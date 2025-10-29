Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Среда 29 октября

Среда 29 октября
Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня

Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня
114

29 октября в Заднепровском районе Смоленска разразился крупный пожар, который привлек внимание местных жителей и служб экстренного реагирования. По информации, предоставленной пресс-службой регионального ГУ МЧС, возгорание произошло рано утром в двухквартирном доме, расположенном на 1-м Средне-Профинтерновском переулке.

Согласно предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Однако окончательную версию инцидента предстоит установить специалистам, которые проведут детальное расследование. Пожар начался в одной из квартир, и жильцы заметили искры, вылетающие из стены. В панике они попытались самостоятельно справиться с огнем, но пламя быстро распространялось, заставив их покинуть помещение.

Одной из самых трогательных деталей этого происшествия стало спасение собаки, оставшейся в задымленной квартире. Когда пожарные прибыли на место, они не только ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров, но и проявили героизм, вытащив питомца из опасной зоны. Это событие стало символом мужества и профессионализма смоленских спасателей.

Пожар в Смоленске — не единичный случай. Согласно статистике, в период с января по сентябрь 2025 года в Смоленской области произошло 2084 возгорания.

Пожар в Заднепровском районе стал напоминанием о том, как быстро может произойти беда. Однако благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить более серьезные последствия и спасти жизнь беззащитному животному.

29 октября 2025, 17:37
Фото: Freepik
Smolnarod.ru✓ Надежный источник

