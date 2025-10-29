Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Среда 29 октября

06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки 00:51Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения 21:11Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 18:10Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии 15:32Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты 12:28Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков 09:02"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 06:39Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство 03:18Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества
Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак

Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак
90

Яичница с беконом может нанести серьезный урон вашему здоровью.

Любимый многими хрустящий бекон, ветчина и сосиски, кажется, стали символом сытного завтрака. Но за их аппетитным видом и долгим сроком хранения скрывается серьезная угроза. Ученые бьют тревогу и открыто заявляют: переработанное мясо содержит компонент, который может быть канцерогеном, сопоставимым по уровню риска с табаком и асбестом.

Нитриты: секрет цвета и враг здоровья

Проблема кроется не в самом мясе, а в химическом веществе, которое производители добавляют в переработанные мясные продукты — это нитриты (чаще всего нитрит натрия, Е250). Их главная функция: продлить срок годности, обеспечить привлекательный розовый цвет и защитить продукт от развития опасных бактерий.

Однако, как показывают исследования, нитриты, попадая в организм, вступают в реакцию и превращаются в нитрозамины — соединения, которые официально признаны одними из самых опасных канцерогенов.

Масштабы угрозы шокируют: по данным исследований, регулярное употребление продуктов, содержащих нитриты (таких как бекон и колбасы), связано уже с 54 тысячами случаев рака кишечника.

ВОЗ приравняла бекон к асбесту

Этот факт — не преувеличение. Еще десять лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла переработанное мясо (включая бекон, колбасы, сосиски) к канцерогенам Группы 1. В эту же группу входят вещества, для которых существуют убедительные научные доказательства того, что они вызывают рак у человека, например, табак и асбест.

Несмотря на эти официальные предупреждения, нитритные мясные продукты до сих пор лежат на полках, а потребители продолжают покупать их ежедневно.

Что делать, если вы любите бекон?

Ученые призывают к немедленному действию: либо ограничить, либо полностью запретить использование нитритов в мясной промышленности.

Пока эти требования не выполнены, вы можете защитить себя:

  1. Контролируйте этикетки. Ищите в составе нитрит натрия (E250). Старайтесь максимально исключать такие продукты из своего рациона.
  2. Снизьте потребление. Для канцерогенов не существует безопасной дозы, но чем реже вы едите переработанное мясо, тем ниже риск. Сделайте основой рациона свежее мясо.
  3. Ищите альтернативы. Обращайте внимание на продукты, где для консервации используются натуральные ингредиенты, такие как природные соли и экстракты.

Если ваш завтрак не обходится без хрустящего бекона, помните: вы делаете осознанный выбор, который может нести серьезные риски для здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2025, 06:05
Фото сгенерировано нейросетью
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

По теме

Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия

Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака

Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови

Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови
Газированная вода долгое время считалась либо нейтральным напитком, либо, наоборот, предметом споров из-за ее влияния на зубы и желудок. Новое исследование, проведенное в Японии, перевернуло эти представления.

Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года

Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года
Этот день неразрывно связан с чистотой, защитой дома и избавлением от дурного глаза. 29 октября (по старому стилю 16 октября) в народном календаре известен как Лонгин Сотник.

В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра

В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра
В Кукморском районе Татарстана произошел необычный случай, который стал настоящим примером доброты и отзывчивости людей к природе. Недалеко от села Байлянгар была спасена бобер, оказавшийся в трудной ситуации — он придавил себе хвост упавшим деревом.

Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега

Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега
Синоптики сообщили, что москвичам в ближайшие дни не стоит ожидать снега, особенно в преддверии ноябрьских праздников. Татьяна Позднякова, известный метеоролог, выступила с предупреждением, что погода в столице будет далеким от зимнего сценария.

Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования

Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования
Исследования показали, что простое изменение в привычках ходьбы может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Недавняя работа, проведенная Американским колледжем врачей, проанализировала данные более 33 тысяч участников из британской базы данных UK Biobank.

