Среда 29 октября

Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист

Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист
63

Установка видеокамер в общественных местах многоквартирных домов – тема, которая вызывает много вопросов и споров среди жильцов. Как отметил Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, установка камер на этажах требует соблюдения определенных правил и получения согласий от соседей.

Правила установки камер

По словам Ткаченко, установка камер в местах общего пользования, таких как лестничные площадки и коридоры, возможна только с согласия всех жильцов. Это может осуществляться либо управляющей компанией, либо товариществом собственников жилья (ТСЖ). Такие действия должны быть легитимными и прозрачными, чтобы избежать недопонимания и конфликтов между соседями.

Уведомление соседей

Если один из жильцов решает установить камеру для контроля за безопасностью своего участка, например, перед квартирой, он обязан уведомить своих соседей. По мнению эксперта, это является важным шагом, поскольку установка камеры без уведомления может вызвать недовольство и даже привести к юридическим последствиям.

Согласие соседей

Вадим Ткаченко подчеркивает, что для установки камеры необходимо получить согласие не только от жильцов своей квартиры, но и от тех, кто проживает в соседних квартирах. Это требование обусловлено тем, что установка камеры может затрагивать личные права других жильцов. Если соседи не согласны с установкой оборудования, это может стать причиной конфликтов.

Соблюдение личного пространства

При установке камеры необходимо соблюдать определенные правила. В частности, видеонаблюдение не должно нарушать права на личную жизнь других жильцов. Это означает, что камера не должна фиксировать частную собственность соседей или их личное пространство. Например, если камера установлена так, что она может видеть внутрь квартиры соседа через открытую дверь, это будет нарушением их прав.

Перед тем как устанавливать видеокамеру в общественном месте многоквартирного дома, жильцам следует тщательно продумать все аспекты данного решения. Необходимо провести обсуждение с соседями и получить их согласие. Уважение к правам соседей и соблюдение законных норм помогут избежать конфликтов и создать комфортные условия для проживания всех жильцов.

Установка видеонаблюдения — это не только вопрос безопасности, но и важный аспект уважения к личному пространству каждого жильца. Открытость и согласие в этом процессе являются залогом мирного сосуществования в многоквартирном доме.

29 октября 2025, 20:34
Фото: Freepik
Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня

Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня
29 октября в Заднепровском районе Смоленска разразился крупный пожар, который привлек внимание местных жителей и служб экстренного реагирования. По информации, предоставленной пресс-службой регионального ГУ МЧС, возгорание произошло рано утром в двухквартирном доме, расположенном на 1-м Средне-Профинтерновском переулке. Согласно предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Сдача квартиры в суточную аренду становится все более популярной среди россиян, и для успешного бизнеса важно правильно подготовить жилье. Одним из ключевых аспектов является создание привлекательного визуального образа квартиры, который поможет привлечь потенциальных арендаторов.

Мы привыкли думать, что старение мозга – это неизбежный процесс, связанный с ухудшением памяти и внимания. С возрастом в нашем мозге происходят естественные изменения: меняется его структура, ослабевают связи между нейронами, замедляется обмен веществ.

В свои 73 года Александр Розенбаум, кажется, решил доказать, что ему все еще есть чем удивить. Народный артист, чье имя давно стало синонимом гитары и хриплого голоса, вдруг выпустил собственный парфюм.

Вечерний голод способен нарушить все планы по правильному питанию и ухудшить качество сна. Вечерний аппетит – это часто не физический голод, а психологическая привычка или реакция на стресс, накопленный за день.

