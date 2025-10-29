Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод

Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод
57

Вечерний голод способен нарушить все планы по правильному питанию и ухудшить качество сна.

Вечерний аппетит – это часто не физический голод, а психологическая привычка или реакция на стресс, накопленный за день. Мы ищем способ расслабиться, и еда кажется самым простым решением. Однако есть более здоровые способы успокоить организм и подготовить его ко сну. Эти три напитка помогут обмануть аппетит и принесут только пользу.

Что же это за волшебные эликсиры?

Напиток №1: травяной чай для спокойствия

Чай с мятой или мелиссой

Мята и мелисса известны своим успокаивающим действием на нервную систему. Часто вечернее желание "что-нибудь пожевать" связано именно с нервным напряжением. Теплая чашка ароматного травяного чая помогает расслабиться, снимает стресс и, как следствие, снижает эмоциональную тягу к еде. Важный бонус – в таком чае нет кофеина, поэтому он не помешает вашему сну.

Напиток №2: лимонная вода для чувства сытости

Теплая вода с долькой лимона

Это самый простой способ "заполнить" желудок и притупить чувство голода. Теплая вода сама по себе создает ощущение сытости, а легкий цитрусовый вкус помогает перебить желание съесть что-то сладкое или соленое. Лимонная вода также способствует пищеварению и помогает организму очищаться.

Напиток №3: теплое молоко с корицей для расслабления

Стакан теплого молока (обычного или растительного) со щепоткой корицы

Этот напиток – здоровая альтернатива вечернему десерту. Теплое молоко содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке мелатонина – гормона сна. Оно помогает расслабиться и быстрее уснуть. А корица добавляет приятный сладковатый аромат без сахара и помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови, что также снижает приступы голода.

Главное правило: время имеет значение

Чтобы напиток успел подействовать, его рекомендуется выпивать за 30-40 минут до сна. Этого времени достаточно, чтобы в мозг поступил сигнал о насыщении, а организм успел настроиться на отдых. К тому же, так вы не будете просыпаться ночью из-за желания сходить в туалет.

Борьба с вечерним аппетитом не всегда требует строгих запретов. Иногда достаточно заменить вредный перекус на полезный и успокаивающий напиток. Это простой и естественный способ не только контролировать вес, но и значительно улучшить качество своего сна.

29 октября 2025, 12:29
Фото: freepik.com
