Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности

Похоже, "кочевая" жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина* продолжается.



По данным СМИ, звездная семья в обстановке полной секретности приобрела там виллу, которая больше похожа на неприступную крепость. Разбираемся, от кого и почему "сбегает" Примадонна и что известно о ее новом тайном убежище.

Почему Болгария?

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной нового переезда стало навязчивое внимание к жизни семьи на Кипре. После того как в прессе появились подробности об их доме в Лимассоле, пара начала активно искать более уединенное место.

Выбор пал на Болгарию, где им предложили виллу за 530 тысяч евро (около 49 миллионов рублей). Судя по всему, главным критерием при выборе была возможность жить вдали от посторонних глаз, и новое приобретение полностью этому соответствует.

Так что же это за место?

Вилла-крепость для полной изоляции

Новое жилье звездной пары находится в элитном закрытом комплексе на южном склоне Приплата, всего в десяти минутах езды от Софии. Вся концепция этого места построена вокруг безопасности и приватности.

Закрытая территория: комплекс рассчитан всего на 45 домов, окружен высоким забором и имеет частный, строго контролируемый доступ.

комплекс рассчитан всего на 45 домов, окружен высоким забором и имеет частный, строго контролируемый доступ. Безопасность 24/7: по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, а охрана работает круглосуточно.

по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, а охрана работает круглосуточно. Собственное пространство: вилла площадью 230 квадратных метров дополнена собственным двором на 220 "квадратов".

Все это создает идеальные условия для жизни, скрытой от папарацци. Однако сама покупка оказалась сложным и засекреченным процессом.

Сделка под прикрытием: проверка доходов и юридические хитрости

Весь процесс покупки прошел в режиме полной секретности, без личного присутствия Пугачевой и Галкина*. Чтобы оформить недвижимость, им пришлось использовать непростую юридическую схему:

Создание фирмы: для покупки земли пара зарегистрировала в Болгарии отдельную компанию, на которую и была оформлена территория.

для покупки земли пара зарегистрировала в Болгарии отдельную компанию, на которую и была оформлена территория. Двойное оформление: сам дом при этом будет числиться за физическим лицом.

сам дом при этом будет числиться за физическим лицом. Проверка на легальность: самым сложным этапом стала финансовая сторона.

Местные власти потребовали от покупателей предоставить официальные доказательства легальности средств. Семье пришлось раскрыть налоговые декларации и данные о продаже другого имущества, чтобы доказать чистоту происхождения 530 тысяч евро.

Только после этой строгой проверки им разрешили открыть счет в болгарском банке и завершить сделку.

Когда ждать новоселья?

Несмотря на успешное завершение сделки, переезд, похоже, состоится не скоро. Строительство в элитном комплексе все еще продолжается. По данным источников, ближайшая возможность для семьи посетить свое новое владение появится только в марте 2026 года – именно на это время у Максима Галкина* запланирован концерт в Софии. Возможно, тогда и состоится первое знакомство с их новой "крепостью".

*признан в России иностранным агентом.