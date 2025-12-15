Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Понедельник 15 декабря

08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин 12:19Лариса Долина официально прощена: "отмены" не будет 11:10"Бюстгальтер стираю редко": женщины раскрыли секреты, о которых мужчины даже не догадываются 10:37Дело не в калориях: вот почему на самом деле вы переедаете и чувствуете усталость после обеда 09:26Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику 08:46Стало известно самое полезное новогоднее блюдо: это не овощной салат и даже не красная икра 06:19Названо главное преступление Пугачевой, из-за которого ее хотят лишить всего 03:57Оголившаяся публично жена Цекало ошеломила разочаровавшихся поклонников
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью

Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью
219

Мало кто знает, что Ксения Бородина является не только матерью, но и мачехой.

В семье известной ведущей и звезды реалити-шоу "Дом-2" произошло значительное "пополнение" — она приняла в свою семью дочку своего мужа Николая Сердюкова от его предыдущего брака с блогером Алиной Акиловой. В последнее время Ксения активно делится моментами своей жизни в социальных сетях, и недавно она показала кадры семейного уикенда, который они провели вместе.

На выходных Бородина и Сердюков решили провести время с детьми на катке в центре Москвы. Ведущая поделилась своими впечатлениями от прогулки, отметив, что они отлично провели время.

На фотографиях, которые она опубликовала, можно увидеть счастливую семью: Ксению, Николая, их дочек Марусю и Теону, а также 7-летнюю Николь. Эта девочка родилась в октябре 2018 года и является дочерью Николая от его первого брака. Развод Сердюкова произошел через три года после рождения Николь, а уже летом 2025 года он женился на Бородиной.

Интересно отметить, что отношения между Ксенией и Алиной Акиловой когда-то были дружескими. Однако в 2024 году, когда Бородина начала встречаться с экс-супругом подруги, их дружба дала трещину. Алина решила отписаться от Ксении в социальных сетях и запретила бывшему мужу знакомить дочку с новой женой. Тем не менее, со временем Акилова изменила свое мнение и начала позволять Николь проводить время с новой семьей Сердюкова.

Семейные моменты Ксении Бородиной всегда вызывают интерес у ее поклонников. Она активно делится своими эмоциями и впечатлениями о материнстве и семейной жизни. Бородина не только заботится о своих дочках, но и старается создать теплую атмосферу для Николь, которая теперь также стала частью их жизни.

Недавно в СМИ обсуждали и другие события из жизни Ксении. Например, критика со стороны Николая Цискаридзе, который негативно оценил поведение телезвезды во время одного из мероприятий в Большом театре. Несмотря на это, Бородина продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур в мире шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

15 декабря 2025, 08:42
Ксения Бородина. Кадр: YouTube-канал "Надежда Стрелец"
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки

Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино

Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино
Мир кино потрясла печальная новость. Ушли из жизни известный голливудский режиссер и актер Роб Райнер, а также его супруга. Их тела были обнаружены в их доме в Лос-Анджелесе.

Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем

Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем
Диетолог Алекс Семпере раскрыл важное правило, касающееся потребления вредной пищи. Он подчеркнул, что правильное питание должно быть основой рациона, однако время от времени позволять себе что-то "вредное" вполне допустимо.

Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами

Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами
Невролог Екатерина Демьяновская предостерегла россиян от опасного действия, которое может привести к серьезным последствиям для суставов. В беседе с РИАМО она акцентировала внимание на том, что попытки самостоятельно вправить вывихнутый сустав после травмы могут обернуться растяжением или даже разрывом связок.

Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году

Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году
Стилисты назвали визуально старящие аксессуары, которые могут негативно сказаться на восприятии внешности. Эксперты Карин Лаудорф, Джастин Дотерс и Рошель Уайт поделились своим мнением, обозначив, какие украшения стоит избегать, чтобы сохранить молодость и свежесть образа.

Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование

Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование
Аналитический центр "М2" провел исследование, в котором было выяснено, какие знаки зодиака чаще всего принимают решение о покупке жилья. Результаты показали, что Близнецы занимают лидирующие позиции в этом рейтинге на протяжении трех лет подряд.

Выбор читателей

13/12СбтПсихолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 13/12СбтКардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 13/12СбтПринц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 13/12СбтСябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 14/12ВскЭта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 14/12ВскЖурналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу