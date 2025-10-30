Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

Ушел из жизни заслуженный артист России – невосполнимая утрата для отечественной сцены

Ушел из жизни заслуженный артист России – невосполнимая утрата для отечественной сцены
175

В возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся актер и заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков. Эта печальная новость была обнародована в официальном телеграм-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где он посвятил большую часть своей творческой карьеры.

Творческий путь

Анатолий Меньщиков начал свой путь в мире театра в юном возрасте. В 17 лет он устроился на работу машинистом сцены в Театр на Таганке. Этот опыт стал для него важным этапом, который открыл двери к сценическому искусству. Судьба предоставила ему уникальную возможность — экстренно заменить заболевшего артиста в спектакле, поставленном Юрием Любимовым. Этот случай стал отправной точкой в его карьере, после чего он поступил в Театральный институт имени Б.В. Щукина.

Закончив учебу, Меньщиков стал частью труппы Театра Вахтангова. За годы работы в этом театре он сыграл почти в ста спектаклях, продемонстрировав свой талант и мастерство. Его роли запомнились зрителям, а сам артист стал символом театрального искусства.

Личность и наследие

Анатолий Меньщиков был не только выдающимся актером, но и человеком с большим сердцем. Его коллеги и поклонники отмечают его доброту, открытость и преданность театру. В каждом спектакле он вкладывал душу, что делало его выступления незабываемыми. Его уход оставил глубокую пустоту в сердцах тех, кто знал и любил его.

Театр Вахтангова выразил искренние соболезнования родным и близким Анатолия Меньщикова, а также всем тем, кто был тронут его искусством. В памяти зрителей и коллег он останется как человек, который посвятил свою жизнь служению театру и искусству.

Память о таланте

Уход Анатолия Меньщикова стал большой утратой для российского театра. Артист оставил яркий след в истории искусства, а его творчество будет жить в сердцах зрителей. Событие вызывает воспоминания о других выдающихся артистах, которые также покинули этот мир. Например, в конце сентября ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Вальвачев, который также оставил после себя значительное наследие.

Творчество Анатолия Меньщикова будет продолжать вдохновлять новые поколения актеров и зрителей. Его жизнь — это пример преданности своему делу и любви к искусству. Вечная память великому артисту.

30 октября 2025, 15:33
Фото: Freepik
Телеграм-канал Театра Вахтангова✓ Надежный источник

