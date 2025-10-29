Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Среда 29 октября

15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде

Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде
111

Сдача квартиры в суточную аренду становится все более популярной среди россиян, и для успешного бизнеса важно правильно подготовить жилье.

Одним из ключевых аспектов является создание привлекательного визуального образа квартиры, который поможет привлечь потенциальных арендаторов. Эксперты платформы Авито Путешествия поделились несколькими полезными советами, которые помогут владельцам недвижимости эффективно подготовить свое жилье к сдаче.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это качество фотографий. Хорошие снимки могут значительно повысить интерес к вашему предложению. Рекомендуется делать фотографии в естественном свете, чтобы подчеркнуть достоинства помещений. Важно выделить несколько уютных зон в квартире, которые будут хорошо смотреться на фото. Например, уголок для завтрака с красивой посудой, стильное рабочее место с хорошим освещением или комфортная зона отдыха с диваном и мягкими пледами создадут атмосферу уюта и сделают жилье более привлекательным.

Также стоит уделить внимание декору. Комнатные растения, текстильные элементы, такие как подушки и пледы, помогут создать теплую и дружелюбную атмосферу. Не забывайте о мелочах: интересные картины или фотографии на стенах добавят индивидуальности вашему пространству.

Кроме того, гибкое зонирование квартиры позволяет адаптировать пространство под различные категории гостей. Использование модульной мебели, такой как диваны-кровати и складные столы, поможет оптимально использовать площадь и быстро изменять планировку в зависимости от потребностей арендаторов. Например, для семей с детьми полезно предусмотреть дополнительные стулья-пуфы и защитные барьеры для кроватей.

Организация пространства также играет важную роль в процессе подготовки квартиры к заезду. Специалисты рекомендуют создать отдельный шкаф или ящик для постельного белья и полотенец, а также для маркированных моющих средств. Это не только упростит процесс уборки, но и поможет поддерживать порядок в квартире.

Важно также иметь под рукой набор для устранения мелких неисправностей. Запасные лампочки, инструменты и средства для удаления пятен помогут быстро реагировать на возможные проблемы и обеспечат комфортное пребывание гостей.

Подготовка квартиры к суточной аренде — это не только вопрос эстетики, но и удобства для арендаторов. Уделив внимание деталям и создав комфортное пространство, вы сможете не только привлечь больше клиентов, но и обеспечить им приятное пребывание в вашем жилье. Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить шансы на успешную сдачу квартиры и получить положительные отзывы от гостей.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2025, 15:49
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

По теме

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист

Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение

Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение
Мы привыкли думать, что старение мозга – это неизбежный процесс, связанный с ухудшением памяти и внимания. С возрастом в нашем мозге происходят естественные изменения: меняется его структура, ослабевают связи между нейронами, замедляется обмен веществ.

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России
В свои 73 года Александр Розенбаум, кажется, решил доказать, что ему все еще есть чем удивить. Народный артист, чье имя давно стало синонимом гитары и хриплого голоса, вдруг выпустил собственный парфюм.

Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод

Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод
Вечерний голод способен нарушить все планы по правильному питанию и ухудшить качество сна. Вечерний аппетит – это часто не физический голод, а психологическая привычка или реакция на стресс, накопленный за день.

Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему

Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему
Ноябрь обещает быть месяцем, полным спонтанности. Астрологи отмечают, что энергия этого месяца напоминает: Вселенная умеет удивлять даже самых рациональных из нас.

От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом

От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом
Конфликт быстро вышел на федеральный уровень. Как сообщает сайт Клео.

Выбор читателей

29/10СрдНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 28/10ВтрМясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 27/10ПндБолее 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 27/10ПндДиброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 28/10ВтрБеспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 28/10ВтрНе стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"