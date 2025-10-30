Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет
"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров

"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров
96

Этот феномен, когда человек раз за разом наступает на одни и те же грабли в личной жизни, психологи называют повторением сценария.

Отношения закончились, но спустя время вы с ужасом понимаете: ваш новый партнер — почти точная копия предыдущего, с тем же набором проблем. Знакомо? Дело тут не в злом роке, а в предсказуемых механизмах нашей психики.

Почему бумеранг возвращается?

Наш выбор партнера редко бывает полностью сознательным. Им управляют глубинные установки, заложенные еще в детстве.

Детский сценарий. Отношения с родителями формируют наш "язык любви" и представление о норме. Если в семье были холодность, критика или эмоциональные качели, именно такой тип отношений мозг будет подсознательно воспринимать как знакомый и "безопасный", даже если он приносит боль.

Зона комфорта в дискомфорте. Психика стремится к тому, что ей уже известно. Человек, привыкший к эмоционально недоступному партнеру, будет чувствовать себя растерянно рядом с открытым и заботливым — это непривычно и непонятно. Поэтому он снова и снова выбирает знакомый, пусть и болезненный, сценарий.

Попытка "переиграть" прошлое. Иногда мы подсознательно выбираем партнера, похожего на родителя, с которым были сложные отношения, в надежде на этот раз "заслужить" его любовь и исправить старые травмы. К сожалению, эта стратегия почти всегда ведет к повторению боли.

"Научный тест": как распознать свой сценарий

Это не лабораторный анализ, а честный самоанализ. Возьмите лист бумаги и ответьте на вопросы:

1. Что общего было у ваших бывших партнеров? (Не внешность, а характер, поведение, отношение к вам).

2. Какие чувства вы чаще всего испытывали в этих отношениях? (Тревога, одиночество, необходимость постоянно что-то доказывать?).

3. Какую роль вы играли в этих отношениях? (Спасатель, жертва, вечный контролер?).

4. Напоминает ли этот сценарий ваши отношения с кем-то из родителей?

Ответы на эти вопросы — ключ к пониманию вашего "бумеранга".

Как выйти из замкнутого круга?

Признать сценарий. Первый и самый важный шаг — увидеть и назвать повторяющуюся модель.

Проработать первопричину. Часто для этого нужна помощь психолога, чтобы залечить детские травмы и отделить их от взрослой жизни.

Сформулировать новые стандарты. Четко определите, какие качества вы хотите видеть в партнере и какое отношение к себе считаете неприемлемым. Это ваш новый фильтр.

Выход из круга требует смелости отказаться от привычного и сделать шаг в неизвестность — к здоровым и счастливым отношениям.

30 октября 2025, 12:31
Фото: freepik.com
Psychology Today✓ Надежный источник

