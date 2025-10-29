Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение

Мы привыкли думать, что старение мозга – это неизбежный процесс, связанный с ухудшением памяти и внимания.



С возрастом в нашем мозге происходят естественные изменения: меняется его структура, ослабевают связи между нейронами, замедляется обмен веществ. Иногда это приводит к снижению когнитивных способностей. Однако темпы этого процесса у всех разные.

Недавнее исследование, в котором приняли участие ученые из 13 стран, включая Чили, Ирландию и Германию, показало, что мы можем активно влиять на этот процесс.

Большой эксперимент: как творчество влияет на мозг

Ученые собрали данные почти 1400 человек. Среди них были опытные профессионалы и любители в четырех сферах:

Танцоры танго

Музыканты

Художники

Геймеры (игроки в видеоигры)

Их сравнили с контрольной группой новичков, у которых не было опыта в этих областях. С помощью специальных методов (МЭГ и ЭЭГ) исследователи измеряли активность мозга каждого участника и определяли его "биологический возраст".

Результаты оказались поразительными.

На сколько лет можно "омолодить" мозг?

Во всех четырех сферах эффект был очень похожим: увлеченные творчеством люди имели биологически более молодой мозг, чем их сверстники.

Вид деятельности Насколько мозг выглядел моложе реального возраста Танцы (танго) На 7 лет Музыка и живопись На 5-6 лет Видеоигры На 4 года

Ученые также отметили прямую зависимость: чем чаще и интенсивнее человек занимался своим хобби, тем сильнее был положительный эффект.

Но что, если вы никогда не держали в руках кисть или геймпад?

Краткосрочный эффект: можно ли получить результат быстро?

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи провели дополнительный эксперимент. Новичков попросили освоить стратегическую видеоигру StarCraft II, потратив на это всего 30 часов.

Даже за такой короткий срок их мозг "омолодился" на два-три года. Это доказывает, что для получения пользы не нужно быть профессионалом – достаточно просто начать.

Как это работает на самом деле?

Секрет кроется в нейронных связях. Все перечисленные виды творческой деятельности активно задействуют ключевые зоны мозга, отвечающие за внимание, обучение и принятие решений.

Обычно именно эти зоны начинают угасать с возрастом в первую очередь. Но творчество действует как тренировка: оно заставляет эти участки мозга активно взаимодействовать, сохраняя связи между ними крепкими и подвижными. Проще говоря, вы не даете своему мозгу "заржаветь".

Итог: что делать?

Это исследование доказывает, что творчество – не просто приятное времяпрепровождение, а мощный инструмент для поддержания здоровья мозга.

Никогда не поздно начать:

Запишитесь на танцы.

Начните рисовать или играть на музыкальном инструменте.

Освойте новую видеоигру.

Любое из этих занятий может стать вашей личной инвестицией в ясный и активный ум на долгие годы.