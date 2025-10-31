Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Пятница 31 октября

17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов
Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года

Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года
38

С 1 ноября 2025 года на дорогах России вводится новый этап контроля за соблюдением ПДД. Комплексы автоматической фото– и видеофиксации научатся распознавать три новых вида нарушений, что повлечет за собой неизбежные штрафы для невнимательных водителей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, нововведения призваны повысить дисциплину на дорогах и снизить аварийность. Водителям стоит заранее подготовиться к тому, что камеры станут замечать нарушения, на которые раньше могли обратить внимание только инспекторы ГИБДД.

За какие нарушения будут штрафовать?

С указанной даты комплексы фиксации начнут автоматически выписывать постановления за следующие три нарушения:

  • Разговор по телефону за рулем. Использование мобильного телефона во время движения без применения устройств hands-free (свободные руки) обойдется водителю в 1500 рублей.
  • Непристегнутый ремень безопасности. Это нарушение, касающееся как водителя, так и пассажира на переднем сиденье, также повлечет за собой штраф в размере 1500 рублей.
  • Выключенные фары или дневные ходовые огни. Движение в светлое время суток без включенного ближнего света фар, дневных хододовых огней или противотуманных фар будет наказываться штрафом в 500 рублей.

Важный нюанс: штрафы будут суммироваться

Ключевая особенность новой системы заключается в том, что штрафы за одновременно совершенные нарушения будут суммироваться.

Это значит, что если камера зафиксирует водителя, который не пристегнут и в тот же момент разговаривает по телефону, он получит два отдельных постановления: одно на 1500 рублей за ремень, второе — на 1500 рублей за телефон. Оплачивать каждое из них придется отдельно, по разным счетам. Таким образом, одна короткая поездка с несколькими нарушениями может обойтись в значительную сумму.

Что это значит для водителей?

Цель нововведений — не просто собрать больше штрафов, а мотивировать водителей к более ответственному поведению на дороге. Использование телефона и непристегнутый ремень безопасности — одни из главных факторов, усугубляющих последствия ДТП.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными, выработать привычку всегда пристегиваться перед началом движения и использовать гарнитуру для телефонных разговоров. Соблюдение этих простых правил поможет не только избежать штрафов, но и, что гораздо важнее, сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим.

31 октября 2025, 17:27
Фото: freepik.com
Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения

Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки

Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки
Постоянная усталость, выпадение волос, лишний вес, который не уходит даже при диетах, – многие списывают эти симптомы на стресс или возраст. Щитовидная железа отвечает за обмен веществ, энергию, гормональный баланс и даже настроение.

Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии

Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии
Пресненский суд Москвы поставил точку в одном из самых громких дел в сфере инфобизнеса. Известный бизнес-коуч и основатель "Лайк Центра" Аяз Шабутдинов признан виновным в мошенничестве и приговорен к 7 годам колонии общего режима.

Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС

Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС
В Новосибирске произошел шокирующий случай. Мужчина с избыточным весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее на протяжении пяти дней. Этот инцидент стал настоящим испытанием для всех участников, включая спасателей, которые были вызваны на помощь.

Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу

Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу
Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в фильме "Социальная сеть", принял решение пожертвовать свою почку незнакомцу. Актер Джесси Айзенберг, известный по роли в фильме "Социальная сеть", принял решение пожертвовать свою почку незнакомцу.

Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру

Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру
Певица Лолита Милявская поделилась своим мнением о жизни после выхода на пенсию. Артистка откровенно рассказала о том, почему продолжает работать, несмотря на то, что уже достигла пенсионного возраста.

