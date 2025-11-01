Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии

Певица Билли Айлиш привлекла внимание общественности к важной социальной проблеме.

На недавней церемонии WSJ Magazine Innovator Awards 2025, где она была удостоена награды "Музыкальный инноватор года", певица сделала резкое заявление, призвав миллиардеров активнее жертвовать свои средства на помощь нуждающимся. Это выступление стало не только ярким моментом вечера, но и важным месседжем о неравенстве в современном обществе.

В своем обращении Билли затронула острые вопросы, касающиеся ответственности состоятельных людей. Она отметила, что в условиях растущего экономического разрыва между богатыми и бедными, многим не хватает человечности и желания делиться своими ресурсами. Певица подчеркнула, что при таких колоссальных доходах, как у некоторых миллиардеров, было бы уместно направлять часть своих средств на благотворительность и поддержку тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Среди гостей церемонии были такие известные личности, как Марк Цукерберг, Присцилла Чан, Джордж Лукас и Хейли Бибер. Однако реакция Цукерберга на слова Айлиш была довольно сдержанной: он не присоединился к аплодисментам после ее выступления. Это вызвало обсуждения в СМИ и социальных сетях, подчеркивая напряженность между богатством и социальной ответственностью.

В тот же вечер Билли также объявила о своем собственном пожертвовании в размере 11,5 миллиона долларов в фонды, которые занимаются борьбой с продовольственным неравенством и изменением климата. Этот шаг стал подтверждением ее слов о необходимости активного участия богатых людей в решении социальных проблем. Стоит отметить, что певица не только говорит о важности благотворительности, но и сама демонстрирует пример, показывая, что даже знаменитости могут внести свой вклад в улучшение мира.

Айлиш давно проявляет активность в области экологии и социального благополучия, отмечает женский журнал Клео.ру. Она выступает за устойчивое развитие и экологичный подход в музыкальной индустрии. Например, при производстве ее альбома "Hit Me Hard and Soft" использовались переработанные материалы, а на концертах фанатам предлагались экологически чистые способы передвижения. Эти инициативы показывают, что Билли не просто артист, но и осознанный гражданин, который заботится о будущем планеты.