Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Суббота 1 ноября

06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха

Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха
122

Мы собрали самые яркие пары российского шоу-бизнеса, которые доказали: для крепких отношений важны чувства, а не календарь.

Говорят, любовь — это когда не смотришь на часы. А в мире российского шоу-бизнеса, кажется, не смотрят и на графу "дата рождения" в паспорте. В то время как общество иногда обсуждает внушительную разницу в возрасте, для этих знаменитостей годы превратились в просто число.

Алла Пугачева и Максим Галкин*: золотой стандарт

Начнем, конечно, с пары, которая давно стала символом любви, не признающей возрастных рамок. Разница в 27 лет между Примадонной и юмористом-иноагентом много лет была предметом обсуждений и сплетен.

Эта пара доказала, что общие интересы, уважение и чувство юмора важнее биологического возраста. Они вместе уже более двадцати лет, воспитывают детей и, несмотря на все перипетии, остаются одной из самых обсуждаемых и крепких пар. Галкин* всегда подчеркивал, что Алла Борисовна была его музой, а их союз — это осознанный выбор.

Константин Богомолов и Ксения Собчак: союз интеллектов

Между режиссером и светской львицей разница в возрасте составляет 6 лет.

У этой пары, пожалуй, одна из самых крепких интеллектуальных связей в российском шоу-бизнесе. Их союз основан на общих интересах, острых дискуссиях и абсолютной поддержке амбиций друг друга. Разница в возрасте здесь не играет роли, поскольку они, по сути, живут в своей параллельной вселенной высоких смыслов и публичных заявлений.

Виктор Логинов и Мария Гуськова: новая волна

Актер Виктор Логинов, известный по сериалу "Счастливы вместе", нашел счастье с актрисой Марией Гуськовой, которая на 24 года его моложе.

Пара поженилась в 2020 году и с тех пор живет в гармонии. Логинов часто отмечает, что молодая жена дала ему новый стимул к жизни и творчеству. Этот союз доказывает, что для зрелых мужчин юная спутница может стать настоящим источником энергии.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова: музыкальная гармония

Разница в 22 года не помешала композитору Игорю Николаеву и певице Юлии Проскуряковой создать крепкую семью.

Они вместе уже больше десяти лет и воспитывают дочь. Их союз, зародившийся благодаря общей любви к музыке, держится на взаимной нежности и спокойствии. Проскурякова сумела стать идеальной музой и хранительницей очага для композитора.

Александр Цекало и Дарина Эрвин: любовь за океаном

Продюсер Александр Цекало нашел свое счастье в браке с молодой художницей Дариной Эрвин. Разница в возрасте у них составляет 30 лет.

Эта пара, которая живет преимущественно в США, демонстрирует полное отсутствие внимания к общественному мнению. Их отношения, начавшиеся в 2018 году, характеризуются максимальной страстью и публичной демонстрацией чувств, доказывая, что для них нет никаких условностей.

Эти пары — живое доказательство того, что любовь в шоу-бизнесе, как и в обычной жизни, часто игнорирует любые рамки. Когда совпадают интересы, ценности и взгляды на жизнь, цифры в паспорте остаются лишь скучной формальностью.

*Признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2025, 06:10
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу

Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей

Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей
Ведущие консалтинговые компании мира уже бьют тревогу. Еще пару лет назад разговоры об искусственном интеллекте, забирающем рабочие места, казались сюжетом из научной фантастики.

Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи

Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи
Первый день ноября в народном календаре – дата особенная. В старину этот день называли Ивановым днем, или проводами осени. Наши предки верили, что в этот день нужно соблюдать особые правила, чтобы не привлечь в дом несчастья и болезни.

Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все

Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все
Главная задача родителя – не просто защитить ребенка от всех невзгод, но и научить его справляться с ними самостоятельно. Известный психолог Эми Морин уверена, что ключ к этому — ментальная стойкость, которую можно развить с помощью простых, но невероятно мощных фраз.

Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом

Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом
С возрастом кожа требует более внимательного и деликатного ухода. Казалось бы, женщины знают о кремах и сыворотках все, но, по мнению дерматологов, существует одна фундаментальная ошибка, которую многие допускают, пытаясь сохранить молодость.

Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри

Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри
Правильный завтрак может стать самым эффективным "уходовым средством", которое питает кожу, борется с воспалениями и замедляет старение. Давайте разберем четыре ключевых продукта для идеального "бьюти-завтрака". Ягоды: ваш личный щит от старенияКлубника, голубика, малина, смородина — это не просто вкусное дополнение к каше или йогурту, а настоящие супергерои для вашей кожи.

Выбор читателей

30/10Чтв Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 30/10ЧтвУшел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 30/10ЧтвПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 30/10ЧтвЧто будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 30/10ЧтвРоссияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 30/10ЧтвВрач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю