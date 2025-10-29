Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 28 октября

Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года

Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года
56

Этот день неразрывно связан с чистотой, защитой дома и избавлением от дурного глаза.

29 октября (по старому стилю 16 октября) в народном календаре известен как Лонгин Сотник. Наши предки верили, что в день Лонгина любая болезнь, несчастье или порча, насланная на человека, обязательно вернется к своему источнику, поэтому требовалось особое внимание к своим поступкам и мыслям.

В православии в этот день чтут память святого мученика Лонгина Сотника, который, согласно преданию, охранял распятие Христа и исцелился от катаракты с помощью капель крови Спасителя. Именно поэтому Лонгина считали покровителем глаз и целителем. Но народные приметы предписывали соблюдать строжайшие запреты, чтобы не омрачить этот светлый день и не навлечь на себя беду.

4 строгих "НЕ", которые нельзя нарушать 29 октября

1. НЕ выходите из дома без нужды

На Лонгина Сотника старались лишний раз не покидать пределы двора. Считалось, что вне дома человека поджидают не только болезни, но и злые люди, которые могут сглазить. Если же выйти было необходимо, обязательно брали с собой оберег — маленький камень или щепотку соли. Одинокие прогулки в лесу или у водоемов были строго запрещены, поскольку можно было "забрать" чужую порчу.

2. НЕ берите чужие вещи и деньги с земли

В этот день следовало избегать контакта с любыми найденными предметами, особенно деньгами, драгоценностями или чужими вещами, лежащими на перекрестках или дорогах. Наши предки верили, что недобрые люди могли специально "заговорить" эти предметы, чтобы избавиться от своих болезней или невезения. Присвоив такую находку, человек брал чужую беду себе.

3. НЕ давайте ложных обещаний и не обманывайте

Лонгин Сотник — день исключительной честности. Любое невыполненное обещание или сказанная неправда, согласно поверью, оборачивались против человека мгновенно. Считалось, что обманщику грозят не только финансовые потери, но и проблемы со здоровьем, особенно со зрением (как наказание за то, что "не видел правды").

4. НЕ занимайтесь уборкой и не стирайте чужие вещи

Уборка в этот день не приветствовалась, но самый строгий запрет касался стирки. Нельзя было стирать, гладить и даже чинить чужую одежду. Верили, что вместе с чужими вещами можно "отстирать" или "заштопать" себе чужие болезни и негативную энергетику.

Что принесет удачу?

На Лонгина Сотника, наоборот, следовало уделять внимание здоровью и защите дома:

  • Осмотр жилья: обязательно проверяли, все ли целы окна и двери. Считалось, что если в доме есть сквозняк или щели, через них могут проникнуть болезни и злые духи.
  • Уход за глазами: в этот день молились святому Лонгину о даровании хорошего зрения. Приветствовалось омовение колодезной или родниковой водой для ясности глаз.
  • Целебные травы: собирали травы, которым приписывались особые целительные свойства именно в этот день, особенно те, что помогали при болезнях глаз.
Приметы дня:

  • Если в этот день солнце светит ярко — зима будет суровой, но снежной.
  • Если ветер меняет направление — жди скорого похолодания.
  • Увидеть зайца в поле — к морозам.

