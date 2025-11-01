Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Суббота 1 ноября

Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках

Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках
267

Повышенное артериальное давление – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие россияне.

Как отмечает врач-кардиолог Ксения Ерусланова, наши повседневные привычки играют ключевую роль в формировании уровня артериального давления. Важные факторы, такие как питание, физическая активность и употребление алкоголя, могут значительно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Неправильное питание является одной из основных причин гипертонии. Чрезмерное потребление соли, насыщенных жиров и трансжиров может привести к нарушению работы сосудов. Кроме того, недостаток калия в рационе также негативно сказывается на здоровье. Ксения Ерусланова подчеркивает, что сбалансированное питание должно включать достаточное количество овощей и фруктов, которые способствуют нормализации давления.

Сидячий образ жизни — еще один фактор риска. Недостаток физической активности приводит к набору лишнего веса, что создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Регулярные физические нагрузки помогают не только поддерживать нормальный вес, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуя улучшению кровообращения и снижению артериального давления.

Алкоголь также может оказывать негативное влияние на уровень артериального давления. Злоупотребление спиртными напитками ведет к его повышению и может стать причиной различных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, курение никотина сужает сосуды и повреждает их стенки, что также способствует росту артериального давления.

Хронический стресс — еще один немаловажный фактор. Постоянные эмоциональные нагрузки могут вызывать временные скачки давления, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается на здоровье. Умение управлять стрессом и находить время для отдыха и релаксации может существенно улучшить общее состояние организма.

Помимо привычек, существуют и другие причины, способствующие повышению артериального давления. Например, хронические заболевания почек влияют на водно-солевой баланс в организме. Гормональные нарушения и врожденные пороки сердца также могут быть причиной гипертонии. Апноэ во сне, которое вызывает прерывистое дыхание, приводит к колебаниям давления и ухудшению общего состояния здоровья.

Некоторые медикаменты могут вызывать повышение артериального давления как побочный эффект. К таким препаратам относятся нестероидные противовоспалительные средства, некоторые антидепрессанты и оральные контрацептивы. Важно помнить, что перед началом приема любых лекарств следует консультироваться с врачом.

Ксения Ерусланова также упомянула о связи между артериальной гипертонией и нарушениями обмена веществ. Эти состояния могут иметь общие механизмы, касающиеся работы кишечника и микробиоты, что подтверждает важность здорового образа жизни.

Врач-терапевт Анастасия Стольная рекомендует регулярно измерять артериальное давление даже при отсутствии явных симптомов. Гипертония часто протекает бессимптомно, и лишь иногда могут возникать головные боли или одышка при физической активности. Однако даже без выраженных проявлений скачки давления могут привести к серьезным последствиям, таким как инсульт или инфаркт миокарда.

1 ноября 2025, 12:19
Фото: Freepik
Обнародован скрытый фактор возникновения болезней сердца и диабета

Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии

Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии

Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии
Певица Билли Айлиш привлекла внимание общественности к важной социальной проблеме. На недавней церемонии WSJ Magazine Innovator Awards 2025, где она была удостоена награды "Музыкальный инноватор года", певица сделала резкое заявление, призвав миллиардеров активнее жертвовать свои средства на помощь нуждающимся.

Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти

Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти
В Кировском районе Ленинградской области произошел трогательный случай, который привлек внимание местных жителей и любителей животных. Спасательная группа "Кошкиспас" оказала помощь 15-летнему псу по имени Кубик, который оказался в затруднительном положении, заблокировавшись в подвале.

Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам

Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам
В условиях современного мира, когда цифровые технологии проникают во все сферы жизни, защита от мошенников становится особенно актуальной. По данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, традиционных мер безопасности недостаточно для эффективной борьбы с злоумышленниками.

Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха

Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха
Мы собрали самые яркие пары российского шоу-бизнеса, которые доказали: для крепких отношений важны чувства, а не календарь. Говорят, любовь — это когда не смотришь на часы.

Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей

Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей
Ведущие консалтинговые компании мира уже бьют тревогу. Еще пару лет назад разговоры об искусственном интеллекте, забирающем рабочие места, казались сюжетом из научной фантастики.

