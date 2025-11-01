Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Суббота 1 ноября

18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем 17:33Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией? 16:49Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку 15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем

Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем
96

Оказывается, самые популярные методы могут не только не помочь, но и навредить.

Когда мышцу сводит судорогой, происходит ее непроизвольное, резкое и очень сильное сокращение (спазм). В этот момент мышечные волокна находятся в экстремальном напряжении. Попытка силой противостоять этому процессу может привести к неприятным последствиям. Давайте разберем главные ошибки.

Ошибка №1: резко тянуть стопу на себя

Это, пожалуй, самый распространенный совет. Логика кажется простой: если мышца сократилась, ее нужно растянуть. Но в момент острого спазма такое насильственное растяжение может только усилить его, спровоцировав ответную реакцию мышцы на еще большее сокращение. Это как пытаться силой разогнуть сжатый кулак другого человека — сопротивление только возрастет.

Ошибка №2: интенсивно и резко массировать мышцу

Желание "размять" сведенный участок тоже понятно. Но грубый, сильный и резкий массаж напряженной до предела мышцы — прямой путь к микротравмам мышечных волокон. В результате сама судорога пройдет, а вот ноющая боль в ноге может остаться с вами на несколько дней.

Ошибка №3: пить воду "залпом" в надежде на мгновенный эффект

Судороги действительно часто связаны с обезвоживанием и нехваткой электролитов (магния, калия). Пить достаточно воды — это отличная профилактика, но это не скорая помощь. Вода, выпитая во время приступа, просто не успеет усвоиться и попасть в мышцы так быстро, чтобы снять спазм здесь и сейчас.

Ошибка №4: сразу вставать на ногу и ходить

Многие считают, что если нагрузить ногу весом тела, спазм отступит. Иногда это действительно может сработать, но чаще всего это еще один способ травмировать мышцу. После того как пик судороги прошел, мышце нужно время, чтобы расслабиться и восстановиться. Немедленная нагрузка — это дополнительный стресс для нее.

Так что же делать правильно? Простой алгоритм

Если главная рекомендация — "оставить мышцу в покое", то как себе помочь? Действовать нужно, но очень аккуратно.

  1. Сохраняйте спокойствие и не делайте резких движений. Постарайтесь расслабить ногу, насколько это возможно.
  2. Примените легкое давление или поглаживание. Вместо агрессивного массажа, положите ладонь на сведенную мышцу и просто мягко надавите. Можно также выполнять легкие, медленные поглаживающие движения по направлению от стопы к колену. Это поможет улучшить кровоток без риска травмы.
  3. Используйте тепло. Если есть возможность, приложите к мышце теплую (не горячую) грелку или просто укройте ногу одеялом. Тепло способствует расслаблению мышц.
  4. Дайте ноге отдохнуть. После того как спазм полностью отступил, не спешите вставать. Полежите еще несколько минут, позволив мышце прийти в норму.

Как предотвратить судороги в будущем?

Первая помощь важна, но еще важнее — профилактика.

Что делать для профилактикиПочему это работает
Пейте достаточно водыПоддерживает нормальный водно-электролитный баланс, необходимый для работы мышц.
Сбалансированно питайтесьУбедитесь, что в вашем рационе достаточно продуктов, богатых магнием (орехи, бананы, зеленые овощи) и калием (курага, картофель).
Делайте легкую растяжкуРегулярная, плавная растяжка икроножных мышц (особенно перед сном) помогает поддерживать их эластичность.
Носите удобную обувьВысокие каблуки или неудобная обувь создают лишнее напряжение в мышцах ног.

Главное правило при судороге в ноге — действовать без насилия. Вместо того чтобы пытаться "победить" спазм силой, помогите мышце расслабиться мягко и аккуратно. А лучшим средством от судорог всегда будет внимательное отношение к своему организму и правильная профилактика.

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2025, 18:06
Фото: freepik.com
"ВКонтакте" / ✓ Надежный источник

По теме

Что произойдет с телом, если есть мед каждый день?

Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией?

Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией?
Звучит как облегчение, но есть один важный нюанс. Наверное, нет человека, который бы вдумчиво читал каждое многостраничное соглашение, прежде чем нажать заветную кнопку.

Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку

Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку
Фраза "сначала суп" знакома многим с детства. Но является ли ежедневное употребление супа обязательным условием здорового питания или это просто культурная традиция? Рассмотрим, какую реальную пользу супы приносят организму. Как суп влияет на пищеварение?Один из главных аргументов в пользу супов — их положительное влияние на пищеварительную систему.

От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому

От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому
По данным ВОЗ, более 280 миллионов человек в мире страдают от депрессии. Постоянная усталость и потеря интереса к любимым делам — это не всегда просто плохое настроение.

Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года

Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года
Ноябрь 2025 года принесет россиянам ряд важных изменений, которые затронут сферу связи, налогообложения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной поддержки. Рассказываем о ключевых нововведениях, к которым стоит подготовиться. 1.

Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии

Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии
Певица Билли Айлиш привлекла внимание общественности к важной социальной проблеме. На недавней церемонии WSJ Magazine Innovator Awards 2025, где она была удостоена награды "Музыкальный инноватор года", певица сделала резкое заявление, призвав миллиардеров активнее жертвовать свои средства на помощь нуждающимся.

Выбор читателей

01/11СбтСтрого-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 30/10ЧтвВрач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 31/10ПтнВселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 31/10ПтнНовые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 30/10ЧтвМузыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 31/10ПтнНазвана ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом