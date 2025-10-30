Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов

В октябре 2025 года россияне активно начали оформлять заказы через шопсы "ВКонтакте". Это свидетельствует о растущем интересе к онлайн-покупкам.

По данным пресс-релиза, в этом месяце было оформлено более 30 тысяч заказов, что подчеркивает значимость нового формата шопсов для пользователей и бизнеса.

Популярные товары

Среди самых востребованных товаров, которые россияне приобретали в шопсах, выделяются несколько позиций. В топ-5 попали:

1. Сыворотка против выпадения волос — продукт, который стал настоящим хитом среди покупателей, стремящихся улучшить состояние своих волос.

2. Умная салфетка для уборки — инновационное решение для тех, кто ценит эффективность и удобство в домашнем хозяйстве.

3. Соус чили — популярный продукт среди любителей острого, который добавляет пикантности в блюда.

4. Швабра с отжимом — незаменимый помощник для быстрой и качественной уборки.

5. Пластырь от головной боли — востребованный товар для тех, кто сталкивается с частыми головными болями и ищет простое и эффективное решение.

Кроме того, россияне проявили интерес к термотуши для ресниц, маркерам для бровей, многоразовому льду, развивающим игрушкам для детей и водоотталкивающим пропиткам для обуви. Средний чек по шопсам в октябре составил 1285 рублей, что также говорит о готовности потребителей тратить деньги на качественные товары, отмечает "Лента.ру".

Успех шопсов

Формат шопсов был представлен ранее, и его популярность продолжает расти. Эти публикации с товарными карточками и ссылками позволяют пользователям совершать покупки прямо в социальной сети, что делает процесс шопинга более удобным и доступным. Авторы контента могут зарабатывать на рекламе товаров, а бизнес получает возможность увеличивать охваты и стимулировать продажи.

Одним из самых успешных шопсов оказалась публикация сообщества на тему уборки, которая привлекла 8 тысяч подписчиков и сгенерировала значительную выручку. Это подтверждает, что интерес к качественным товарам для дома продолжает оставаться высоким.

Искусственный интеллект на службе шопсов

Интересно, что "ВКонтакте" внедрила искусственный интеллект для улучшения качества шопсов. Новые алгоритмы помогают определять авторов, создающих качественные публикации с товарами. Это нововведение не только повышает уровень контента, но и способствует более эффективному взаимодействию между покупателями и продавцами.