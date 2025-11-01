Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года

Ноябрь 2025 года принесет россиянам ряд важных изменений, которые затронут сферу связи, налогообложения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной поддержки. Рассказываем о ключевых нововведениях, к которым стоит подготовиться.



1. Ограничение на количество SIM-карт

С ноября операторы сотовой связи получат право отключать номера абонентов, на которых зарегистрировано более 20 активных SIM-карт.

В чем суть: эта мера направлена на борьбу с так называемыми "серыми" SIM-картами, которые часто используются в мошеннических схемах, для спам-рассылок и другой противоправной деятельности.

Кого коснется: большинства граждан это нововведение не затронет. Однако тем, кто по работе или личным причинам имеет большое количество зарегистрированных на свое имя номеров (например, для различных устройств или корпоративных нужд), стоит проверить их актуальность и при необходимости переоформить или закрыть ненужные.

2. Взыскание налоговых долгов без суда

Налоговая служба получит право списывать задолженность с Единого налогового счета (ЕНС) физических лиц во внесудебном порядке.

Как это будет работать: при наличии долга ФНС сможет направить уведомление и, если от должника не поступят возражения в установленный срок, списать необходимую сумму с его ЕНС.

Что важно знать: у граждан остается право не согласиться с взысканием. В таком случае необходимо будет подать официальные возражения, и тогда вопрос будет решаться уже в судебном порядке. Рекомендуется регулярно проверять состояние своего ЕНС в личном кабинете налогоплательщика.

3. Штрафы за неподготовку к отопительному сезону

С 7 ноября вводится административная ответственность за несвоевременное устранение нарушений при подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду.

Размер штрафов: суммы варьируются от 500 до 40 000 рублей.

Кого коснется: в первую очередь это касается должностных и юридических лиц, ответственных за подготовку инфраструктуры к зиме: управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления. Цель — повысить их ответственность и обеспечить своевременное начало отопительного сезона по всей стране.

4. Плановая индексация социальных выплат

Социальный фонд России проведет плановую индексацию и перерасчет выплат для нескольких категорий граждан.

Кому повысят выплаты :

Пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста. Им будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.

Гражданам с I группой инвалидности. Для них также предусмотрен перерасчет фиксированной выплаты.

Бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Для этих категорий будет произведен перерасчет доплат к пенсии, который зависит от стажа и размера взносов, уплаченных их работодателями.