. Результаты, опубликованные в журнале Annals of Internal Medicine (AIM), подчеркивают важность продолжительных прогулок для поддержания здоровья сердца.

Участники исследования были разделены на группы в зависимости от длительности их прогулок. В частности, исследователи выделили тех, кто проходил менее 8 000 шагов в день, и классифицировали их по времени, проведенному в движении: от коротких прогулок продолжительностью менее 5 минут до более длительных, превышающих 15 минут. Выяснилось, что те, кто предпочитал более продолжительные прогулки, имели риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, который был в два–пять раз ниже по сравнению с теми, кто делал много коротких выходов на улицу.

Наиболее заметный эффект наблюдался среди малоподвижных людей, которые проходили менее 5 000 шагов в день. Даже одна осознанная прогулка длиной всего 15 минут смогла снизить вероятность сердечных заболеваний почти в три раза. Это открытие подчеркивает важность не только общего количества шагов, но и продолжительности физической активности. Ученые акцентируют внимание на том, что вместо того чтобы стремиться к определенному количеству шагов, следует сосредоточиться на том, чтобы проводить больше времени в активном движении без перерывов.

Данное исследование также подтверждает ранее полученные данные о том, что физическая активность имеет решающее значение для здоровья сердца. Важно отметить, что даже небольшие изменения в образе жизни могут оказать значительное влияние на общее состояние здоровья. Ученые рекомендуют включать продолжительные прогулки в повседневную рутину как один из простых и доступных способов улучшения физического состояния.

Кроме того, стоит упомянуть, что ранее проводимые исследования показали возможность определения биологического возраста и риска сердечно-сосудистых заболеваний по снимкам сетчатки глаза. Эти данные лишь подтверждают, что здоровье человека можно оценивать по множеству параметров, включая физическую активность и состояние сосудистой системы.

Результаты исследования подчеркивают важность долгих прогулок как эффективного средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Простая рекомендация — уделять время длительным прогулкам — может стать ключом к улучшению качества жизни и продлению ее продолжительности. В конечном итоге, такие изменения в привычках могут помочь многим людям избежать серьезных проблем со здоровьем и улучшить общее самочувствие.

Шоу-бизнес в Telegram

28 октября 2025, 17:02
Фото: Freepik
Annals of Internal Medicine (AIM)✓ Надежный источник

По теме

Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета

Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега

Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега
Синоптики сообщили, что москвичам в ближайшие дни не стоит ожидать снега, особенно в преддверии ноябрьских праздников. Татьяна Позднякова, известный метеоролог, выступила с предупреждением, что погода в столице будет далеким от зимнего сценария.

Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"

Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"
Актеру было всего 40 лет. Печальная новость пришла для всех поклонников российского кино.

Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов

Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов
Звучит как сценарий фильма, но для 60-летнего водителя грузовика из Японии это стало реальностью. История этого человека – это история поразительной несправедливости.

Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой

Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой
За семейной драмой Оксаны Самойловой и Джигана, кажется, следит вся страна. Факты говорят о том, что намерения у пары самые серьезные.

У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать

У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать
Если вы когда-то оформляли симки для всей семьи, старого планшета и сигнализации на даче, самое время провести ревизию. Уже с ноября операторы начнут "большую чистку" и могут внезапно оставить вас без связи. С 1 ноября 2024 года российские операторы связи получают право в одностороннем порядке блокировать SIM-карты, если на одного человека оформлено более 20 номеров.

Выбор читателей

26/10ВскСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 26/10ВскКогда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 27/10ПндБолее 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 27/10ПндСекрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 28/10ВтрМясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 27/10ПндДиброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей