Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках

Повышенное артериальное давление – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие россияне.

Как отмечает врач-кардиолог Ксения Ерусланова, наши повседневные привычки играют ключевую роль в формировании уровня артериального давления. Важные факторы, такие как питание, физическая активность и употребление алкоголя, могут значительно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Неправильное питание является одной из основных причин гипертонии. Чрезмерное потребление соли, насыщенных жиров и трансжиров может привести к нарушению работы сосудов. Кроме того, недостаток калия в рационе также негативно сказывается на здоровье. Ксения Ерусланова подчеркивает, что сбалансированное питание должно включать достаточное количество овощей и фруктов, которые способствуют нормализации давления.

Сидячий образ жизни — еще один фактор риска. Недостаток физической активности приводит к набору лишнего веса, что создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Регулярные физические нагрузки помогают не только поддерживать нормальный вес, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуя улучшению кровообращения и снижению артериального давления.

Алкоголь также может оказывать негативное влияние на уровень артериального давления. Злоупотребление спиртными напитками ведет к его повышению и может стать причиной различных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, курение никотина сужает сосуды и повреждает их стенки, что также способствует росту артериального давления.

Хронический стресс — еще один немаловажный фактор. Постоянные эмоциональные нагрузки могут вызывать временные скачки давления, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается на здоровье. Умение управлять стрессом и находить время для отдыха и релаксации может существенно улучшить общее состояние организма.

Помимо привычек, существуют и другие причины, способствующие повышению артериального давления. Например, хронические заболевания почек влияют на водно-солевой баланс в организме. Гормональные нарушения и врожденные пороки сердца также могут быть причиной гипертонии. Апноэ во сне, которое вызывает прерывистое дыхание, приводит к колебаниям давления и ухудшению общего состояния здоровья.

Некоторые медикаменты могут вызывать повышение артериального давления как побочный эффект. К таким препаратам относятся нестероидные противовоспалительные средства, некоторые антидепрессанты и оральные контрацептивы. Важно помнить, что перед началом приема любых лекарств следует консультироваться с врачом.

Ксения Ерусланова также упомянула о связи между артериальной гипертонией и нарушениями обмена веществ. Эти состояния могут иметь общие механизмы, касающиеся работы кишечника и микробиоты, что подтверждает важность здорового образа жизни.

Врач-терапевт Анастасия Стольная рекомендует регулярно измерять артериальное давление даже при отсутствии явных симптомов. Гипертония часто протекает бессимптомно, и лишь иногда могут возникать головные боли или одышка при физической активности. Однако даже без выраженных проявлений скачки давления могут привести к серьезным последствиям, таким как инсульт или инфаркт миокарда.