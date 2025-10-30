Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

Четверг 30 октября

18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров
Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов

Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов
167

В октябре 2025 года россияне активно начали оформлять заказы через шопсы "ВКонтакте". Это свидетельствует о растущем интересе к онлайн-покупкам.

По данным пресс-релиза, в этом месяце было оформлено более 30 тысяч заказов, что подчеркивает значимость нового формата шопсов для пользователей и бизнеса.

Популярные товары

Среди самых востребованных товаров, которые россияне приобретали в шопсах, выделяются несколько позиций. В топ-5 попали:

1. Сыворотка против выпадения волос — продукт, который стал настоящим хитом среди покупателей, стремящихся улучшить состояние своих волос.

2. Умная салфетка для уборки — инновационное решение для тех, кто ценит эффективность и удобство в домашнем хозяйстве.

3. Соус чили — популярный продукт среди любителей острого, который добавляет пикантности в блюда.

4. Швабра с отжимом — незаменимый помощник для быстрой и качественной уборки.

5. Пластырь от головной боли — востребованный товар для тех, кто сталкивается с частыми головными болями и ищет простое и эффективное решение.

Кроме того, россияне проявили интерес к термотуши для ресниц, маркерам для бровей, многоразовому льду, развивающим игрушкам для детей и водоотталкивающим пропиткам для обуви. Средний чек по шопсам в октябре составил 1285 рублей, что также говорит о готовности потребителей тратить деньги на качественные товары, отмечает "Лента.ру".

Успех шопсов

Формат шопсов был представлен ранее, и его популярность продолжает расти. Эти публикации с товарными карточками и ссылками позволяют пользователям совершать покупки прямо в социальной сети, что делает процесс шопинга более удобным и доступным. Авторы контента могут зарабатывать на рекламе товаров, а бизнес получает возможность увеличивать охваты и стимулировать продажи.

Одним из самых успешных шопсов оказалась публикация сообщества на тему уборки, которая привлекла 8 тысяч подписчиков и сгенерировала значительную выручку. Это подтверждает, что интерес к качественным товарам для дома продолжает оставаться высоким.

Искусственный интеллект на службе шопсов

Интересно, что "ВКонтакте" внедрила искусственный интеллект для улучшения качества шопсов. Новые алгоритмы помогают определять авторов, создающих качественные публикации с товарами. Это нововведение не только повышает уровень контента, но и способствует более эффективному взаимодействию между покупателями и продавцами.

Шоу-бизнес в Telegram

30 октября 2025, 17:15
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

Российские туристы массово скупают путевки на этот популярный курорт

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ
С приближением ноябрьских праздников москвичи начинают интересоваться, какая погода ждет их в эти дни. Синоптики уже представили свои прогнозы.

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом
Недавний инцидент в Забайкалье привлек внимание местных жителей и стал настоящим событием для поселка Могойтуй. Дикая рысь, оказавшаяся на деревянном столбе линии электропередач (ЛЭП), вызвала волну неравнодушия и активных действий со стороны местного населения.

Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России

Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России
В возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся актер и заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков. Эта печальная новость была обнародована в официальном телеграм-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где он посвятил большую часть своей творческой карьеры. Творческий путь Анатолий Меньщиков начал свой путь в мире театра в юном возрасте.

Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?

Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?
Давайте разберемся, что на самом деле произойдет с вашим телом, если яйца станут частью вашего ежедневного меню. Современные научные данные подтверждают высокую ценность яиц.

"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров

"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров
Этот феномен, когда человек раз за разом наступает на одни и те же грабли в личной жизни, психологи называют повторением сценария. Отношения закончились, но спустя время вы с ужасом понимаете: ваш новый партнер — почти точная копия предыдущего, с тем же набором проблем.

