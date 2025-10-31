Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу

Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в фильме "Социальная сеть", принял решение пожертвовать свою почку незнакомцу.

Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в фильме "Социальная сеть", принял решение пожертвовать свою почку незнакомцу. Это благородное намерение стало результатом его многолетнего желания помочь тем, кто нуждается в трансплантации органов. Айзенберг сообщил, что идея стать донором возникла у него около десяти лет назад, однако тогда его заявку не приняли.

Недавно, общаясь с врачом, актер вновь поднял вопрос о донорстве и получил совет обратиться в медицинский центр в Нью-Йорке, где активно развиваются программы альтруистического донорства. Джесси подчеркнул, что для него это не просто желание помочь, но и важный шаг, который может изменить чью-то жизнь к лучшему. Он считает, что процедура донорства "практически безрисковая" и может сыграть решающую роль для человека, нуждающегося в пересадке.

"Представьте себе ситуацию: человеку X нужна почка в Канзас-Сити, а его родной ребенок не подходит в качестве донора. Если я подхожу как донор, этот человек сможет получить мою почку, а его ребенок, возможно, сможет помочь кому-то другому", — объяснил актер принцип обменной донорской цепочки. Эта модель позволяет значительно увеличить количество доступных органов для трансплантации и облегчить страдания многих людей, отмечает женский журнал Клео.ру.

В настоящее время в США в листе ожидания на трансплантацию почек числится почти сто тысяч человек. Дефицит доноров стал одной из основных причин, побудивших Айзенберга сделать этот важный шаг. Он осознает, что каждая жизнь имеет значение, и его решение стать живым донором — это способ внести свой вклад в общество и помочь тем, кто в этом нуждается.

Джесси Айзенберг активно занимается благотворительностью и регулярно сдает кровь. Его решение стать донором стало естественным продолжением его личных принципов и убеждений. Актер считает, что каждый из нас может сделать мир лучше, если будет готов помогать другим.

Поступок актера вдохновляет многих людей задуматься о возможности стать донорами и помочь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Айзенберг надеется, что его пример подтолкнет других к добрым делам и активному участию в жизни общества. В конечном итоге, даже один человек может изменить судьбы многих, и Джесси Айзенберг наглядно демонстрирует это своим решением.