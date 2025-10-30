Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

Четверг 30 октября

21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России
Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование

Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование
89

Музыка может стать мощным инструментом в борьбе с когнитивными нарушениями и деменцией у пожилых людей. Исследования показывают, что прослушивание и исполнение музыки значительно снижают риск развития этих заболеваний.

В одном из недавних крупных исследований, проведенном учеными из Университета Монаша в Австралии, приняли участие более 10 000 пожилых добровольцев. Результаты показали, что регулярные занятия музыкой связаны с уменьшением вероятности возникновения деменции на 39% и когнитивных нарушений на 17%.

Ученые выяснили, что музыка активирует множество областей мозга, отвечающих за память, эмоции и внимание — все эти функции особенно важны для пожилых людей. Музыкальная терапия использовалась на протяжении многих веков, начиная с XVIII века, однако ее влияние на пожилых людей стало предметом исследования лишь недавно. Оказалось, что занятия музыкой не менее важны, чем ее прослушивание. Это открытие подчеркивает необходимость интеграции музыкальных активностей в жизнь пожилых людей, отмечает RidLife.

Музыка не только поднимает настроение, но и способствует улучшению общего психоэмоционального состояния. Она может вызвать ностальгические воспоминания, активируя участки мозга, связанные с памятью. Это особенно важно для людей, страдающих от потери памяти или других когнитивных нарушений. Занятия музыкой могут включать как исполнение, так и простое прослушивание любимых мелодий, что делает этот метод доступным для всех.

Исследования показывают, что старение мозга зависит не только от возраста и генетических факторов, но и от образа жизни и окружающей среды. Музыка может стать важной частью активного старения, способствуя поддержанию когнитивных функций и улучшению качества жизни. Включение музыкальных занятий в повседневную практику может стать простым и эффективным способом поддержания ясности ума.

С учетом полученных данных можно сделать вывод о том, что музыка представляет собой доступную стратегию для снижения риска деменции и поддержания когнитивного здоровья. Она может быть легко интегрирована в повседневную жизнь пожилых людей, предлагая им возможность не только наслаждаться звучанием любимых мелодий, но и активно участвовать в музыкальных активностях.

Музыка — это не просто развлечение; это мощный инструмент для поддержания здоровья мозга. Применяя музыкальную терапию и активно занимаясь музыкой, пожилые люди могут значительно улучшить своё качество жизни и снизить риск развития серьезных когнитивных нарушений. Учитывая все преимущества, которые приносит музыка, стоит задуматься о её роли в жизни каждого человека, особенно в пожилом возрасте.

30 октября 2025, 21:50
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания

Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю
В условиях современной жизни многие россияне сталкиваются с шестидневной рабочей неделей, что может вызывать значительное переутомление и стресс. Врач Елена Зятенкова, руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, предложила несколько простых, но эффективных способов, которые помогут легче перенести длительный рабочий график.

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ

Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ
С приближением ноябрьских праздников москвичи начинают интересоваться, какая погода ждет их в эти дни. Синоптики уже представили свои прогнозы.

Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов

Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов
В октябре 2025 года россияне активно начали оформлять заказы через шопсы "ВКонтакте". Это свидетельствует о растущем интересе к онлайн-покупкам. По данным пресс-релиза, в этом месяце было оформлено более 30 тысяч заказов, что подчеркивает значимость нового формата шопсов для пользователей и бизнеса.

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом

В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом
Недавний инцидент в Забайкалье привлек внимание местных жителей и стал настоящим событием для поселка Могойтуй. Дикая рысь, оказавшаяся на деревянном столбе линии электропередач (ЛЭП), вызвала волну неравнодушия и активных действий со стороны местного населения.

Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России

Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России
В возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся актер и заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков. Эта печальная новость была обнародована в официальном телеграм-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где он посвятил большую часть своей творческой карьеры. Творческий путь Анатолий Меньщиков начал свой путь в мире театра в юном возрасте.

29/10СрдНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 29/10Срд"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 29/10СрдНовый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 29/10СрдУченые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 29/10СрдПочему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 30/10Чтв Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция