Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Среда 29 октября

03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки 00:51Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения 21:11Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 18:10Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии 15:32Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты 12:28Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков 09:02"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 06:39Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство 03:18Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества 00:27Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови

Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови
86

Газированная вода долгое время считалась либо нейтральным напитком, либо, наоборот, предметом споров из-за ее влияния на зубы и желудок.

Новое исследование, проведенное в Японии, перевернуло эти представления. Ученые из Университета Кюсю обнаружили: обычная "газировка" может влиять на наш обмен веществ, ускоряя усвоение сахара клетками.

Чудодейственный бикарбонат: как газ попадает в кровь

Секрет кроется в углекислом газе (CO2), который отвечает за пузырьки. Когда газированная вода попадает в организм, часть этого газа всасывается в кровь. И вот тут начинается магия.

Как только CO2 оказывается в кровотоке, он преобразуется в вещество под названием бикарбонат. Это соединение затем проникает в эритроциты (красные кровяные клетки) и слегка повышает их внутреннюю кислотность (уровень pH).

Именно это, казалось бы, минимальное изменение запускает ключевой процесс в нашем организме — гликолиз.

"Ускоритель" для глюкозы

Гликолиз — это фундаментальный механизм, с помощью которого клетки перерабатывают сахар (глюкозу) для получения энергии. Грубо говоря, это способ, которым наш организм "сжигает топливо".

Японские ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, сравнили этот эффект с тем, что происходит при гемодиализе — медицинской процедуре очистки крови. Там тоже используется углекислый газ, и он также стимулирует метаболизм.

Что это значит на практике?

Изменение кислотности, вызванное бикарбонатом из газировки, служит своего рода "спусковым крючком", заставляющим клетки активнее захватывать и перерабатывать глюкозу из крови.

Важно понимать: ученые подчеркивают, что газированная вода не является волшебным средством для похудения и не заменит полноценное лечение диабета. Однако этот механизм открывает интересные перспективы:

• Кратковременное снижение глюкозы: у участников эксперимента наблюдалось небольшое, но заметное снижение уровня сахара в крови.

Чувство насыщения: газированная вода может вызывать легкое чувство насыщения, что теоретически помогает контролировать аппетит.

Исследователи считают, что этот механизм может играть важную роль в регуляции энергетического обмена. Хотя наблюдения пока требуют дальнейшего, более масштабного изучения, это открытие может изменить наше отношение к простой газированной воде — возможно, в будущем она станет частью комплексных рекомендаций для профилактики нарушений обмена веществ.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2025, 03:39
Фото: freepik.com
Наука Mail✓ Надежный источник

По теме

Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия

Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года

Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года
Этот день неразрывно связан с чистотой, защитой дома и избавлением от дурного глаза. 29 октября (по старому стилю 16 октября) в народном календаре известен как Лонгин Сотник.

В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра

В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра
В Кукморском районе Татарстана произошел необычный случай, который стал настоящим примером доброты и отзывчивости людей к природе. Недалеко от села Байлянгар была спасена бобер, оказавшийся в трудной ситуации — он придавил себе хвост упавшим деревом.

Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега

Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега
Синоптики сообщили, что москвичам в ближайшие дни не стоит ожидать снега, особенно в преддверии ноябрьских праздников. Татьяна Позднякова, известный метеоролог, выступила с предупреждением, что погода в столице будет далеким от зимнего сценария.

Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования

Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования
Исследования показали, что простое изменение в привычках ходьбы может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Недавняя работа, проведенная Американским колледжем врачей, проанализировала данные более 33 тысяч участников из британской базы данных UK Biobank.

Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"

Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"
Актеру было всего 40 лет. Печальная новость пришла для всех поклонников российского кино.

Выбор читателей

28/10ВтрМясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 27/10ПндБолее 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 27/10ПндСекрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 27/10ПндДиброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 27/10ПндВаша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 28/10ВтрБеспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста"