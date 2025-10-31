Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом

С возрастом кожа требует более внимательного и деликатного ухода.

Казалось бы, женщины знают о кремах и сыворотках все, но, по мнению дерматологов, существует одна фундаментальная ошибка, которую многие допускают, пытаясь сохранить молодость. И эта ошибка не в неправильном креме, а в неправильной защите.

Главный провал: забыть о защите от солнца

Дерматологи единогласно называют главной ошибкой — пренебрежение ежедневным SPF (солнцезащитным фактором). Многие считают, что после 50 лет, когда морщины уже появились, защищаться от солнца не так важно, как в молодости. Это миф.

Солнечное излучение (даже в пасмурную погоду) — это главный катализатор старения. UVA-лучи проникают глубоко в дерму, разрушая коллаген и эластин. Пигментные пятна, тусклый цвет, потеря упругости — все это последствия фотостарения.

На самом деле, SPF — это самый эффективный и самый дешевый антивозрастной продукт, который только существует. Он предотвращает дальнейшее разрушение, давая всем вашим дорогим кремам и сывороткам шанс поработать.

Что делать, чтобы исправить ошибку?

Использовать солнцезащитное средство широкого спектра (защита от UVA и UVB) с фактором не ниже 30, и делать это каждый день, независимо от времени года и погоды.

Вторая ошибка, которую стоит исключить

Многие женщины после 50 игнорируют шею и декольте, хотя именно эти зоны выдают возраст быстрее всего. Наносите все уходовые средства и SPF на эти области так же тщательно, как и на лицо.