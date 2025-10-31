Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Четверг 30 октября

00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин

Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин
107

Предки верили, что в эту мистическую ночь нечистая сила и души умерших получают полную свободу передвижения. Чтобы не навлечь на себя их гнев и не забрать чужие несчастья, 31 октября следовало соблюдать строгие правила.

31 октября — это не просто канун Дня всех святых или повод нарядиться в костюм. Это древний рубеж, который во многих культурах (включая древнеславянскую и кельтскую, известную как Самайн) считался временем, когда граница между миром живых и миром духов становится максимально тонкой.

Разбираемся, какие мистические запреты действуют в эту ночь, чтобы избежать неприятностей.

1. Не открывайте дверь, если не знаете, кто стучит

Традиция "сладость или гадость" (trick-or-treat) имеет очень древние корни. На самом деле, наши предки верили, что 31 октября по земле ходят не только ряженые дети, но и незваные духи, проверяющие дома на гостеприимство.

  • Мистическое предостережение: категорически нельзя открывать дверь незнакомцу, если вы заранее его не ждали, или если стук раздался после полуночи.
  • Почему опасно: считалось, что под личиной гостя может скрываться злой дух, который принесет с собой порчу или болезнь.

2. Осторожно с маскировкой: не шутите с потусторонним

Хотя костюмы — главная часть Хэллоуина, народные поверья предостерегают от легкомысленного отношения к маскам. Надеть маску, согласно древним представлениям, означало принять на себя чужую личину и, возможно, привлечь внимание именно того духа, которого вы изображаете.

  • Запрет: нельзя надевать маски, изображающие мертвых, злых или страдающих персонажей, и нельзя носить одежду наизнанку.
  • Почему опасно: духи могут принять вас за своего и навсегда привязаться к вам. Кроме того, считается, что высмеивание нечисти или смерти в эту ночь может повлечь за собой серьезную расплату.

3. Табу на зеркала: не гадайте и не смотрите

Как и в другие мистические дни, зеркала 31 октября становились особенно опасны. Считалось, что они могут притягивать негативную энергию или служить порталами для сущностей из другого мира.

  • Запрет: нельзя долго смотреть в зеркало, особенно при свечах или в полной темноте. Строго запрещалось гадать на зеркалах.
  • Почему опасно: душа человека в этот день особенно уязвима, и можно потерять часть энергии или, что еще хуже, увидеть в отражении то, что не предназначено для глаз живого.

4. Не говорите о мертвых плохо

Поскольку эта ночь — время, когда души умерших приходят навестить живых, их следовало почитать.

  • Запрет: нельзя плохо говорить о покойных, ругаться или вспоминать их недобрым словом.
  • Последствие: нарушение этого правила могло вызвать гнев души, которая обязательно вернется и принесет в дом несчастье.

5. Отложите долги и крупные финансовые дела

31 октября — это энергетический рубеж между осенью и зимой, поэтому любые финансовые операции считались рискованными.

  • Запрет: нельзя брать или давать деньги в долг, а также планировать или начинать крупные, долгосрочные финансовые проекты.
  • Последствие: считалось, что вместе с деньгами из дома можно отдать свою удачу и благосостояние на всю грядущую зиму, обрекая себя на нужду.

Шоу-бизнес в Telegram

31 октября 2025, 00:27
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие

Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование

Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование
Музыка может стать мощным инструментом в борьбе с когнитивными нарушениями и деменцией у пожилых людей. Исследования показывают, что прослушивание и исполнение музыки значительно снижают риск развития этих заболеваний. В одном из недавних крупных исследований, проведенном учеными из Университета Монаша в Австралии, приняли участие более 10 000 пожилых добровольцев.

Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю
В условиях современной жизни многие россияне сталкиваются с шестидневной рабочей неделей, что может вызывать значительное переутомление и стресс. Врач Елена Зятенкова, руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, предложила несколько простых, но эффективных способов, которые помогут легче перенести длительный рабочий график.

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ
С приближением ноябрьских праздников москвичи начинают интересоваться, какая погода ждет их в эти дни. Синоптики уже представили свои прогнозы.

Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов

Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов
В октябре 2025 года россияне активно начали оформлять заказы через шопсы "ВКонтакте". Это свидетельствует о растущем интересе к онлайн-покупкам. По данным пресс-релиза, в этом месяце было оформлено более 30 тысяч заказов, что подчеркивает значимость нового формата шопсов для пользователей и бизнеса.

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом
Недавний инцидент в Забайкалье привлек внимание местных жителей и стал настоящим событием для поселка Могойтуй. Дикая рысь, оказавшаяся на деревянном столбе линии электропередач (ЛЭП), вызвала волну неравнодушия и активных действий со стороны местного населения.

Выбор читателей

29/10Срд"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 29/10СрдНовый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 29/10СрдУченые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 29/10СрдПочему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 30/10Чтв Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 29/10СрдКак "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение