Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак

Любимый многими хрустящий бекон, ветчина и сосиски, кажется, стали символом сытного завтрака. Но за их аппетитным видом и долгим сроком хранения скрывается серьезная угроза. Ученые бьют тревогу и открыто заявляют: переработанное мясо содержит компонент, который может быть канцерогеном, сопоставимым по уровню риска с табаком и асбестом.
Нитриты: секрет цвета и враг здоровья
Проблема кроется не в самом мясе, а в химическом веществе, которое производители добавляют в переработанные мясные продукты — это нитриты (чаще всего нитрит натрия, Е250). Их главная функция: продлить срок годности, обеспечить привлекательный розовый цвет и защитить продукт от развития опасных бактерий.
Однако, как показывают исследования, нитриты, попадая в организм, вступают в реакцию и превращаются в нитрозамины — соединения, которые официально признаны одними из самых опасных канцерогенов.
Масштабы угрозы шокируют: по данным исследований, регулярное употребление продуктов, содержащих нитриты (таких как бекон и колбасы), связано уже с 54 тысячами случаев рака кишечника.
ВОЗ приравняла бекон к асбесту
Этот факт — не преувеличение. Еще десять лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла переработанное мясо (включая бекон, колбасы, сосиски) к канцерогенам Группы 1. В эту же группу входят вещества, для которых существуют убедительные научные доказательства того, что они вызывают рак у человека, например, табак и асбест.
Несмотря на эти официальные предупреждения, нитритные мясные продукты до сих пор лежат на полках, а потребители продолжают покупать их ежедневно.
Что делать, если вы любите бекон?
Ученые призывают к немедленному действию: либо ограничить, либо полностью запретить использование нитритов в мясной промышленности.
Пока эти требования не выполнены, вы можете защитить себя:
- Контролируйте этикетки. Ищите в составе нитрит натрия (E250). Старайтесь максимально исключать такие продукты из своего рациона.
- Снизьте потребление. Для канцерогенов не существует безопасной дозы, но чем реже вы едите переработанное мясо, тем ниже риск. Сделайте основой рациона свежее мясо.
- Ищите альтернативы. Обращайте внимание на продукты, где для консервации используются натуральные ингредиенты, такие как природные соли и экстракты.
Если ваш завтрак не обходится без хрустящего бекона, помните: вы делаете осознанный выбор, который может нести серьезные риски для здоровья.