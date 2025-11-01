Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Суббота 1 ноября

21:54Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября 20:37Главная ошибка при употреблении винограда "Шайн мускат": нутрициолог рассказала, как есть его правильно 19:43"Все, перестану писать музыку, стану поваром": JONY – о силе музыки, "Мажоре" и своей сентиментальности 18:06Свело ногу? 4 действия, которые только усугубят боль, а мы все их делаем 17:33Роскомнадзор предложил отменить согласие на обработку данных: кто теперь будет решать, что можно делать с нашей информацией? 16:49Нужно ли есть суп каждый день: научный взгляд на популярную привычку 15:34От тревожных "звоночков" до выздоровления: 5 стадий депрессии, которые нужно знать каждому 15:03Новые правила, штрафы и выплаты: какие изменения ждут россиян с ноября 2025 года 13:17Билли Айлиш сделала резкое заявление со сцены во время престижной церемонии 12:19Врач предупредила россиян о вызывающих высокое артериальное давление привычках 11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября

Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября
126

В ноябре световой день совсем короткий. Но это не повод проводить вечера дома, ведь в Москве столько интересных концертов, спектаклей, творческих встреч! Выбирайте самое интересное!

АКЦИЯ

"Ночь искусств"

Во время экскурсии гости узнают историю здания и театра, историю семьи Шаховских-Глебовых-Стрешневых, владевшей этой городской усадьбой, услышат рассказ о знаменитых деятелях культуры и искусства, чья жизнь и творчество были связаны с особняком на Большой Никитской. Профессиональные экскурсоводы расскажут о знаменитых театральных коллективах, некогда населявших Дом на Большой Никитской, покажут уникальную выставку в историческом Фойе, которое носит имя знаменитого мецената Сергея Зимина, познакомят с залом "Стравинский". А кульминацией путешествия станет выступление солистов театра.

3 ноября, Геликон-опера.

ПРЕМЬЕРА

"И я там был. Сказки Афанасьева"

"Народные русские сказки" – так называется изданный в 1873 году сборник литературоведа, этнографа и фольклориста Александра Афанасьева. Этот исследовательский труд стал наиболее полным собранием восточнославянских сказок, мифов, легенд и преданий. Из шести сотен сказок в спектакль вошли четырнадцать, среди которых "Репка", "Гуси-Лебеди", "Колобок", "Сестрица Аленушка, братец Иванушка". Создатели спектакля помещают персонажей из вселенной русского фольклора в лиминальное пространство, оставляя их в полном отсутствии реквизита, одетыми в условные костюмы с яркими деталями из валяной шерсти. В такой обстановке каждый жест, движение и звук обретает особый вес. Режиссер: Арсений Мещяреков.

11, 14 ноября, Новое Пространство Театра Наций.

Фото: Пресс-служба Театра Наций

"Первая любовь последнего года"

Это инсценировка романа Юрия Слепухина "Перекресток". Для четверых друзей будущее ещё сияет ослепительной яркостью. Бойкая Таня грезит о славе писательницы; принципиальный Серёжа — о заводах-автоматах; скромная умница Люся видит себя ученым, а Володя разрывается между расчётами ракетных двигателей и тайнами реинкарнации, задаваясь вопросом: сколько жизней нужно, чтобы долететь до Марса? Режиссер: Анатолий Шульев.В ролях: Егор Разливанов, Анна Ляхова, Григорий Здоров, Марфа Пашкова и другие.

8, 9, 25, 26 ноября, Симоновская сцена (зал "Амфитеатр") театра им. Евг. Вахтангова.

"Оскар и розовая дама"

В основе спектакля – одноименный роман французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Небольшое по объему произведение сам автор называет романом. И по праву, ведь глубина взаимоотношений его главных персонажей, их попытка разобраться в закономерностях человеческой жизни, желание понять свою ответственность перед тем, кто рядом и самим собой, позволяют говорить об удивительном духовном масштабе сочинения автора, признанного классиком при жизни. Режиссер: Филиппа Гуревич. В ролях: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова.

17 ноября, на сцене Театра на Таганке.

Фото: пресс-служба

"Москва. Сумерки"

По сюжету, над родом Островичевых издавна довлеет проклятие, и его представителей преследует злой рок: само их существование неразрывно связано с потусторонними силами. Создатели спектакля определяют жанровую принадлежность новой постановки как готический детектив, в котором реальность переплетается с мистикой и разворачивается история пылкой любви в лучших романтических традициях. Смогут ли влюбленные разрушить оковы родового проклятия и обрести счастье, станет ясно только в финале. Режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев.

5 ноября, "Покровка. Театр".

Фото: пресс-служба

"Невербатимы"

"Кстати театр" представляет свою первую премьеру. Участники спектакля самостоятельно написали драматургическую основу для своих моноспектаклей. 10 историй, в которых актер и персонаж сливаются, вовлекая зрителей в волнующую игру "Кто герой?" Собственная жизнь в сочетании с судьбой другого человека или литературным сюжетом рождает множество невероятных поворотов и неожиданных пересечений. Это театр на стыке реальности и вымысла, достоверности и мифа. Режиссер: Роман Шаляпин.

13 ноября, Арт-платформа.

"Орлеанская дева"

В центре оперы – трагический и героический образ Иоанны, воплощающей силу духа и самопожертвования. В ней сочетается одновременно лирическое начало и безграничное мужество, верность своему долгу, суровый исторический контекст — с мистическим экстазом и жаждой жизни. "Орлеанская дева" стала итогом развития психологической драмы в творчестве Чайковского. В основе сценографического решения постановки – грандиозная лестница, занимающая практически весь планшет сцены. Уникальным элементом сценографии станут управляемые панели, создающие динамику и меняющие пространство. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Кристиан Кнапп. Режиссер-постановщик – Александр Титель.

28-30 ноября, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Фото: пресс-служба

Театр имени Леонида Якобсона – в Москве!

Прославленный коллектив из Петербурга покажет балет "Дон Кихот" Л. Минкуса в редакции хореографа Йохана Кобборга, который, сохранив лучшие фрагменты оригинального хореографического текста, разнообразил его новыми виртуозными танцевальными номерами и выразительными мизансценами. А на следующий день представит программу "Блестящий дивертисмент". Зрителей ждет разнообразие стилей и жанров: от классики до авангардных поисков.

6-7 ноября, КЗ "Москва".

Фото: пресс-служба / Cтанисла Левшин

Baccara

Группа Baccara достигла пика своей популярности в конце 70-х и начале 80-х годов, когда их песни звучали на радиостанциях по всему миру. Yes Sir, I Can Boogie, Cara Mia и Sorry, I’m a Lady, стали настоящими гимнами той эпохи! Эти мелодии до сих пор вызывают ностальгию у многих поклонников и продолжают звучать на танцполах и в радиопередачах. И концерт в Москве станет подарком меломанам!

22 декабря, Центр исполнительских искусств на Добрынинской.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Парад саксофонов при свечах

Это праздник для фанатов саксофона накануне дня рождения создателя саксофона – Адольфа Сакса: на сцене вместе с лучшим духовым оркестром мира соберутся звезды саксофонисты. На сцене – лауреаты международных конкурсов, солисты: Александр Максимов, Мария Шайтанова, Константин Ивлев, Леонид Друтин, Филипп Чумаев, Дмитрий Сарасек, Юлия Беховец, Ван Жо Чен (Китай). В программе Дюка Эллингтона, Пола Крестона, Клода Смита, Сатоши Ягисава, Дариуса Мийо, Ллойда Уэббера.

5 ноября, Зал церковных соборов.

ВСТРЕЧА

"Манифест красивой женщине"

Как сохранить молодость, выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно в любом возрасте? Как оставаться женственной, но при этом сильной? А главное красивой! Актриса Екатерина Климова поделится личным опытом. Этот вечер будет честным и искренним разговором о жизни, победах и ошибках. Без рекламы и навязанных стандартов — только реальные истории. На этой уникальной встрече она расскажет, как ухаживает за собой и что помогает ей сохранять энергию и внутренний баланс.

7 ноября, Театр на Цветном.

"Юнона и Авось"

Постановка Марка Захарова, созданная в 1981 году на основе поэмы Андрея Вознесенского, стала символом целой эпохи и давно перешагнула рамки просто спектакля, став театральным феноменом мирового масштаба. Более четырёх десятилетий она сохраняет беспрецедентную популярность, оставаясь визитной карточкой "Ленкома" и одним из самых востребованных зрителями спектаклей. В спектакле к 45-летию "Юноны и Авось" на сцену выйдут Дмитрий Певцов, Александра Волкова, Сафия Яруллина, а также легендарные музыканты и вокалисты ансамбля "АРАКС"

7 ноября, Кремлевский дворец.

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2025, 21:54
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября
Осень – не повод для хандры. Ведь вокруг столько всего интересного! Не пропустите лучшие спектакли. фильмы и шоу из подборки "Дни.ру". ПРОЕКТ"Обсудим в антракте Live" Вас ждут захватывающие музыкальные номера, харизматичные ведущие и 12 интересных гостей, которые могут рассказать многое об этом жанре.

Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 18 по 30 сентября
Осень в Москве – время премьер, вернисажей, концертов. Выбирайте самое интересное из подборки "Дни.ру". ТЕАТР"Искуситель"Комедия поставлена по пьесе "Поджигатель", написанной драматургом Валерием Шашиным еще в 1980-е годы.

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября
Первый месяц осени будет дарить нам тепло и позитивные эмоции. В том числе, за счет интересных событий. Выбирайте на любой вкус из подборки "Дни.ру". МЮЗИКЛ"Вальс-бостон" История о роковой случайности, о любви, пронесенной через годы испытаний, и о прошлом, которое нельзя стереть, но можно переосмыслить .

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа
Лето подходит к концу. Но его последняя неделя будет наполнена интересными событиями – выставками, фестивалями, концертами. Не пропустите самое интересное! ВЫСТАВКА"Симпоэзис"Открытие выставки было приуроченное ко дню рождения Кати IOWA – певица выступила здесь куратором и идейным вдохновителем.

Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа

Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 9 августа
Остался последний месяц лета. И провести его надо интересно, познавательно, с пользой. Подборка самых интересных событий от "Дни.ру" позволит выбрать мероприятие на любой вкус! КОНЦЕРТ"Рассказы Шукшина"Известный актер театра и кино, народный артист России Виктор Сухоруков представит рассказы Василия Шукшина в музыкальном сопровождении.

Выбор читателей

01/11СбтСтрого-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 31/10ПтнНовые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 31/10ПтнВселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 31/10ПтнКак воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 31/10ПтнНазвана ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 31/10ПтнЛолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру