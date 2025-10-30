Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии

"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии
125

Ученые бьют тревогу: чрезмерный контроль над питанием, который должен был принести здоровье, может стать причиной серьезных ментальных проблем.

В погоне за идеальной фигурой многие из нас берут в руки калькулятор, начиная с маниакальной точностью считать калории, белки, жиры и углеводы. Сначала это кажется идеальным инструментом для контроля. Но, как показывают исследования, для многих людей этот скрупулезный учет превращается в настоящую ловушку.

Когда таблица калорийности становится врагом

Постоянный контроль за каждой съеденной крошкой, которая не вписывается в "норму", вызывает огромный стресс. Это касается и перебора, и, что удивительно, недобора калорий. Для человека, погруженного в эту "математику еды", малейшее отклонение от плана превращается в личную катастрофу.

Вот как чрезмерный подсчет влияет на вашу психику:

  1. Повышенный стресс и тревожность. Вместо того чтобы наслаждаться едой, вы постоянно находитесь в напряжении, оценивая и осуждая себя за каждый кусочек.
  2. Апатия и потеря мотивации. Постоянное чувство вины и невозможность идеального следования плану приводят к эмоциональному выгоранию и потере мотивации заниматься собой.
  3. Риск ментальных расстройств. Чрезмерная фиксация на еде может стать основой для развития серьезных расстройств пищевого поведения, а в некоторых случаях — привести к депрессии.

Медики и психологи единогласны: если прием пищи превращается в математическое уравнение, это уже не здоровый образ жизни, а невроз. Они настоятельно рекомендуют не перегибать палку и учиться наслаждаться едой, а не превращать ее в бесконечный подсчет.

Взгляд медиков

Если следовать логике психологов, то стремление сбросить этот эмоциональный груз порой приводит к неожиданным результатам. Когда человек долго держит себя в строгих рамках, его психика и тело требуют компенсации.

Вот тут и происходит поворот: если вы позволяете себе расслабиться и съесть что-то вкусное, это может быть не слабость, а реакция организма, который пытается позаботиться о вашей менталке. Чрезмерное давление и чувство вины наносят больший вред, чем небольшое отступление от идеального плана.

Главный совет: следите за питанием для здоровья, а не ради цифр.

Лучше иметь гибкий рацион с небольшими послаблениями, чем идеальную таблицу калорий, которая ежедневно вызывает у вас тревогу и чувство вины. Ваше психическое здоровье важнее, чем цифра на весах или в приложении. Пусть еда будет удовольствием, а не источником стресса!

30 октября 2025, 03:59
Фото: freepik.com
