Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно

Крупные, хрустящие, невероятно сладкие ягоды винограда "Шайн мускат" завоевали соцсети и полки магазинов. Но так ли он полезен, как красив?



Заполярный нутрициолог Алена Маслова объяснила, как правильно есть этот десертный сорт, чтобы получить удовольствие без вреда для фигуры и здоровья.

Что скрывается за сладостью? Разбор состава

Первое, что нужно знать о "Шайн мускат", — это его калорийность. По словам Алены Масловой, на 100 граммов ягод приходится:

~60 ккал

~15 граммов углеводов (преимущественно сахара)

Звучит не так уж страшно, но давайте посчитаем. Упаковка такого винограда весит около килограмма. Съев ее целиком, вы получите почти 150 граммов углеводов, что практически покрывает дневную норму для среднестатистического человека.

А что насчет витаминов?

"Несмотря на высокое содержание сахара, витаминов и минералов в нем немного — как и в других сортах винограда", — отмечает эксперт.

То есть рассматривать его как источник нутриентов не стоит.

Золотое правило: 200 граммов и ни граммом больше

Так сколько же можно съесть без угрызений совести? Нутрициолог дает четкую рекомендацию: до 200 граммов в день. Но при одном важном условии.

"Если остальной рацион будет составлен из мяса, круп, яиц, овощей, то 200 грамм винограда в день ничего плохого не сделают. Это вместо пирожных и конфет, но не дополнительно. Главное, чтобы был баланс: 80% рациона для здоровья и 20% — вкусняшка", — подчеркивает Алена Маслова.

Проще говоря, "Шайн мускат" — это десерт. Относиться к нему нужно именно так: как к лакомству, а не к полезному фруктовому перекусу.

Главная ошибка, которую совершают почти все

Многие воспринимают виноград как легкий перекус на голодный желудок. И это, по словам эксперта, большая ошибка.

"Я не советую перекусывать виноградом отдельно, так как это "чистый сахар", после которого очень быстро возвращается чувство голода", — объясняет нутрициолог.

Механизм простой: съеденные натощак ягоды вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови, за которым следует такое же резкое падение. В итоге вы не только не насыщаетесь, но и провоцируете новый приступ голода уже через короткое время.

Как есть "Шайн мускат" правильно?

Чтобы избежать сахарных "качелей" и получить от винограда максимум удовольствия, его следует есть после основного приема пищи.

Идеальный сценарий: съесть порцию белка (мясо, рыба, птица) с клетчаткой (овощи), а уже после этого — небольшую гроздь винограда на десерт. Белок и клетчатка замедлят всасывание сахаров, и скачка глюкозы не произойдет.

Есть ли хоть какая-то польза?

Да, но с оговорками. Как и другие сорта, "Шайн мускат" содержит антиоксиданты — ресвератрол и кверцетин, которые борются со свободными радикалами. Однако эксперт уточняет, что их концентрация в светлых сортах ниже, чем в темном или красном винограде.

Кому стоит быть особенно осторожным?

Людям с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом следует относиться к этому винограду с большой осторожностью из-за высокого содержания сахара.

Тем не менее, нутрициолог подводит итог: если выбирать между десертами, то "виноград все же лучше, чем печенье или конфеты".

Вердикт: так покупать или нет?

"Шайн мускат" — это не суперфуд, а вкусный и красивый десерт. Относитесь к нему соответственно:

Считайте его лакомством, а не фруктом на каждый день. Соблюдайте норму: до 200 граммов. Ешьте только после плотного обеда или ужина. Никогда не перекусывайте им на голодный желудок.

Если следовать этим простым правилам, модный виноград принесет вам только удовольствие без вреда для здоровья.