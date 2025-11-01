Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи

Первый день ноября в народном календаре – дата особенная. В старину этот день называли Ивановым днем, или проводами осени.



Наши предки верили, что в этот день нужно соблюдать особые правила, чтобы не привлечь в дом несчастья и болезни.

Кого почитают 1 ноября?

В этот день православная церковь вспоминает святых бессребреников Косму и Дамиана. Они были врачами, которые лечили людей и животных бесплатно, не беря за свои труды никакой платы. Именно поэтому их называют "бессребрениками". В народе их считали покровителями ремесел, семейного очага и домашней птицы, особенно кур.

С этим днем связано множество примет и запретов, которые передавались из поколения в поколение.

Главные запреты 1 ноября: что нельзя делать

Наши предки верили, что нарушение этих правил может привести к финансовым потерям, болезням и неудачам.

1. Нельзя жадничать и отказывать в помощи

Поскольку святые Косма и Дамиан были бессребрениками, главным грехом в их день считалась жадность. Нельзя было отказывать в милостыне или помощи просящему. Считалось, что тот, кто проявит скупость 1 ноября, сам рискует столкнуться с нуждой и финансовыми трудностями в течение всего следующего года.

2. Нельзя смотреть в глаза незнакомцу

Этот запрет связан с верой в то, что в этот день по земле ходит нечистая сила, которая может принять облик случайного прохожего. Встреча взглядом с таким "человеком" могла, по поверьям, привести к сглазу, болезням или даже к тому, что нечисть заберет вашу удачу. Поэтому старались опускать глаза при встрече с незнакомыми людьми.

3. Нельзя тратить много денег

Любая крупная покупка, сделанная в этот день, считалась неудачной. Верили, что вещь долго не прослужит, а деньги окажутся потраченными впустую. Это правило также связано с покровительством бессребреников – день следовало проводить скромно, без излишеств.

4. Нельзя оставлять дверь открытой

В старину верили, что через открытую дверь в дом может проникнуть не только холодный ветер, но и злые духи, которые принесут с собой болезни и ссоры. Двери и окна старались держать плотно закрытыми, особенно с наступлением сумерек.

5. Нельзя убивать курицу

1 ноября на Руси часто называли "куриными именинами". В этот день кур не резали на мясо. Наоборот, их хорошо кормили и даже дарили друг другу в знак уважения. Убить курицу в ее "праздник" считалось большим грехом, который мог привести к мору всей домашней птицы.

Что можно и нужно делать в этот день?

Чтобы привлечь в дом удачу и благополучие, 1 ноября было принято:

Готовить блюда из курицы. Важный нюанс: курицу для этого забивали заранее, а не в сам праздник. Главным блюдом на столе часто был курник – большой куриный пирог.

Важный нюанс: курицу для этого забивали заранее, а не в сам праздник. Главным блюдом на столе часто был курник – большой куриный пирог. Устраивать "бабьи посиделки". Женщины собирались вместе, занимались рукоделием, пели песни и гадали на будущее, особенно на суженого.

Женщины собирались вместе, занимались рукоделием, пели песни и гадали на будущее, особенно на суженого. Помогать ближним. Любое доброе дело, сделанное в этот день, по поверьям, возвращалось сторицей.

Верить в старинные приметы или нет – личное дело каждого. Но знать традиции наших предков – это интересный способ лучше понять их быт, уклад и отношение к миру.