От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом

Конфликт быстро вышел на федеральный уровень.



Как сообщает сайт Клео.ру, основной причиной недовольства стало творчество певца. В петиции, которая уже собрала более 300 подписей, утверждается, что песни Егора Крида "не отражают духовные и культурные ценности региона".

Особое возмущение у авторов петиции вызвало наличие ненормативной лексики и провокационных тем в его композициях. В качестве примеров приводятся треки с неоднозначными названиями "Бери в рот" и "Pussy Boy". По мнению подписавшихся, такое творчество несовместимо с почетным званием заслуженного артиста республики.

Но обсуждение не ограничилось только местными пабликами.

Конфликт выходит на федеральный уровень

История быстро привлекла внимание пользователей по всей стране и даже известных деятелей культуры. Одной из первых публично высказалась актриса Яна Поплавская. Она заявила, что творчество Егора Крида "далеко от традиционных ценностей, на которых строится культура России", тем самым поддержав позицию недовольных жителей.

Это превратило локальный спор в общенациональную дискуссию о том, какие критерии должны применяться при присвоении почетных званий в регионах.

Позиция самого Егора Крида

Получая награду на сцене в Уфе, артист подчеркнул свою связь с Башкирией. Он отметил, что его семья родом из этого региона, тем самым объясняя, почему это звание для него особенно важно.

Однако на данный момент ни сам Егор Крид, ни его представители не давали официальных комментариев по поводу созданной петиции и разгоревшегося скандала.

Ситуация поставила ребром важный вопрос: что важнее при присвоении почетного звания – личная связь артиста с регионом или соответствие его творчества местным культурным ценностям? Пока ответа на этот вопрос нет, и общественное противостояние вокруг награды Егора Крида продолжает нарастать.