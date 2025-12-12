Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026

Огненная стихия диктует свои жесткие правила, нарушение которых может привести к энергетическому конфликту.



Грядущий 2026 год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Это животное своенравное, страстное, любящее свободу, движение и честность. Чтобы не спугнуть удачу и не навлечь на себя немилость хозяйки года, важно тщательно подойти к выбору праздничного образа.



Рассказываем, какие наряды, цвета и аксессуары попадают в "черный список" в эту новогоднюю ночь.

Главное табу: цвета водной стихии

В восточной философии элементы взаимодействуют друг с другом. Главный антагонист Огня — это Вода, которая его гасит. Поэтому, чтобы не "затушить" свою удачу и жизненную энергию в 2026 году, категорически запрещено надевать вещи следующих оттенков:

Синий и голубой. Любые вариации от небесно-голубого до глубокого индиго находятся под строгим запретом.

Черный. Этот цвет также ассоциируется с глубиной вод и поглощением света. Если маленькое черное платье — ваш фаворит, в эту ночь лучше оставить его в шкафу или, в крайнем случае, обильно разбавить золотыми и красными аксессуарами, чтобы перекрыть энергию воды.

Белый. Астрологи рекомендуют отказаться от чистого белого цвета в одежде, так как он считается слишком холодным и нейтральным для бурного темперамента Огненной Лошади.

2. "Гасящие" принты и узоры

Лошадь — животное прямолинейное и динамичное. Ей чужды скрытность и излишняя текучесть.

Волнистые линии и "водные" разводы. Избегайте принтов, напоминающих волны, дождь или морскую рябь.

Мрачные, землистые тона. Грязно-коричневый, серо-бурый и другие тусклые цвета могут "присыпать" ваш внутренний огонь землей. Если уж выбираете коричневый, он должен быть теплым, шоколадным или рыжим.

3. Фасоны, сковывающие свободу

Лошадь — символ вольного ветра и стремительного бега. Она не терпит ограничений.

Неудобная одежда. Забудьте о платьях, в которых невозможно дышать, или слишком узких брюках, мешающих танцевать. Наряд должен позволять вам двигаться свободно и раскованно.

Синтетика низкого качества. Хозяйка года благородна и предпочитает натуральность. Дешевая синтетика, которая электризуется и "искрит" (но не от страсти, а от статики), ей не по нраву. Отдайте предпочтение шелку, бархату, шерсти, льну или качественным пайеткам.

4. Фальшь и дешевизна в деталях

Огненная Лошадь не выносит притворства.

Дешевая бижутерия. Пластиковые бусы или подделки под золото лучше не надевать. Лошадь уважает честность: если нет возможности надеть золото или рубины, лучше выбрать качественную авторскую бижутерию из дерева или кожи, чем носить дешевую имитацию драгоценностей.

В чем тогда встречать?

Чтобы заслужить благосклонность Огненной Лошади, сделайте ставку на ее любимую палитру:

Все оттенки пламени: красный, алый, бордовый, оранжевый, желтый.

Золото: блестящие ткани, люрекс и пайетки приветствуются — они символизируют искры огня и богатство.

Зеленый: элемент Дерева питает Огонь, поэтому изумрудный или травяной наряд станет отличным "топливом" для вашего успеха в новом году.

Помните: Лошадь любит смелых и ярких. Ваш образ должен кричать о том, что вы готовы к переменам, полны энергии и ничего не боитесь