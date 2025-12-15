Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью

Мало кто знает, что Ксения Бородина является не только матерью, но и мачехой.

В семье известной ведущей и звезды реалити-шоу "Дом-2" произошло значительное "пополнение" — она приняла в свою семью дочку своего мужа Николая Сердюкова от его предыдущего брака с блогером Алиной Акиловой. В последнее время Ксения активно делится моментами своей жизни в социальных сетях, и недавно она показала кадры семейного уикенда, который они провели вместе.

На выходных Бородина и Сердюков решили провести время с детьми на катке в центре Москвы. Ведущая поделилась своими впечатлениями от прогулки, отметив, что они отлично провели время.

На фотографиях, которые она опубликовала, можно увидеть счастливую семью: Ксению, Николая, их дочек Марусю и Теону, а также 7-летнюю Николь. Эта девочка родилась в октябре 2018 года и является дочерью Николая от его первого брака. Развод Сердюкова произошел через три года после рождения Николь, а уже летом 2025 года он женился на Бородиной.

Интересно отметить, что отношения между Ксенией и Алиной Акиловой когда-то были дружескими. Однако в 2024 году, когда Бородина начала встречаться с экс-супругом подруги, их дружба дала трещину. Алина решила отписаться от Ксении в социальных сетях и запретила бывшему мужу знакомить дочку с новой женой. Тем не менее, со временем Акилова изменила свое мнение и начала позволять Николь проводить время с новой семьей Сердюкова.

Семейные моменты Ксении Бородиной всегда вызывают интерес у ее поклонников. Она активно делится своими эмоциями и впечатлениями о материнстве и семейной жизни. Бородина не только заботится о своих дочках, но и старается создать теплую атмосферу для Николь, которая теперь также стала частью их жизни.

Недавно в СМИ обсуждали и другие события из жизни Ксении. Например, критика со стороны Николая Цискаридзе, который негативно оценил поведение телезвезды во время одного из мероприятий в Большом театре. Несмотря на это, Бородина продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур в мире шоу-бизнеса.