Понедельник 15 декабря

Понедельник 15 декабря
Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля

Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля
4

Почти три года страна живет в режиме ожидания. Вернется ли Ургант? Говорят, это лишь вопрос времени.

На вопрос журналистов о том, действительно ли вереница "видных людей" просит президента вернуть Ивана Урганта в эфир, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил с ледяной лаконичностью: "Мне об этом ничего не известно".

В апреле 2022 года Песков уже отвечал на этот вопрос, пишет в своем Телеграм-канале певица Вика Цыганова. Правда, немного иначе.

"Я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот, — заступался тогда пресс-секретарь. — У него может быть своя точка зрения... Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну. Ни в коем случае".

Песков тогда четко разделял "испугавшихся" и "врагов государства", причисляя Урганта к первым. Но сегодняшний ответ обнуляет все прошлые заслуги и договоренности. Он означает, что период, когда можно было отсидеться в "длительном отпуске", закончился. Теперь есть только одна реальность, и в ней нет места для двусмысленности. Кремль больше не собирается выступать адвокатом для тех, кто не определился или молчит. Вывод из этого короткого диалога один, и он звучит как приговор. Никто президента России не просит вернуть Урганта, уверена Цыганова. И, скорее всего, президенту до этого и дела нет.

Шоу-бизнес в Telegram

15 декабря 2025, 21:15
Иван Ургант. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @vika_tsyganova63✓ Надежный источник

Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

