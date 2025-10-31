Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Пятница 31 октября

13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу

Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу
83

Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в фильме "Социальная сеть", принял решение пожертвовать свою почку незнакомцу.

Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в фильме "Социальная сеть", принял решение пожертвовать свою почку незнакомцу. Это благородное намерение стало результатом его многолетнего желания помочь тем, кто нуждается в трансплантации органов. Айзенберг сообщил, что идея стать донором возникла у него около десяти лет назад, однако тогда его заявку не приняли.

Недавно, общаясь с врачом, актер вновь поднял вопрос о донорстве и получил совет обратиться в медицинский центр в Нью-Йорке, где активно развиваются программы альтруистического донорства. Джесси подчеркнул, что для него это не просто желание помочь, но и важный шаг, который может изменить чью-то жизнь к лучшему. Он считает, что процедура донорства "практически безрисковая" и может сыграть решающую роль для человека, нуждающегося в пересадке.

"Представьте себе ситуацию: человеку X нужна почка в Канзас-Сити, а его родной ребенок не подходит в качестве донора. Если я подхожу как донор, этот человек сможет получить мою почку, а его ребенок, возможно, сможет помочь кому-то другому", — объяснил актер принцип обменной донорской цепочки. Эта модель позволяет значительно увеличить количество доступных органов для трансплантации и облегчить страдания многих людей, отмечает женский журнал Клео.ру.

В настоящее время в США в листе ожидания на трансплантацию почек числится почти сто тысяч человек. Дефицит доноров стал одной из основных причин, побудивших Айзенберга сделать этот важный шаг. Он осознает, что каждая жизнь имеет значение, и его решение стать живым донором — это способ внести свой вклад в общество и помочь тем, кто в этом нуждается.

Джесси Айзенберг активно занимается благотворительностью и регулярно сдает кровь. Его решение стать донором стало естественным продолжением его личных принципов и убеждений. Актер считает, что каждый из нас может сделать мир лучше, если будет готов помогать другим.

Поступок актера вдохновляет многих людей задуматься о возможности стать донорами и помочь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Айзенберг надеется, что его пример подтолкнет других к добрым делам и активному участию в жизни общества. В конечном итоге, даже один человек может изменить судьбы многих, и Джесси Айзенберг наглядно демонстрирует это своим решением.

Шоу-бизнес в Telegram

31 октября 2025, 13:03
Фото: Freepik
Today✓ Надежный источник

По теме

Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня

Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру

Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру
Певица Лолита Милявская поделилась своим мнением о жизни после выхода на пенсию. Артистка откровенно рассказала о том, почему продолжает работать, несмотря на то, что уже достигла пенсионного возраста.

Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах

Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах
В Нигерии произошло радостное событие для любителей природы и защитников дикой фауны. Специалисты по охране окружающей среды, совместно со студентами, стали свидетелями трогательного момента: три морские черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения, вернулись в свои родные воды.

Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения

Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения
Россияне получили важное предупреждение относительно установки второй двери в тамбуре без соответствующего разрешения. Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что такие действия могут быть квалифицированы как административное нарушение.

Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября

Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября
Это связано с мощным сочетанием космических сил на стыке сезонов Скорпиона и Стрельца, которое создает благоприятные условия для воплощения надежд в реальность. Близнецы: заслуженное признание и покой Если в последнее время вы чувствовали себя как белка в колесе, то вы не ошибались.

Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру

Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру
Обезжиренный творог, йогурт и кефир стали символом правильного питания. Десятилетиями полки супермаркетов убеждали нас: хочешь быть стройным и здоровым — выбирай все с пометкой "0% жира".

Выбор читателей

29/10Срд"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 30/10Чтв Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 29/10СрдКак "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 30/10ЧтвУшел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 29/10СрдСоседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 30/10ЧтвЧто будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день?