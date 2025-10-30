Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?
Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?

Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?
101

Давайте разберемся, что на самом деле произойдет с вашим телом, если яйца станут частью вашего ежедневного меню.

Современные научные данные подтверждают высокую ценность яиц. Каждое из них содержит целый набор полезных для организма веществ. Вот основные из них.

1. Поддержка здоровья глаз

В яичном желтке содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Они важны для зрения, так как накапливаются в сетчатке глаза и защищают ее от повреждений. Это помогает снизить риск развития возрастных заболеваний, например катаракты.

2. Улучшение работы мозга

Яйца богаты холином – веществом, необходимым для нормальной работы мозга. Холин участвует в построении клеточных мембран и помогает передавать сигналы между нервными клетками, что положительно сказывается на памяти и концентрации.

3. Помощь в контроле веса

Секрет в высоком содержании белка. По данным Всемирной организации здравоохранения, яичный белок один из самых легкоусвояемых. Завтрак из пары яиц надолго дает чувство сытости, что помогает избежать лишних перекусов и контролировать аппетит в течение дня.

4. Укрепление иммунитета

Яйца можно назвать природным витаминным комплексом.

• Витамин D помогает организму усваивать кальций, что важно для костей.

• Витамин А необходим для здоровья кожи и роста клеток.

• Витамины группы B участвуют в преобразовании пищи в энергию. Все это поддерживает защитные силы организма.

5. Антимикробные свойства

Недавние исследования показывают, что в яичном белке содержатся вещества, способные бороться с некоторыми видами бактерий. Ученые изучают возможность их использования для усиления действия антибиотиков.

Польза очевидна, но остается главный вопрос о количестве.

Сколько яиц можно есть в день

Единой для всех нормы не существует. Большинство диетологов и организаций здравоохранения сходятся во мнении, что 1-2 яйца в день – это абсолютно безопасное и полезное количество для здорового взрослого человека.

Важно помнить, что значение имеет общий рацион, а не только один продукт.

Полезный совет: чтобы сохранить максимум питательных веществ, готовьте яйца всмятку. В полужидком желтке остается больше витаминов и полезных жиров, чем в сваренном вкрутую.

Чтобы пользы было еще больше, нужно уметь выбирать продукт в магазине.

Как выбрать и хранить яйца: простая инструкция

Разобраться в маркировке на упаковке довольно просто.

Свежесть:

• "Д" (диетическое) – это очень свежее яйцо, которому не более 7 дней.

• "С" (столовое) – яйцо, которому от 7 до 25 дней. По питательной ценности они не отличаются, разница только в сроке хранения.

Размер (категория):

• Третья (3) – от 35 г.

• Вторая (2) – от 45 г.

• Первая (1) – от 55 г.

• Отборное (О) – от 65 г.

• Высшая (В) – от 75 г.

Хранить яйца рекомендуется в основной камере холодильника при температуре от 0 до 20 °C, а не на дверце, где температура часто меняется.

Подведем итог

Яйца – это доступный и питательный продукт. Они помогают контролировать вес, улучшают работу мозга, поддерживают зрение и укрепляют иммунитет.

Поэтому добавление одного-двух яиц в ежедневный рацион можно считать разумным вкладом в свое здоровье.

Шоу-бизнес в Telegram

30 октября 2025, 14:40
Фото: freepik.com
"Правда Гомель"✓ Надежный источник

