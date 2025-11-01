От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Суббота 1 ноября

15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому

От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому
113

По данным ВОЗ, более 280 миллионов человек в мире страдают от депрессии.

Постоянная усталость и потеря интереса к любимым делам — это не всегда просто плохое настроение. Иногда это могут быть первые признаки депрессии.

Разберемся, какие стадии проходит это заболевание и когда необходимо обратиться за помощью.

Что такое депрессия с медицинской точки зрения?

Важно понимать: депрессия — это не мимолетная грусть или признак слабости характера, а диагностируемое заболевание. По данным Всемирной организации здравоохранения, им страдают более 280 миллионов человек в мире.

В основе депрессии лежат нейробиологические процессы — нарушение баланса химических веществ в мозге (нейромедиаторов), таких как серотонин, дофамин и норадреналин. Эти вещества отвечают за наше настроение, мотивацию и способность получать удовольствие.

Как и многие заболевания, депрессия не возникает внезапно. Она развивается постепенно, проходя через несколько стадий. Знание этих стадий поможет вовремя заметить проблему у себя или близких и принять меры.

Стадия 1: первые, почти незаметные признаки

Этот этап называют продромальным. Болезнь еще не проявилась полностью, но уже подает первые сигналы. Эта стадия может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, а ее симптомы легко списать на стресс или переутомление:

  • Нарушения сна: трудно заснуть, частые ночные пробуждения или, наоборот, постоянная сонливость.
  • Повышенная раздражительность: незначительные поводы вызывают сильное раздражение.
  • Снижение энергии: чувство усталости не проходит даже после отдыха.
  • Трудности с концентрацией: сложно сосредоточиться на рабочих задачах или чтении.

Человек на этой стадии еще не считает себя больным, но уже чувствует, что "что-то не так".

Стадия 2: легкая депрессия

Здесь симптомы становятся более постоянными и заметными. Подавленное настроение присутствует большую часть дня, а то, что раньше приносило радость, больше не вызывает положительных эмоций.

Основные признаки:

  • Устойчивое плохое настроение.
  • Снижение интереса к хобби и привычным занятиям.
  • Повышенная утомляемость.
  • Нарушения аппетита (снижение или повышение).

На этом этапе человек еще справляется с основными рабочими и бытовыми обязанностями, но качество его жизни уже заметно снижается. Для большинства людей это тот момент, когда стоит обратиться за консультацией к специалисту, чтобы не допустить ухудшения состояния.

Стадия 3: умеренная депрессия

На этой стадии симптомы усугубляются настолько, что начинают серьезно мешать повседневной жизни. Проблемы становятся очевидны не только самому человеку, но и окружающим.

Что происходит:

  • Профессиональная сфера: падает продуктивность, становится трудно выполнять рабочие обязанности.
  • Социальная жизнь: человек начинает избегать общения, изолируется от друзей и семьи.
  • Самооценка: появляется чувство вины, никчемности, снижается уверенность в себе.
  • Физическое состояние: могут появиться психосоматические симптомы — головные боли, проблемы с пищеварением, боли в теле без явной медицинской причины.

Это состояние требует обязательного лечения у психиатра или психотерапевта.

Стадия 4: тяжелая депрессия

Это самая тяжелая форма заболевания, которая серьезно нарушает все сферы жизни человека. Она характеризуется следующими признаками:

  • Глубокое чувство отчаяния и тоски.
  • Ангедония — полная неспособность испытывать удовольствие.
  • Значительные изменения веса (резкое похудение или набор).
  • Психомоторная заторможенность (замедленность речи и движений) или ажитация (суетливость).
  • Мысли о бессмысленности жизни, о смерти или самоубийстве.

При появлении суицидальных мыслей необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Тяжелая депрессия часто требует лечения в стационаре.

Стадия 5: ремиссия и восстановление

Это этап выздоровления. Благодаря правильно подобранной терапии (медикаменты, психотерапия или их комбинация) симптомы постепенно ослабевают и исчезают:

  • Настроение стабилизируется.
  • Возвращается энергия и интерес к жизни.
  • Нормализуются сон и аппетит.
  • Человек постепенно возвращается к привычной социальной и профессиональной деятельности.

Важно понимать, что восстановление — это процесс. После первого депрессивного эпизода существует риск рецидива, поэтому необходимо продолжать следовать рекомендациям врача и поддерживать свое психическое здоровье, чтобы закрепить результат.

Как действовать на каждой стадии: краткое руководство
СтадияРекомендуемые действия
1. Первые признакиНаладьте режим сна и питания, добавьте регулярную физическую активность, освойте техники управления стрессом (например, дыхательные упражнения).
2. Легкая депрессияОбратитесь за консультацией к психологу или психотерапевту. Не ждите, что состояние пройдет само.
3. Умеренная депрессияОбязательно посетите врача-психиатра. Чаще всего на этой стадии эффективна комбинация психотерапии и медикаментозного лечения.
4. Тяжелая депрессияНемедленно обратитесь к врачу. При суицидальных мыслях вызовите скорую помощь или обратитесь на горячую линию психологической поддержки.
5. РемиссияПродолжайте назначенное лечение, посещайте психотерапевта, соблюдайте здоровый образ жизни для профилактики рецидивов.

Депрессия — это серьезное, но излечимое заболевание. Понимание его стадий помогает вовремя распознать проблему и обратиться за квалифицированной помощью. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы на полное и быстрое восстановление. Обращение к врачу при депрессии — это такой же ответственный шаг к своему здоровью, как лечение любого другого заболевания.

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2025, 15:34
Фото: freepik.com
"Медгород"✓ Надежный источник

По теме

Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все

Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года

Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года
Ноябрь 2025 года принесет россиянам ряд важных изменений, которые затронут сферу связи, налогообложения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной поддержки. Рассказываем о ключевых нововведениях, к которым стоит подготовиться. 1.

Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии

Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии
Певица Билли Айлиш привлекла внимание общественности к важной социальной проблеме. На недавней церемонии WSJ Magazine Innovator Awards 2025, где она была удостоена награды "Музыкальный инноватор года", певица сделала резкое заявление, призвав миллиардеров активнее жертвовать свои средства на помощь нуждающимся.

Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках

Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках
Повышенное артериальное давление – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие россияне. Как отмечает врач-кардиолог Ксения Ерусланова, наши повседневные привычки играют ключевую роль в формировании уровня артериального давления.

Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти

Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти
В Кировском районе Ленинградской области произошел трогательный случай, который привлек внимание местных жителей и любителей животных. Спасательная группа "Кошкиспас" оказала помощь 15-летнему псу по имени Кубик, который оказался в затруднительном положении, заблокировавшись в подвале.

Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам

Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам
В условиях современного мира, когда цифровые технологии проникают во все сферы жизни, защита от мошенников становится особенно актуальной. По данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, традиционных мер безопасности недостаточно для эффективной борьбы с злоумышленниками.

Выбор читателей

30/10ЧтвВрач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 01/11СбтСтрого-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 31/10ПтнВселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 30/10ЧтвРоссияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 31/10ПтнНовые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 30/10ЧтвМузыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование