Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма

Мы привыкли думать, что наш организм – это четкая система, где всем управляют нервные импульсы и гормоны. Но, как объясняет доктор Александр Мясников, это все равно что открыть Америку и до конца жизни считать ее островами у берегов Индии.



В школе и институте нас учили, что в организме есть два главных "командира" :

Нервная система: передает быстрые приказы через нервные импульсы.



передает быстрые приказы через нервные импульсы. Эндокринная система: отдает долгосрочные команды с помощью гормонов, которые вырабатывают известные нам железы – гипофиз, щитовидная железа, надпочечники и другие.

Эта картина верна, но она неполная. По словам доктора Мясникова, это лишь верхушка айсберга. За привычной схемой скрываются другие, не менее важные регуляторы.

Так кто же эти "серые кардиналы" нашего тела?

Современная наука открывает все больше систем, которые влияют буквально на все процессы в нашем теле. Вот лишь несколько примеров.

1. Жировая ткань: не просто запасы, а гормональная фабрика

Мы привыкли считать жир пассивным хранилищем энергии. На самом деле, это огромный эндокринный орган. По количеству вырабатываемых гормонов жировая ткань может дать фору щитовидной или поджелудочной железе. Эти гормоны влияют на аппетит, обмен веществ и воспалительные процессы.

2. Эндоканнабиноидная система: главный по настроению и аппетиту

Оказывается, почти все ткани нашего организма пронизаны специальными рецепторами, которые составляют эндоканнабиноидную систему. Она регулирует огромное количество процессов:

Настроение и эмоции

Сон и бодрствование

Аппетит и обмен веществ

Боль и воспаление

Память и обучение

Организм сам вырабатывает для нее специальные вещества ("эндоканнабиоиды") в ответ на стресс или боль. Эта система настолько тонка и сложна, что попытки грубо вмешаться в ее работу заканчивались провалом. Например, препарат для снижения веса, блокирующий эти рецепторы, был отозван с рынка из-за серьезных побочных эффектов.

3. Витамин D: не просто витамин, а гормон

Мы привыкли считать витамин D просто добавкой для костей. На деле это полноценный гормон, который участвует в сотнях процессов, от работы иммунитета до регуляции настроения.

Но кто же отдает приказы всем этим сложным системам?

Главный командный центр находится в кишечнике

По словам доктора Мясникова, самое удивительное открытие последних лет – это роль нашего микробиома. Миллиарды бактерий, живущих в кишечнике, общаются с организмом и отдают ему команды.

Как они это делают? С помощью всего лишь пяти видов простых жирных кислот. Эти кислоты воздействуют на рецепторы в стенках кишечника, запуская каскады реакций по всему телу.

Кажется, что пяти "слов" недостаточно для управления таким сложным организмом. Но Мясников приводит простое сравнение: современный компьютерный код, на котором работают сложнейшие программы, использует всего два знака – 0 и 1.

Итог: "Я знаю, что я ничего не знаю"

Доктор Мясников заключает, что современная медицина находится на этапе, который можно описать знаменитой фразой Сократа: "Я знаю, что я ничего не знаю". Мы только начинаем осознавать истинные масштабы сложности человеческого организма.

И это не повод для уныния, а наоборот – признак большого прогресса. Ведь осознание своего незнания – это первый шаг к настоящим открытиям.