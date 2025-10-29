"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России

В свои 73 года Александр Розенбаум, кажется, решил доказать, что ему все еще есть чем удивить.



Народный артист, чье имя давно стало синонимом гитары и хриплого голоса, вдруг выпустил собственный парфюм. Но сделал это, как и все в своей жизни, — по-своему, без оглядки на тренды и с прямотой, от которой многим стало не по себе. В большом интервью для Клео.ру он рассказал, почему потребовал от парфюмеров "дать ему мужчину" и почему считает себя не звездой, а обычным рабочим человеком.

Когда к Александру Яковлевичу пришли профессионалы из косметической компании с предложением создать аромат, он сразу поставил жесткое условие.

"Я сразу говорил: "Дайте мне мужчину! Перестаньте заниматься унисексом, я этого не воспринимаю", — вспоминает артист.

Он честно признается, что не считает себя парфюмером, ведь сапоги должен тачать сапожник, а песни петь — певец. Но идея его захватила, и он задал будущему парфюму характер.

Название для трилогии ароматов родилось из духа времени — жесткое, мужское, почти военное: "Свой – Чужой". "Обстановка у нас сейчас такая непростая, — объясняет Розенбаум и тут же смеется, — Ты со мной? Пошли мазаться моими духами!".

Чтобы понять, чем пахнет парфюм от Розенбаума, нужно знать, какие ароматы он сам ценит больше всего. И это запахи, далекие от глянцевых журналов. "Мои приоритеты — это табак, нотки дегтя, свежего сена, полевых цветов. Все, что сопровождало меня по жизни. Любимый запах – это такое мироощущение земли, на которой я нахожусь. Меня интересует Россия, к запахам орхидей я не привык…". Эта философия и легла в основу трех композиций, которые получили номера 13, 09 и 51 — по дню, месяцу и году его рождения.

Эта же честность и приземленность проявляется и в его отношении к славе. Розенбаум напрочь отказывается считать себя звездой, настаивая, что его жизнь мало чем отличается от жизни миллионов других людей.

"Я не звезда, звезды там, на небе. Я как все остальные рабочие люди. Один одеколон делает, другой кирпичи кладет, а я песни пишу. Я живу обычной жизнью, хожу в магазины за маслом, колбасой", — рассказывает артист.

По его словам, лучшая награда для него — это не овации, а простое человеческое уважение на улице. "Люди, которые меня знают, никогда не будут рвать на мне пиджаки. Я иду, а мне говорят: "Здравствуйте, Александр Яковлевич!". И это высшая похвала, которой может добиться человек".

Проехав Россию "раз 30 или 40 справа налево, слева направо", Розенбаум говорит о стране с огромной любовью и одновременно с болью. Он уверен, что красоту можно найти в любом, даже самом промышленном городе, если "чуть отъехать от заводов".

"Единственное, что надо, – это ее любить. Если любишь, то делаешь деревянные мостки, чтобы смотреть за камчатскими медведями, дороги для путешествий по Уралу. Ты Байкалом занимаешься по-настоящему, потому что он гибнет, все говорят, а никто ничего не делает", — заключает он.

И в этом, пожалуй, весь Розенбаум. Неважно, о чем он говорит — о песнях, проблемах Байкала или мужском парфюме. В основе всего лежит бескомпромиссный характер, честность и глубокая связь с реальностью, в которой нет места "звездам", но всегда есть место для обычных людей и простых, настоящих вещей.