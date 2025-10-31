Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения

Россияне получили важное предупреждение относительно установки второй двери в тамбуре без соответствующего разрешения.

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что такие действия могут быть квалифицированы как административное нарушение. Установка двери в тамбур считается самовольной перепланировкой общедомового имущества, что влечет за собой серьезные последствия.

Тамбуры и лестничные клетки являются частью общедомового имущества, и любые изменения в их конструкции требуют согласия всех собственников. Согласно статье 29 Жилищного кодекса России, лица, осуществившие перепланировку без необходимого разрешения, обязаны вернуть помещение в его первоначальное состояние, что подразумевает демонтаж установленной двери. За такие нарушения предусмотрены штрафы, которые могут достигать 2,5 тысячи рублей для граждан.

Кроме того, установка двери без разрешения может нарушать правила пожарной безопасности. Это создает потенциальные препятствия для эвакуации людей в экстренных ситуациях. В таком случае штрафы могут варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 Кодекса административных правонарушений (КоАП) России. Если жилищная инспекция проведет проверку и обнаружит нарушение, она может потребовать убрать незаконно установленную дверь. Игнорирование такого требования может привести к привлечению к ответственности по статье 19.5 КоАП за неисполнение предписаний контролирующих органов, что также грозит штрафом до 500 рублей.

Важно отметить, что соблюдение правил и норм при проведении любых изменений в общедомовом имуществе не только предотвращает юридические последствия, но и способствует безопасности всех жильцов дома. Поэтому прежде чем принимать решение об установке дополнительных конструкций, стоит внимательно изучить законодательство и проконсультироваться с профессионалами.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева предложила несколько способов борьбы с захламлением общедомового пространства соседями. Первым шагом является попытка поговорить с ними напрямую. Если это не принесет результатов, следует обратиться в управляющую компанию (УК) с просьбой о вмешательстве. Управляющая компания обязана реагировать на подобные жалобы и принимать меры для устранения нарушений.