Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ

С приближением ноябрьских праздников москвичи начинают интересоваться, какая погода ждет их в эти дни.

Синоптики уже представили свои прогнозы. По словам главного специалиста "Метеоновостей" Татьяны Поздняковой, начало ноября не порадует жителей столицы благоприятными погодными условиями.

В первые дни месяца столичный регион окажется под влиянием осеннего антициклона. Этот атмосферный феномен обычно приносит с собой облачность, а солнечных дней ожидается немного. В ночь на 1 ноября в Москве пройдет небольшой дождь, но в целом погода будет сухой. Температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах 6-8 градусов тепла, а ночью термометры покажут не менее 4-6 градусов выше нуля.

Однако уже 2 ноября ситуация начнет меняться. По мере приближения антициклона небо станет пасмурным, а атмосферное давление начнет расти. Ночные температуры опустятся до нуля-плюс 5 градусов, а днем воздух прогреется до 3-8 градусов. Таким образом, москвичи почувствуют, что осень вступает в свои права, и комфортные теплые дни уходят в прошлое.

С 4 ноября в Москву вновь придут дожди. Синоптики прогнозируют интенсивные осадки, которые могут продлиться несколько дней. Температура останется на уровне 2-5 градусов ночью и 5-8 градусов днем, что все еще выше климатической нормы для этого времени года. Несмотря на дожди, москвичи могут не переживать о резком похолодании — температура не опустится до критических значений.

Что касается снега, то в ближайшее время его не ожидается. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что в центральной части страны снег не предвидится ни в конце октября, ни в начале ноября. Это означает, что ноябрьские праздники пройдут без зимней атмосферы, и москвичам придется обходиться без снежных пейзажей.

Прогноз погоды на ноябрьские праздники обещает быть достаточно непривлекательным для любителей солнечной погоды. Осенние дожди и облачность станут основными спутниками москвичей в эти дни. Тем не менее, несмотря на пасмурные перспективы, многие жители столицы найдут способы насладиться праздниками, будь то уютные встречи с друзьями или культурные мероприятия в закрытых помещениях.