Среда 29 октября

Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи

Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи
123

Многие считают, что главное – проспать 7-8 часов, а время отхода ко сну не так уж важно.

Чтобы понять, почему важно время, нужно знать о двух гормонах, которые управляют нашими суточными ритмами.

  1. Кортизол. Это гормон бодрости. Его уровень высок утром, чтобы мы могли проснуться. В течение дня он должен постепенно снижаться.
  2. Мелатонин. Это гормон сна. Его выработка начинается, когда темнеет. Он сообщает организму, что пора отдыхать.

В норме к вечеру уровень кортизола падает до минимума, а уровень мелатонина, наоборот, растет, вызывая сонливость. Но если мы не ложимся спать, этот процесс нарушается.

Что происходит, если не лечь спать вовремя

Ключевая отметка – примерно 23:00. Если к этому времени вы еще не спите, организм получает сигнал продолжать бодрствовать.

В ответ на это происходит повторный выброс кортизола. Вы чувствуете прилив энергии, сонливость пропадает – это эффект, известный как "второе дыхание". Проблема в том, что этот внеплановый подъем кортизола мешает нормальной выработке мелатонина.

Результат: сон есть, а отдыха нет

Даже если вы заснете в полночь или позже, полноценного восстановления организма не произойдет. Из-за низкого уровня мелатонина ваш сон будет:

  • Поверхностным. Организм не сможет погрузиться в глубокие, самые важные для восстановления фазы сна.
  • Прерывистым. Возможны частые короткие пробуждения в течение ночи.
  • Неэффективным. В итоге утром вы проснетесь с чувством усталости, как будто и не спали.

Вы проведете в постели достаточное количество часов, но организм не получит качественного отдыха.

Как наладить сон: простая инструкция

Чтобы гормоны работали правильно и сон был восстанавливающим, сомнологи советуют придерживаться простых правил.

ПравилоЗачем это нужно
Ложитесь спать с 22:00 до 22:30Это оптимальное время, когда уровень кортизола уже низкий, а выработка мелатонина идет активно.
Убирайте гаджеты за час до снаЯркий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, потому что мозг воспринимает его как дневной свет.
Создайте вечерний ритуалПриглушенный свет, проветривание комнаты, чтение бумажной книги – все это сигналы для организма, что пора готовиться ко сну.

Итог: важно не только сколько, но и когда

Качество вашего отдыха зависит не только от продолжительности сна, но и от времени засыпания. Попробуйте ложиться спать немного раньше – скорее всего, утром вы почувствуете себя значительно лучше.

29 октября 2025, 09:30
Фото: freepik.com
