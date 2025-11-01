От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому

По данным ВОЗ, более 280 миллионов человек в мире страдают от депрессии.



Постоянная усталость и потеря интереса к любимым делам — это не всегда просто плохое настроение. Иногда это могут быть первые признаки депрессии.

Разберемся, какие стадии проходит это заболевание и когда необходимо обратиться за помощью.

Что такое депрессия с медицинской точки зрения?

Важно понимать: депрессия — это не мимолетная грусть или признак слабости характера, а диагностируемое заболевание. По данным Всемирной организации здравоохранения, им страдают более 280 миллионов человек в мире.

В основе депрессии лежат нейробиологические процессы — нарушение баланса химических веществ в мозге (нейромедиаторов), таких как серотонин, дофамин и норадреналин. Эти вещества отвечают за наше настроение, мотивацию и способность получать удовольствие.

Как и многие заболевания, депрессия не возникает внезапно. Она развивается постепенно, проходя через несколько стадий. Знание этих стадий поможет вовремя заметить проблему у себя или близких и принять меры.

Стадия 1: первые, почти незаметные признаки

Этот этап называют продромальным . Болезнь еще не проявилась полностью, но уже подает первые сигналы. Эта стадия может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, а ее симптомы легко списать на стресс или переутомление:

Нарушения сна: трудно заснуть, частые ночные пробуждения или, наоборот, постоянная сонливость.

трудно заснуть, частые ночные пробуждения или, наоборот, постоянная сонливость. Повышенная раздражительность: незначительные поводы вызывают сильное раздражение.

незначительные поводы вызывают сильное раздражение. Снижение энергии: чувство усталости не проходит даже после отдыха.

чувство усталости не проходит даже после отдыха. Трудности с концентрацией: сложно сосредоточиться на рабочих задачах или чтении.

Человек на этой стадии еще не считает себя больным, но уже чувствует, что "что-то не так".

Стадия 2: легкая депрессия

Здесь симптомы становятся более постоянными и заметными. Подавленное настроение присутствует большую часть дня, а то, что раньше приносило радость, больше не вызывает положительных эмоций.

Основные признаки:

Устойчивое плохое настроение.

Снижение интереса к хобби и привычным занятиям.

Повышенная утомляемость.

Нарушения аппетита (снижение или повышение).

На этом этапе человек еще справляется с основными рабочими и бытовыми обязанностями, но качество его жизни уже заметно снижается. Для большинства людей это тот момент, когда стоит обратиться за консультацией к специалисту, чтобы не допустить ухудшения состояния.

Стадия 3: умеренная депрессия

На этой стадии симптомы усугубляются настолько, что начинают серьезно мешать повседневной жизни. Проблемы становятся очевидны не только самому человеку, но и окружающим.

Что происходит:

Профессиональная сфера: падает продуктивность, становится трудно выполнять рабочие обязанности.

падает продуктивность, становится трудно выполнять рабочие обязанности. Социальная жизнь: человек начинает избегать общения, изолируется от друзей и семьи.

человек начинает избегать общения, изолируется от друзей и семьи. Самооценка: появляется чувство вины, никчемности, снижается уверенность в себе.

появляется чувство вины, никчемности, снижается уверенность в себе. Физическое состояние: могут появиться психосоматические симптомы — головные боли, проблемы с пищеварением, боли в теле без явной медицинской причины.

Это состояние требует обязательного лечения у психиатра или психотерапевта.

Стадия 4: тяжелая депрессия

Это самая тяжелая форма заболевания, которая серьезно нарушает все сферы жизни человека. Она характеризуется следующими признаками:

Глубокое чувство отчаяния и тоски.

Ангедония — полная неспособность испытывать удовольствие.

Значительные изменения веса (резкое похудение или набор).

Психомоторная заторможенность (замедленность речи и движений) или ажитация (суетливость).

Мысли о бессмысленности жизни, о смерти или самоубийстве.

При появлении суицидальных мыслей необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Тяжелая депрессия часто требует лечения в стационаре.

Стадия 5: ремиссия и восстановление

Это этап выздоровления. Благодаря правильно подобранной терапии (медикаменты, психотерапия или их комбинация) симптомы постепенно ослабевают и исчезают:

Настроение стабилизируется.

Возвращается энергия и интерес к жизни.

Нормализуются сон и аппетит.

Человек постепенно возвращается к привычной социальной и профессиональной деятельности.

Важно понимать, что восстановление — это процесс. После первого депрессивного эпизода существует риск рецидива, поэтому необходимо продолжать следовать рекомендациям врача и поддерживать свое психическое здоровье, чтобы закрепить результат.

Как действовать на каждой стадии: краткое руководство

Стадия Рекомендуемые действия 1. Первые признаки Наладьте режим сна и питания, добавьте регулярную физическую активность, освойте техники управления стрессом (например, дыхательные упражнения). 2. Легкая депрессия Обратитесь за консультацией к психологу или психотерапевту. Не ждите, что состояние пройдет само. 3. Умеренная депрессия Обязательно посетите врача-психиатра. Чаще всего на этой стадии эффективна комбинация психотерапии и медикаментозного лечения. 4. Тяжелая депрессия Немедленно обратитесь к врачу. При суицидальных мыслях вызовите скорую помощь или обратитесь на горячую линию психологической поддержки. 5. Ремиссия Продолжайте назначенное лечение, посещайте психотерапевта, соблюдайте здоровый образ жизни для профилактики рецидивов.

Депрессия — это серьезное, но излечимое заболевание. Понимание его стадий помогает вовремя распознать проблему и обратиться за квалифицированной помощью. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы на полное и быстрое восстановление. Обращение к врачу при депрессии — это такой же ответственный шаг к своему здоровью, как лечение любого другого заболевания.

