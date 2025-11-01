Куда сходить в Москве: афиша главных событий ноября

В ноябре световой день совсем короткий. Но это не повод проводить вечера дома, ведь в Москве столько интересных концертов, спектаклей, творческих встреч! Выбирайте самое интересное!

АКЦИЯ

"Ночь искусств"

Во время экскурсии гости узнают историю здания и театра, историю семьи Шаховских-Глебовых-Стрешневых, владевшей этой городской усадьбой, услышат рассказ о знаменитых деятелях культуры и искусства, чья жизнь и творчество были связаны с особняком на Большой Никитской. Профессиональные экскурсоводы расскажут о знаменитых театральных коллективах, некогда населявших Дом на Большой Никитской, покажут уникальную выставку в историческом Фойе, которое носит имя знаменитого мецената Сергея Зимина, познакомят с залом "Стравинский". А кульминацией путешествия станет выступление солистов театра.

3 ноября, Геликон-опера.

ПРЕМЬЕРА

"И я там был. Сказки Афанасьева"

"Народные русские сказки" – так называется изданный в 1873 году сборник литературоведа, этнографа и фольклориста Александра Афанасьева. Этот исследовательский труд стал наиболее полным собранием восточнославянских сказок, мифов, легенд и преданий. Из шести сотен сказок в спектакль вошли четырнадцать, среди которых "Репка", "Гуси-Лебеди", "Колобок", "Сестрица Аленушка, братец Иванушка". Создатели спектакля помещают персонажей из вселенной русского фольклора в лиминальное пространство, оставляя их в полном отсутствии реквизита, одетыми в условные костюмы с яркими деталями из валяной шерсти. В такой обстановке каждый жест, движение и звук обретает особый вес. Режиссер: Арсений Мещяреков.

11, 14 ноября, Новое Пространство Театра Наций.

"Первая любовь последнего года"

Это инсценировка романа Юрия Слепухина "Перекресток". Для четверых друзей будущее ещё сияет ослепительной яркостью. Бойкая Таня грезит о славе писательницы; принципиальный Серёжа — о заводах-автоматах; скромная умница Люся видит себя ученым, а Володя разрывается между расчётами ракетных двигателей и тайнами реинкарнации, задаваясь вопросом: сколько жизней нужно, чтобы долететь до Марса? Режиссер: Анатолий Шульев.В ролях: Егор Разливанов, Анна Ляхова, Григорий Здоров, Марфа Пашкова и другие.

8, 9, 25, 26 ноября, Симоновская сцена (зал "Амфитеатр") театра им. Евг. Вахтангова.

"Оскар и розовая дама"

В основе спектакля – одноименный роман французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Небольшое по объему произведение сам автор называет романом. И по праву, ведь глубина взаимоотношений его главных персонажей, их попытка разобраться в закономерностях человеческой жизни, желание понять свою ответственность перед тем, кто рядом и самим собой, позволяют говорить об удивительном духовном масштабе сочинения автора, признанного классиком при жизни. Режиссер: Филиппа Гуревич. В ролях: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова.

17 ноября, на сцене Театра на Таганке.

"Москва. Сумерки"

По сюжету, над родом Островичевых издавна довлеет проклятие, и его представителей преследует злой рок: само их существование неразрывно связано с потусторонними силами. Создатели спектакля определяют жанровую принадлежность новой постановки как готический детектив, в котором реальность переплетается с мистикой и разворачивается история пылкой любви в лучших романтических традициях. Смогут ли влюбленные разрушить оковы родового проклятия и обрести счастье, станет ясно только в финале. Режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев.

5 ноября, "Покровка. Театр".

"Невербатимы"

"Кстати театр" представляет свою первую премьеру. Участники спектакля самостоятельно написали драматургическую основу для своих моноспектаклей. 10 историй, в которых актер и персонаж сливаются, вовлекая зрителей в волнующую игру "Кто герой?" Собственная жизнь в сочетании с судьбой другого человека или литературным сюжетом рождает множество невероятных поворотов и неожиданных пересечений. Это театр на стыке реальности и вымысла, достоверности и мифа. Режиссер: Роман Шаляпин.

13 ноября, Арт-платформа.

"Орлеанская дева"

В центре оперы – трагический и героический образ Иоанны, воплощающей силу духа и самопожертвования. В ней сочетается одновременно лирическое начало и безграничное мужество, верность своему долгу, суровый исторический контекст — с мистическим экстазом и жаждой жизни. "Орлеанская дева" стала итогом развития психологической драмы в творчестве Чайковского. В основе сценографического решения постановки – грандиозная лестница, занимающая практически весь планшет сцены. Уникальным элементом сценографии станут управляемые панели, создающие динамику и меняющие пространство. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Кристиан Кнапп. Режиссер-постановщик – Александр Титель.

28-30 ноября, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Театр имени Леонида Якобсона – в Москве!

Прославленный коллектив из Петербурга покажет балет "Дон Кихот" Л. Минкуса в редакции хореографа Йохана Кобборга, который, сохранив лучшие фрагменты оригинального хореографического текста, разнообразил его новыми виртуозными танцевальными номерами и выразительными мизансценами. А на следующий день представит программу "Блестящий дивертисмент". Зрителей ждет разнообразие стилей и жанров: от классики до авангардных поисков.

6-7 ноября, КЗ "Москва".

Baccara

Группа Baccara достигла пика своей популярности в конце 70-х и начале 80-х годов, когда их песни звучали на радиостанциях по всему миру. Yes Sir, I Can Boogie, Cara Mia и Sorry, I’m a Lady, стали настоящими гимнами той эпохи! Эти мелодии до сих пор вызывают ностальгию у многих поклонников и продолжают звучать на танцполах и в радиопередачах. И концерт в Москве станет подарком меломанам!

22 декабря, Центр исполнительских искусств на Добрынинской.

КОНЦЕРТ

Парад саксофонов при свечах

Это праздник для фанатов саксофона накануне дня рождения создателя саксофона – Адольфа Сакса: на сцене вместе с лучшим духовым оркестром мира соберутся звезды саксофонисты. На сцене – лауреаты международных конкурсов, солисты: Александр Максимов, Мария Шайтанова, Константин Ивлев, Леонид Друтин, Филипп Чумаев, Дмитрий Сарасек, Юлия Беховец, Ван Жо Чен (Китай). В программе Дюка Эллингтона, Пола Крестона, Клода Смита, Сатоши Ягисава, Дариуса Мийо, Ллойда Уэббера.

5 ноября, Зал церковных соборов.

ВСТРЕЧА

"Манифест красивой женщине"

Как сохранить молодость, выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно в любом возрасте? Как оставаться женственной, но при этом сильной? А главное красивой! Актриса Екатерина Климова поделится личным опытом. Этот вечер будет честным и искренним разговором о жизни, победах и ошибках. Без рекламы и навязанных стандартов — только реальные истории. На этой уникальной встрече она расскажет, как ухаживает за собой и что помогает ей сохранять энергию и внутренний баланс.

7 ноября, Театр на Цветном.

"Юнона и Авось"

Постановка Марка Захарова, созданная в 1981 году на основе поэмы Андрея Вознесенского, стала символом целой эпохи и давно перешагнула рамки просто спектакля, став театральным феноменом мирового масштаба. Более четырёх десятилетий она сохраняет беспрецедентную популярность, оставаясь визитной карточкой "Ленкома" и одним из самых востребованных зрителями спектаклей. В спектакле к 45-летию "Юноны и Авось" на сцену выйдут Дмитрий Певцов, Александра Волкова, Сафия Яруллина, а также легендарные музыканты и вокалисты ансамбля "АРАКС"

7 ноября, Кремлевский дворец.