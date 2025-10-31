Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии

Пресненский суд Москвы поставил точку в одном из самых громких дел в сфере инфобизнеса.



Известный бизнес-коуч и основатель "Лайк Центра" Аяз Шабутдинов признан виновным в мошенничестве и приговорен к 7 годам колонии общего режима.

Суть обвинений: 113 эпизодов

Суд признал Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Уголовное дело было построено на заявлениях бывших учеников его курсов, которые утверждали, что были обмануты.

По версии обвинения, которую суд счел доказанной, Шабутдинов вместе со своими соучастниками действовал по отлаженной схеме. Через социальные сети и рекламные кампании они распространяли "заведомо ложные сведения об образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись".

Следствие и суд пришли к выводу, что под видом уникальных образовательных методик, гарантирующих быстрый финансовый успех, клиентам продавали информационные продукты, не имеющие реальной ценности и не способные привести к обещанному результату.

Кто такой Аяз Шабутдинов?

Аяз Шабутдинов — один из самых известных и медийных бизнес-тренеров в России. Он построил многомиллионную империю на продаже курсов, тренингов и наставничества через свою компанию "Лайк Центр". Его целевой аудиторией были начинающие предприниматели и люди, мечтающие открыть свой бизнес с нуля.

Шабутдинов активно продвигал образ "человека, который сделал себя сам", демонстрируя роскошный образ жизни и обещая своим последователям, что они смогут добиться того же, если купят его образовательные продукты.

Прецедент для рынка инфобизнеса

Дело Аяза Шабутдинова стало знаковым для всего российского рынка инфобизнеса. Оно привлекло внимание к проблеме недобросовестных коучей, которые продают не реальные знания, а иллюзию легкого успеха за большие деньги.

Приговор по этому делу может стать важным прецедентом, который повлечет за собой более пристальное внимание правоохранительных органов к деятельности других игроков этого рынка и, возможно, приведет к его более жесткому регулированию в будущем. Для тысяч людей, пострадавших от подобных схем, это решение суда стало символом восстановления справедливости.