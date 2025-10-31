Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Пятница 31 октября

Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки

Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки
134

Постоянная усталость, выпадение волос, лишний вес, который не уходит даже при диетах, – многие списывают эти симптомы на стресс или возраст.

Щитовидная железа отвечает за обмен веществ, энергию, гормональный баланс и даже настроение. Когда она работает неправильно, сбои начинаются по всему телу.

Вот 5 тревожных "звоночков", которые, по словам врача Ирины Барановой, могут сигнализировать о гипотиреозе.

1. Волосы и ногти в плачевном состоянии

Вы замечаете, что на расческе остается все больше волос, а ногти стали ломкими и слоятся? Это может быть связано с плохим усвоением белка.

При гипотиреозе часто нарушается выработка соляной кислоты в желудке. В результате белки, включая кератин — строительный материал для волос и ногтей, — перевариваются неполноценно. Организм испытывает дефицит аминокислот, волосы теряют блеск и силу, а ногти становятся хрупкими.

2. Апатия, туман в голове и панические атаки

Постоянная сонливость, вялость, рассеянность и нехватка сил — классические спутники гипотиреоза. Часто к ним добавляются нервозность, тревожность и даже панические атаки.

Эти симптомы также характерны для анемии (нехватки железа), которая, по словам врача, почти всегда идет рука об руку с гипотиреозом.

"Где есть анемия, ищите гипотиреоз. И наоборот", — отмечает Ирина Баранова.

Организм, испытывающий дефицит гормонов щитовидной железы и кислорода, просто не может работать в полную силу.

3. Снижение или полное отсутствие либидо

Пропал интерес к жизни и близким отношениям? Нарушился менструальный цикл или не получается зачать ребенка? Причиной может быть сбой в работе щитовидной железы.

Вся гормональная система человека взаимосвязана. Снижение уровня гормонов щитовидной железы запускает цепную реакцию, которая бьет по половым гормонам. Поэтому при проблемах в этой сфере проверка щитовидки обязательна.

4. Вес стоит на месте, а отеки растут

Вы ограничиваете себя в еде и регулярно занимаетесь спортом, но вес не уходит или даже растет? Это один из самых явных признаков гипотиреоза.

"Щитовидка" управляет метаболизмом. При гипотиреозе он замедляется, и организм начинает сжигать гораздо меньше калорий. Все, что оказывается лишним, моментально откладывается в виде жира. Кроме того, нарушается питание тканей и микроциркуляция, что приводит к появлению отеков и целлюлита.

5. Вам постоянно холодно

Если вы мерзнете даже в теплом помещении, а руки и ноги постоянно ледяные, это тоже повод проверить щитовидную железу.

Этот симптом связан с плохой микроциркуляцией и часто сопровождается низким артериальным давлением. Иногда организм пытается компенсировать нехватку кислорода и учащает пульс (тахикардия), но и замедление ритма сердца при гипотиреозе — не редкость.

Опасная маскировка: под какими болезнями прячется гипотиреоз

По словам Ирины Барановой, гипотиреоз — мастер маскировки. Вы можете годами лечить симптомы у разных врачей, не догадываясь об истинной причине. Вот лишь некоторые из его "масок":

  • Ишемическая болезнь сердца, гипертония;
  • Депрессия;
  • Остеохондроз и полиартрит;
  • Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), нарушения цикла;
  • Желчнокаменная болезнь, хронический колит;
  • Склонность к частым и вялотекущим простудам без температуры.

Что делать?

Учитывая, что в России до 70% населения живет в условиях дефицита йода, проблемы со щитовидной железой встречаются очень часто. Если вы узнали себя хотя бы в нескольких пунктах, это серьезный повод обратиться к врачу-эндокринологу и сдать анализы на гормоны (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный).

Восстановление здоровья всегда начинается с основ: восполнения дефицитов, адекватной физической активности и, конечно, поддержки "королевы" вашего организма — щитовидной железы.

Шоу-бизнес в Telegram

31 октября 2025, 16:28
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh

