От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Среда 29 октября

10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки 00:51Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения 21:11Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 18:10Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии 15:32Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты 12:28Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков
От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом

56

Конфликт быстро вышел на федеральный уровень.

Как сообщает сайт Клео.ру, основной причиной недовольства стало творчество певца. В петиции, которая уже собрала более 300 подписей, утверждается, что песни Егора Крида "не отражают духовные и культурные ценности региона".

Особое возмущение у авторов петиции вызвало наличие ненормативной лексики и провокационных тем в его композициях. В качестве примеров приводятся треки с неоднозначными названиями "Бери в рот" и "Pussy Boy". По мнению подписавшихся, такое творчество несовместимо с почетным званием заслуженного артиста республики.

Но обсуждение не ограничилось только местными пабликами.

Конфликт выходит на федеральный уровень

История быстро привлекла внимание пользователей по всей стране и даже известных деятелей культуры. Одной из первых публично высказалась актриса Яна Поплавская. Она заявила, что творчество Егора Крида "далеко от традиционных ценностей, на которых строится культура России", тем самым поддержав позицию недовольных жителей.

Это превратило локальный спор в общенациональную дискуссию о том, какие критерии должны применяться при присвоении почетных званий в регионах.

Позиция самого Егора Крида

Получая награду на сцене в Уфе, артист подчеркнул свою связь с Башкирией. Он отметил, что его семья родом из этого региона, тем самым объясняя, почему это звание для него особенно важно.

Однако на данный момент ни сам Егор Крид, ни его представители не давали официальных комментариев по поводу созданной петиции и разгоревшегося скандала.

Ситуация поставила ребром важный вопрос: что важнее при присвоении почетного звания – личная связь артиста с регионом или соответствие его творчества местным культурным ценностям? Пока ответа на этот вопрос нет, и общественное противостояние вокруг награды Егора Крида продолжает нарастать.

29 октября 2025, 10:47
Егор Крид. Фото: Youtube / @gaz_live
Клео.ру✓ Надежный источник

Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи

Многие считают, что главное – проспать 7-8 часов, а время отхода ко сну не так уж важно. Чтобы понять, почему важно время, нужно знать о двух гормонах, которые управляют нашими суточными ритмами.

Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности

Похоже, "кочевая" жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина* продолжается. По данным СМИ, звездная семья в обстановке полной секретности приобрела там виллу, которая больше похожа на неприступную крепость.

Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак

Яичница с беконом может нанести серьезный урон вашему здоровью. Любимый многими хрустящий бекон, ветчина и сосиски, кажется, стали символом сытного завтрака.

Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови

Газированная вода долгое время считалась либо нейтральным напитком, либо, наоборот, предметом споров из-за ее влияния на зубы и желудок. Новое исследование, проведенное в Японии, перевернуло эти представления.

Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года

Этот день неразрывно связан с чистотой, защитой дома и избавлением от дурного глаза. 29 октября (по старому стилю 16 октября) в народном календаре известен как Лонгин Сотник.

