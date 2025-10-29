Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови

Газированная вода долгое время считалась либо нейтральным напитком, либо, наоборот, предметом споров из-за ее влияния на зубы и желудок.



Новое исследование, проведенное в Японии, перевернуло эти представления. Ученые из Университета Кюсю обнаружили: обычная "газировка" может влиять на наш обмен веществ, ускоряя усвоение сахара клетками.

Чудодейственный бикарбонат: как газ попадает в кровь

Секрет кроется в углекислом газе (CO2), который отвечает за пузырьки. Когда газированная вода попадает в организм, часть этого газа всасывается в кровь. И вот тут начинается магия.

Как только CO2 оказывается в кровотоке, он преобразуется в вещество под названием бикарбонат. Это соединение затем проникает в эритроциты (красные кровяные клетки) и слегка повышает их внутреннюю кислотность (уровень pH).

Именно это, казалось бы, минимальное изменение запускает ключевой процесс в нашем организме — гликолиз.

"Ускоритель" для глюкозы

Гликолиз — это фундаментальный механизм, с помощью которого клетки перерабатывают сахар (глюкозу) для получения энергии. Грубо говоря, это способ, которым наш организм "сжигает топливо".

Японские ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, сравнили этот эффект с тем, что происходит при гемодиализе — медицинской процедуре очистки крови. Там тоже используется углекислый газ, и он также стимулирует метаболизм.

Что это значит на практике?

Изменение кислотности, вызванное бикарбонатом из газировки, служит своего рода "спусковым крючком", заставляющим клетки активнее захватывать и перерабатывать глюкозу из крови.

Важно понимать: ученые подчеркивают, что газированная вода не является волшебным средством для похудения и не заменит полноценное лечение диабета. Однако этот механизм открывает интересные перспективы:

• Кратковременное снижение глюкозы: у участников эксперимента наблюдалось небольшое, но заметное снижение уровня сахара в крови.

• Чувство насыщения: газированная вода может вызывать легкое чувство насыщения, что теоретически помогает контролировать аппетит.

Исследователи считают, что этот механизм может играть важную роль в регуляции энергетического обмена. Хотя наблюдения пока требуют дальнейшего, более масштабного изучения, это открытие может изменить наше отношение к простой газированной воде — возможно, в будущем она станет частью комплексных рекомендаций для профилактики нарушений обмена веществ.