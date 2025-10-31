Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года

С 1 ноября 2025 года на дорогах России вводится новый этап контроля за соблюдением ПДД. Комплексы автоматической фото– и видеофиксации научатся распознавать три новых вида нарушений, что повлечет за собой неизбежные штрафы для невнимательных водителей.



Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, нововведения призваны повысить дисциплину на дорогах и снизить аварийность. Водителям стоит заранее подготовиться к тому, что камеры станут замечать нарушения, на которые раньше могли обратить внимание только инспекторы ГИБДД.

За какие нарушения будут штрафовать?

С указанной даты комплексы фиксации начнут автоматически выписывать постановления за следующие три нарушения:

Разговор по телефону за рулем. Использование мобильного телефона во время движения без применения устройств hands-free (свободные руки) обойдется водителю в 1500 рублей.

Непристегнутый ремень безопасности. Это нарушение, касающееся как водителя, так и пассажира на переднем сиденье, также повлечет за собой штраф в размере 1500 рублей.

Выключенные фары или дневные ходовые огни. Движение в светлое время суток без включенного ближнего света фар, дневных хододовых огней или противотуманных фар будет наказываться штрафом в 500 рублей.

Важный нюанс: штрафы будут суммироваться

Ключевая особенность новой системы заключается в том, что штрафы за одновременно совершенные нарушения будут суммироваться.

Это значит, что если камера зафиксирует водителя, который не пристегнут и в тот же момент разговаривает по телефону, он получит два отдельных постановления: одно на 1500 рублей за ремень, второе — на 1500 рублей за телефон. Оплачивать каждое из них придется отдельно, по разным счетам. Таким образом, одна короткая поездка с несколькими нарушениями может обойтись в значительную сумму.

Что это значит для водителей?

Цель нововведений — не просто собрать больше штрафов, а мотивировать водителей к более ответственному поведению на дороге. Использование телефона и непристегнутый ремень безопасности — одни из главных факторов, усугубляющих последствия ДТП.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными, выработать привычку всегда пристегиваться перед началом движения и использовать гарнитуру для телефонных разговоров. Соблюдение этих простых правил поможет не только избежать штрафов, но и, что гораздо важнее, сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим.