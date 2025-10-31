Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру

Певица Лолита Милявская поделилась своим мнением о жизни после выхода на пенсию.

Артистка откровенно рассказала о том, почему продолжает работать, несмотря на то, что уже достигла пенсионного возраста. По ее словам, она не готова экономить и жить на те средства, которые ей предоставляет государство.

"Я — работающий пенсионер", — заявила Лолита. Она отметила, что если бы ей пришлось полагаться только на пенсию, то ей, вероятно, пришлось бы продать свою квартиру и тщательно планировать каждый рубль. Размер ее пенсии составляет всего 27,8 тысячи рублей, что, по мнению певицы, недостаточно для комфортной жизни в современном мире. Лолита подчеркнула, что для нее работа — это не только способ заработка, но и источник радости и вдохновения.

"Я люблю свою работу", — цитирует знаменитость РИА Новости.

Исполнительница призналась, что не понимает, как можно сидеть без дела на пенсии. Хотя она и работает чуть меньше, чем раньше, это связано с физическими ограничениями, которые приходят с возрастом. Тем не менее, Лолита продолжает активно выступать и радовать своих поклонников новыми проектами.

Кроме того, певица поделилась недавним инцидентом, когда едва не стала жертвой мошенников. Она ждала доставку двух микрофонов, когда ей позвонили злоумышленники, представившись работниками транспортной компании. Этот случай стал для Лолиты напоминанием о том, как важно быть внимательным и осторожным в наше непростое время.

Лолита Милявская является примером для многих людей, показывая, что даже после выхода на пенсию можно продолжать заниматься любимым делом и не отказываться от активной жизни. Ее подход к работе и жизни в целом вдохновляет многих следовать своим увлечениям и не бояться трудностей. Артистка уверена, что работа приносит не только финансовую стабильность, но и эмоциональное удовлетворение.

Решение Лолиты продолжать карьеру после выхода на пенсию обусловлено не только финансовыми факторами, но и внутренней потребностью быть активной и востребованной. Певица показала, что жизнь продолжается, и каждый новый день — это возможность для новых свершений и достижений.